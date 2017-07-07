В Гамбурге 7 июля начинается двухдневный саммит "Большой двадцатки". Канцлер Германии Ангела Меркель, которая будет принимать лидеров 20 наиболее промышленно развитых стран мира, накануне заявила, что среди проблем, которые планируется обсудить, – борьба с терроризмом, изменением климата, регулирование финансовых рынков, а самая важная тема – "свободная, справедливая, основанная на правилах торговля". Во время саммита ожидается первая после избрания Дональда Трампа встреча с российским президентом Владимиром Путиным, которая, очевидно, будет непростой – в свете заявлений, которые президент США сделал накануне приезда в Германию.

Несмотря на то что саммит "Большой двадцатки" начинается сегодня, десятки тысяч антиглобалистов еще в четверг приняли участие в демонстрации под лозунгом "G20: добро пожаловать в ад", закончившейся столкновениями с полицией. Так они приветствовали прибытие лидеров наиболее развитых стран на саммит, и в том числе президента США Дональда Трампа, приехавшего из Польши и сразу встретившегося с канцлером Германии для обсуждения главных тем саммита – торговых правил и изменений климата, а также, как сказано на сайте правительства Германии, ситуации в Украине, Северной Корее и на Ближнем Востоке.

О торговле речь, видимо, пойдет не в последнюю очередь, так как еще будучи кандидатом на высший пост в США Трамп жестко критиковал основные торговые сделки, заключенные его предшественником Бараком Обамой, а один из лозунгов его предвыборной кампании, "Америка прежде всего", подразумевает иной подход к торговле. Одним из первых шагов президента США было аннулирование торгового соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, затем, в мае этого года, администрация президента США уведомила Конгресс о планах пересмотреть Североамериканское соглашение о свободной торговле, касающееся, помимо США, Канады и Мексики (это соглашение, действующее более 20 лет, Трамп назвал "худшей торговой сделкой").

В то же время заявления Трампа о намерении выйти из Парижского соглашения, призванного снизить темпы глобального потепления, обеспокоили европейских и азиатских союзников США.

Важным событием саммита будет запланированная на 7 июля первая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Ей предшествовали несколько касающихся России заявлений, сделанных президентом США во время визита в Польшу в четверг, где он, во-первых, подтвердил приверженность Соединенных Штатов статье 5 Североатлантического договора, в которой говорится, что нападение на одного из членов НАТО означает нападение на весь союз, а во-вторых, призвал Москву "прекратить дестабилизирующую деятельность в Украине и в других местах, прекратить поддерживать враждебные режимы, в том числе Сирию и Иран, и вместо этого присоединиться к сообществу ответственных государств в нашей борьбе против общих врагов и в защиту самой цивилизации". Эти заявления Кремль никак не комментировал.

Накануне советник по национальной безопасности Герберт Макмастер сказал журналистам, что для встречи Трампа и Путина "повестка заранее определена не была" и президенты будут говорить "о чем захотят". Министр иностранных дел Сергей Лавров в свою очередь заявил, что речь идет о "поиске нормализации диалога".

Администрация Трампа готова действовать на самом высоком уровне, а это приемлемо и для Путина

Тем для обсуждения действительно много – запуск Северной Кореей баллистической ракеты, война в Сирии, вооруженный конфликт в Украине, планируемое законодательное ужесточение США санкций против России и контрсанкции Кремля, попытки Москвы внести раскол в Европе, хакерство и кибератаки, предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США. Эта последняя тема, как считают наблюдатели, может существенно подорвать усилия по возвращению отношений в конструктивное русло. Россия отрицает, что вмешивалась в выборы, которые принесли победу Трампу, американское разведывательное ведомство, в свою очередь, пришло к заключению, что Москва как раз этим и занималась. И хотя во время предвыборной кампании Трамп высказывал готовность искать более близких отношений с Кремлем, встреча на саммите в Гамбурге будет проходить в тот момент, когда двусторонние отношения находятся на самом низком уровне.

– Очевидно, что из-за вмешательства в выборы отношения (России и США – КР) даже хуже, чем это было в конце президентства Барака Обамы, – считает Анджела Стент, директор Центра евразийских, российских и восточноевропейских исследований Джорджтаунского университета. – А потому как можно возобновить диалог, решить проблемы там, где Россия продемонстрировала способность затрагивать американские интересы: в Сирии и других местах? Как делать это в атмосфере, где, очевидно, нет согласия по обширному количеству проблем? Тем не менее, сам факт встречи важен для Путина, поскольку контакты на уровне президентов практически прекратились в последний год пребывания в Белом доме Барака Обамы. В отличие от Обамы, администрация Трампа готова действовать на самом высоком уровне, а это приемлемо и для Путина.

По словам Кадри Лийк, сотрудницы Европейского совета по международным отношениям, напряженная атмосфера – вот что определяет нынешние двусторонние отношения:

– На Западе часто с обсессией спекулируют о "новой Ялте"'. Но я только что вернулась из Москвы, и там на самом деле царствует трезвость. В Москве понимают, что не могут ничего ожидать, и мне кажется, что поэтому не будет даже сделана попытка приблизиться к чему-то существенному. Есть представление, что президенты США и России должны установить личный контакт, и только потом могут появиться общие темы, – говорит она.

По этой причине, как считает Лийк, Кремль не предлагал каких-либо тем для обсуждения во время встречи Путина и Трампа на саммите "Большой двадцатки".

До настоящего времени Белый дом не пересматривал политику в отношении России, которая проводилась при предшественнике Трампа – Бараке Обаме.

Продолжают действовать санкции, наложенные в 2014 году после аннексии Россией Крыма, а также санкции, наложенные в декабре в ответ на данные американской разведки, что Россия активно вмешивалась в избирательную кампанию 2016 года. Эти меры включают и закрытие доступа к российским дипломатическим загородным резиденциям в Нью-Йорке и Мэриленде. По заявлению американских чиновников, они, возможно, использовались для сбора информации. Москва неоднократно требовала возврата этих дипломатических дач.

Напряженность американо-российских отношений видна и в Сирии, где Вашингтон и Москва не имеют единой точки зрения на то, как разрешить кризис. В то время как Россия поддерживает режим Башара Асада, США и другие страны критикуют вооруженные силы Асада за химические атаки на гражданское население.

Определенную роль играют и связанные с Россией скандалы, считает Стивен Блэнк, занимающийся Россией в Совете по международным отношениям, напоминая, что первый советник Трампа по вопросам национальной безопасности, Майкл Флинн был уволен после того, как он ввел в заблуждение представителей Белого дома о степени его взаимодействия с российскими чиновниками, а в отношении генпрокурора США Джеффа Сешнза было начато расследование по тем же причинам.

С этим соглашаются и российские аналитики.

– Учитывая, что оппоненты обвиняют Дональда Трампа в тайном сговоре с Кремлем, устраивать закулисные переговоры и скрывать их содержание – только подтверждать нападки. Даже если встреча состоится в более привычном антураже, ожидать от нее хоть каких-то результатов невозможно в принципе, – написал Федор Лукьянов, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике".

– [У России] нет возможности диктовать Трампу какие-то условия, и об этом там знают, но при этом отчаянно хотят, чтобы Трамп начал стратегический диалог для того, чтобы легитимизировать то, что, как думают, Россия уже получила. Но ничего такого произойти не может. И даже если бы Трамп очень хотел сделать это, он столкнулся бы с огромным сопротивлением в Вашингтоне, в администрации и в Конгрессе, – считает Стивен Блэнк.

В этой ситуации, когда отсутствует повестка и довлеют обстоятельства, определить, что последует после встречи президентов России и США в Гамбурге, можно будет не только благодаря заявлениям, которые по итогам встречи сделают политики. Кадри Лийк говорит, что самым интересным для нее является язык тела и жестов, который сможет сказать, помимо слов, о том, какие отношения установились между Путиным и Трампом во время их первой встречи.