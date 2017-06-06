Депутат Алуштинского горсовета Павел Степанченко и блогер Алексей Назимов останутся в СИЗО еще на полгода. Такое решение вынес Алуштинский городской суд в рамках уголовного дела о вымогательстве 150 тысяч рублей у представителя партии «Единая Россия» за нераспространение сведений, порочащих его и однопартийцев. Cледствие по делу уже завершено и материалы переданы в суд для рассмотрения по сути. Депутат и блогер заявляют об ужесточении условий пребывания под арестом.

На последнем заседании суда арестованный депутат Павел Степанченко заявил, что его избивали начальник изолятора временного содержания (ИВС) Алушты Роман Бегинин и его подчиненные.

Заявление Степанченко о побоях распространили активисты на его странице в фейсбуке. В нем говорится, что избиение произошло утром 1 июня – накануне суда, который определял депутату и блогеру меру пресечения. Степанченко обратился к Роману Бегинину с заявлением об оказании медицинской помощи. С такими заявлениями депутат неоднократно обращался в разные инстанции, но все они игнорировались.

«Пошел ты на @@@, ты еще будешь мне указывать – предоставлять тебе медпомощь или нет?! – кричал Роман Бегинин, пинками в спину выталкивая Степанченко из своего кабинета, куда того привели конвоиры», – цитируют активисты рассказ Степанченко.

После этого депутата повели обратно в камеру, но внутрь зайти не дали, поставили лицом к стене в коридоре и устроили в камере «шмон»: перевернули все его вещи, часть документов изъяли, часть порвали. Затем снова вышли в коридор.

«Пока второй полицейский-водитель держал мои руки, чтобы я не мог ими прикрываться, начальник ИВС Бегинин нанес мне не менее десяти ударов: по почкам, ногам, затылку, в грудь. При этом сыпались угрозы: «Я тебя урою…», «Я тебя убью…», «Принесите мне электрошокер» и так далее», – утверждает Степанченко.

Пока второй полицейский держал мои руки, Бегинин нанес мне не менее десяти ударов: по почкам, ногам, затылку, в грудь

По его словам, после того, как он заявил об этом в суде, в камеру к депутату зашли несколько полицейских во главе с Бегининым и продолжили уничтожать его документы.

«Пропало и обвинительное заключение, и мое заявление на оказание медицинской помощи, и многое другое. Часть порванных документов просто бросили в лужу под раковиной, где они окончательно пришли в негодность. Все это время меня оскорбляли. «Тварь» и «мразь» – это самое мягкое из того, что я слышал», – заявляет арестованный депутат.

​Сразу же после этого Степанченко и еще одного обвиняемого по делу, Алексея Назимова, увезли в СИЗО Симферополя.

Ни Роман Бегинин, ни руководство российского МВД в Крыму ситуацию с избиением Степанченко не комментируют. Известно, что в 2015 году Бегинин занял третье место «Лучший по профессии» среди начальников крымских ИВС.



«Это может закончиться плачевно»

Инцидент с избиением Павла Степанченко в ИВС Алушты подтверждают его родные. Они говорят, что депутат неоднократно обращался за медицинской помощью к руководству ИВС Алушты и Симферополя с просьбой предоставить ему медицинскую помощь, но безрезультатно.

«Мой брат всю зиму болел бронхитом. Мы пытались передать ему лекарства, но их в СИЗО не приняли. Он написал заявление, чтобы ему выдали лекарства. Только через десять дней туда пришел доктор и дал ему таблетку, но не от бронхита, а от давления», – рассказывала ранее сестра Павла Степанченко Татьяна Капралова.

Если ему не оказывать медицинскую помощь, это может привести к инсульту и закончиться плачевно

Близкая подруга депутата Алла Литвинчук говорит, что он нуждается в медицинской помощи. «В 2015 году Павел перенес микроинсульт. У него три дня болела голова, он терпел. Затем вызвали «скорую помощь», а оказалось, что у него микроинсульт и пневмония. То есть если ему сейчас не оказывать медицинскую помощь, это может привести к инсульту и закончиться плачевно», – заявила она Крым.Реалии.



«Доказать нашу вину у них не получается»

Об ужесточении условий содержания в ИВС Алушты заявляет еще один фигурант уголовного дела о вымогательстве – Алексей Назимов.

«Он рассказывал, что в камере, в которую его поместили, бегали крысы и тараканы. Электричество в камеру подается снаружи, то есть управляют этим процессом работники ИВС. Алексею Назимову отключали электричество, он сидел без света и не мог вскипятить себе воду, чтобы сделать чай», – говорит его адвокат Алексей Ладин.

Началась так называемая «уработка», чтобы создать невыносимые условия и заставить нас признаться в том, чего мы не совершали

Подробности о своем содержании в этом изоляторе Назимов описывал в одном из писем, которые передавал своему адвокату.

«В алуштинском изоляторе меня разместили в камере № 5, находящейся в состоянии крайней антисанитарии: кругом мусор и грязь, обломки веников, потеки побелки на нарах и полу. По камере бегают крысы. Раковина сломана, воды нет, соответственно, туалет не работает, нет элементарной возможности вымыть руки. Кроме того, мне не выдали чистое постельное белье (наволочку и простынь), а только грязный матрац и подушку», – писал Алексей Назимов в конце марта.

Обвиняемые расценивают такие условия содержания как давление на них. «Доказать нашу вину у них (следствия. – КР) не получается, вот и началась так называемая «уработка», чтобы создать невыносимые условия и заставить нас признаться в том, чего мы не совершали», – передает Степанченко через своего адвоката.

Следующее заседание суда по делу алуштинских «вымогателей» назначили на 21 июня. В этот день продолжатся предварительные слушания по делу.

Напомним, потерпевшим по делу является Александр Рыжков – командир алуштинской роты «крымской самообороны» и член партии «Единая Россия». Он утверждает, что Назимов при посредничестве Степанченко требовал от него 150 тысяч рублей за то, чтобы не критиковать представителей «Единой России» в своих публикациях на алуштинском сайте «Твоя газета».

Адвокаты обоих обвиняемых называют это дело политическим и говорят, что оснований обвинять их подзащитных у следствия остается все меньше.