Город-герой Нью-Васюки

Специально для Крым.Реалии

В последнее время жители Севастополя в соцсетях все чаще называют свой город Нью-Васюками – настолько нелепыми оказываются прожекты назначенных Кремлем чиновников или заезжих «Остапов Бендеров от экономики или культуры». Очередное обещанное чудо – канатная дорога над городом-героем.

Тихо канул в Лету проект канатной дороги через Севастопольскую бухту. Туда же «провалился» проект тоннеля под этой естественной преградой. Никто не вспоминает и о транспортном тоннеле с улицы Генерала Петрова на улицу Пожарова. И о намерении построить «Ленинградский квартал» в Севастополе. Или сделать центр Севастополя пешеходной зоной. И еще десятки, если не сотни подобных обещаний были озвучены за минувшие три года новой властью или «понаехавшими» коммерсантами с замашками незабвенного Остапа Ибрагимовича.

29 июня некая Sky Way Invest Group обнародовала проект строительства канатной дороги по маршруту Балаклава – Севастополь на основе технологии SkyWay.

Как сообщили разработчики, на маршруте планируют соединить шесть ключевых точек: Балаклаву – грот Дианы – Гагаринский район – ул. Вакуленчука – пр-т Генерала Острякова – Ялтинское кольцо – Балаклава.

По задумке компании-организатора, на «канатке» должны курсировать сразу несколько кабинок, которые будут перевозить пассажиров по принципу городской маршрутки, с остановками на нужных станциях.

По этому поводу в своем «Живом Журнале» севастопольский фотоблогер Юрий Югансон вопрошает, сколько будет стоить билет на сие чудо техники и можно ли будет дачникам провозить грабли, ведь одну из станций предполагается расположить посреди дачного массива.

Рассуждая об эстетике проекта, блогер пишет: «Эти огромные башни, да еще со стойками поддержки тросов канатки, реально угробят открыточные севастопольские виды. Под словом «открыточные» я имею в виду фантастические природные виды Балаклавы и Фиолента. Посмотрите видео-презентацию. Вы поймете, о чем я говорю. Эх, пропал дом (с)».

К словам Югансона можно добавить, что канатная дорога предполагает прямые, «под линейку проведенные» линии, которые в Севастополе невозможно провести, чтобы они не проходили над воинскими частями или землями министерства обороны России.

Большое сомнение также вызывает возможность построить подобный пассажирский транспорт из российских комплектующих: в стране АвтоВАЗа и автомата Калашникова – это из области фантастики. Зарубежную технику и оборудование завезти в Крым не получится из-за санкций, если только Китай не поможет, как с кабелем и кабелеукладчиком для энергомоста.

Севастопольские журналисты живо заинтересовались чудо-проектом и провели небольшое расследование. Оказалось, что идею продвигает некто Анатолий Юницкий из Могилева. Знаменит он тем, что в интервью белорусскому порталу onliner.by сообщил, что его интеллектуальная собственность оценивается в $400 миллиардов. Кто и как оценивал, не понятно. Но, как говорится, основатели Google после этих слов загрустили, а Билл Гейтс нервно закурил в сторонке.

Изобретатель продает ничего не стоящие акции

Для продвижения «технической мысли» созданы десятки сайтов, на которых утверждается, что проект уже начинают внедрять во многих странах. Между тем, после «успешной» работы Юницкого в литовском Шауляе Генпрокуратура этой страны объявила его «подозреваемым в расследовании в связи с мошенничеством, незаконной хозяйственной, коммерческой, финансовой деятельностью и легализации приобретенных преступным путем средств, которое проводит Служба расследования финансовых преступлений». Литовский Центробанк заявил, что изобретатель продает ничего не стоящие акции.

Именно в этих акциях и кроется вся суть «грандиозного шухера». Для поддержки проекта, на который вечно не хватает денег, адептам веры в «технологию SkyWay» предлагается купить акции, что поможет в будущем сказочно разбогатеть. Те же, кто прошляпит такую удачную возможность, в будущем будут кусать локти, как третий основатель фирмы Apple Рональд Уэйн, который продал свою долю в компании за 800 долларов спустя менее двух недель после ее основания. Долю, которая сегодня стоила бы не менее 60 миллиардов.

Новоявленные Остапы Бендеры едут облапошивать аборигенов

И граждане покупают, как покупали акции у Мавроди, а проекты «строительства дороги будущего» закрываются в разных городах и странах, так и не дойдя даже до стадии проектирования. Кстати, каждому покупателю акций предлагается «привести» еще 10-15 человек и получить за это определенные бонусы. Классическая пирамида во всей красе!

Вот такая публика регулярно осаждает Севастополь. Новоявленные Остапы Бендеры из столиц и глубинки едут облапошивать аборигенов, верящих, что здесь создается «витрина русского мира» и не замечающих постепенного превращения в «город-герой Нью-Васюки». На данный имидж в не меньшей мере работают чиновники-временщики, озвучивающие не менее идиотские проекты.

Андрей Покровский, крымчанин (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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