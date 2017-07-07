Американское издание The Huffington Post рассказывает об условиях жизни украинских переселенцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны. Британская ежедневная газета The Telegraph пишет об общем между Украиной и Великобританией. А MarketWatch рассуждает, почему российскому президенту Владимиру Путину не удастся сделать Россию «вновь великой державой».

Американское издание The Huffington Post пишет об украинских переселенцах ‒ об условиях их жизни не так много известно. Автор статьи рассказывает истории людей, которые живут в недостроенном бетонном здании возле Киева ‒ там живет 23 человека, которым в свое время удалось спастись от войны на востоке Украины. Они выживают в сложных условиях, а большинство из этих жителей ‒ люди пожилого возраста, некоторые с тяжелой формой инвалидности, прикованные к постели. Все эти люди делят между собой одну кухню и ванную комнату, пишет издание.

В статье приводятся цифры: около 1,8 миллиона украинцев вынуждены были покинуть свои дома. Их истории шокируют, ведь многих просто выгнали из дома, отобрав все их вещи. Некоторые люди были на отдыхе, а когда вернулись, их имущество уже было разворовано или отнято. Автор отмечает, что люди, которые имели «все в жизни», ныне остались без ничего и вынуждены выживать в тяжелых условиях.

Автор ссылается на слова Елены Виноградовой, юридического эксперта украинского благотворительного фонда «Право на защиту», которая отмечает: кроме людей, которым удалось спастись, есть много людей пожилого возраста, которые остались в зонах конфликта и не имеют доступа к медицинской помощи, электроэнергии, отоплению или почтовым услугам.

Также на востоке Украины существует острая проблема секс-рабства, торговли людьми и человеческими органами, говорится в статье.

Алексей Карпушин, один из переселенцев, считает, что россияне уйдут рано или поздно, но «они разворуют все к тому времени».

Британская ежедневная газета The Telegraph пишет о том, что Украина и Великобритания имеют нечто общее, ведь обе страны стремятся переосмыслить свою роль в мире.

Автор статьи Александр Данилюк, министр финансов Украины, отмечает, что для Украины важнейшей задачей является избавление от советского наследия и становление современного демократического государства. В условиях войны, замечает автор, этот переход является сложным.

Задачей Великобритании, в свою очередь, является проведение успешных переговоров по урегулированию условий выхода государства из ЕС, отмечает автор. Это будет нелегко, но «переговоры, по крайней мере, будут проводиться между цивилизованными лидерами, которые ценят интересы и ценности, которые их связывают».

Но несмотря на изменения, которые ожидают Британию, для Украины, пишет автор статьи, это государство и в дальнейшем будет среди важнейших и ценнейших союзников. По его мнению, роль Великобритании в обеспечении мира в Европе и борьбе против российской агрессии и тирании останется неизменно значимой, а ее мощная экономика будет способствовать развитию экономики европейского континента. Британская правовая система является одной из лучших в мире, в целом «Великобритания является примером для Украины и других стран, выходящих из тени авторитаризма».

Также отмечается, что финансовая помощь Великобритании способствовала развитию экономических реформ в Украине в условиях российской агрессии. Автор заключает, что с помощью западных стран Украина имеет все шансы на окончательный разрыв со своим авторитарным прошлым.

Американский новостной сайт MarketWatch размышляет над тем, почему российскому президенту Владимиру Путину не удастся сделать Россию «вновь великой державой». Автор статьи Кеннет Рогоф отмечает, что российская экономика переживает не лучшие времена, и в последующие годы ситуация даже ухудшится.

В статье объясняют, что диверсификация российской экономики, которая сильно зависит от энергетического сектора, не представляется возможной в условиях слабых институтов, например, судебной системы. Сейчас Кремлю удалось предотвратить глубокий финансовый кризис благодаря работе Центрального банка России. Но проблемы российской экономики наиболее затронули рядовых граждан. Автор напоминает о недавнем обвале рубля относительно американского доллара и падении уровня заработной платы. Многие фирмы обанкротились. Ситуация стала еще более сложной из-за ужесточения международных санкций в отношении России в связи с ее агрессией против Украины, отмечается в статье.

По мнению автора, интересным является тот факт, что, несмотря на ухудшение экономического положения, Путину все же удается удерживать власть в стране. Благодаря пропаганде через СМИ и школы, россияне уверены, что в западных странах люди живут гораздо хуже, отмечает Рогоф.

«К сожалению, такая дезинформация вряд ли является рецептом для внедрения новых реформ. А без реформ нет оснований для оптимизма относительно долговременной тенденции роста экономики России, учитывая ее низкий демографический профиль, слабые институты и нежелание диверсифицировать свою экономику, несмотря на наличие талантливейшего и творческого населения», ‒ заключает автор.