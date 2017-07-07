Судья Алуштинского городского суда, принявшая незаконное решение об ограничении Назимову сроков ознакомления с делом (которое Верховный суд Крыма впоследствии отменил), пошла дальше по пути беззакония.

Несмотря на ходатайства защиты о том, что в целях восстановления законного права задержанных на ознакомление с материалами обвинения и обеспечения для этого соответствующих условий дело должно быть возвращено следователю, судья С. Ващенко, вместо того, чтобы исправить допущенную ею ошибку, 6 июля приняла решение проводить процедуру ознакомления в здании суда. При этом задержанные будут лишены возможности подавать ходатайства, а изучать материалы дела им предложили СОВМЕСТНО в маленькой зарешеченной "клетке", где нет ни стола, чтобы делать пометки, ни возможности установить аппаратуру для прослушивания содержащихся в деле аудиозаписей, объем которых превышает 20 часов.

Задержанные будут вообще лишены пищи как минимум 20 дней – до окончания срока ознакомления с делом

Кроме того, по решению судьи Ващенко, журналиста и депутата будут каждый день утром привозить в Алушту из симферопольского СИЗО, а вечером увозить обратно. Это означает, что на завтраки в СИЗО Назимов и Степанченко не попадут, так как их будут этапировать раньше, а предоставление обедов и ужинов в Алуштинском суде не предусмотрено. Таким образом, задержанные будут вообще лишены пищи в течение как минимум 20 дней, до окончания срока ознакомления с делом. Данная схема уже была реализована 6 июля: Назимова и Степанченко привезли в Алушту на 2 часа раньше начала заседания; оформлять в ИВС, как это было раньше, не стали, а продержали все это время в запертом металлическом автозаке под палящим солнцем без еды и воды. По окончании суда поздно вечером их привезли обратно в СИЗО, где время ужина уже, соответственно, закончилось. Заявления в прокуратуру о непредоставлении горячего питания, что является грубейшим нарушением прав задержанных, Назимов и Степанченко уже подали через своих адвокатов.

Журналист и депутат воспринимают действия судьи как очередной способ давления на них

Немаловажным также является тот факт, что своим решением судья Ващенко существенно увеличила расходы госбюджета – на ежедневное этапирование арестованных по надуманному обвинению Назимова и Степанченко потребуются немалые средства и силы: задействование конвоя, прогон автозака из Симферополя в Алушту и обратно, затраты на бензин и т.д.

Апофеозом этого вопиющего нарушения прав задержанных Назимова и Степанченко является заключение судьи: ДАННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

Журналист и депутат уже заявили о том, что воспринимают действия судьи как очередной способ давления на них с целью заставить признаться в преступлении, которого они не совершали.

Алексей Назимов, главный редактор печатного издания «Твоя газета»

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