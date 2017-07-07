Минск ‒ Парламентская ассамблея ОБСЕ на сессии в Минске 7 июля приняла резолюцию о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме этого, положения в пользу Украины попали в две резолюции политического и экономического комитетов, а украинских представителей вновь избрали в руководство ассамблеи. Глава украинской делегации на сессии ПА ОБСЕ Артур Герасимов в интервью Радіо Свобода назвал эти события «украинским победным днем» в Минске.

Дискуссии вокруг аннексии Крыма и вооруженной агрессии России на Донбассе были наиболее непримиримыми во время третьего дня ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит в Минске.

Сначала российская сторона хотела заблокировать положение главной резолюции Комитета по политическим вопросам и безопасности по Украине, в которых признается, что «определенные районы Донецкой и Луганской областей» находятся под контролем «российских гибридных сил». Российская делегация выступила с протестом против этого проекта, предложив поправки, которые бы изъяли положение о «российско-гибридных войсках» на Донбассе. В частности, представитель России Петр Толстой заявил, что на Донбассе нет российских войск, это внутренний конфликт Украины.

Однако и представители Украины, и депутат из Швеции, докладчик и автор проекта резолюции Маргарета Седерфельт выступили против российских поправок.

Для меня важно укреплять мир, чтобы российская агрессия прекратилась

«Для меня важно укреплять мир, чтобы российская агрессия прекратилась и чтобы выполнялись первое и второе Минские соглашения», ‒ заявила Седерфельт.

Во время голосования российская делегация осталась в меньшинстве. Также, как и во время голосования за резолюцию, предлагаемую руководителем украинской делегации Артуром Герасимовым, под названием «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины». В этом документе говорится о поддержке суверенитета Украины над Крымом и Донбассом, содержится острая критика действий России, призывы к ней прекратить оккупацию украинских территорий, освободить украинских политзаключенных и заложников.

«Антироссийская» резолюция от Украины

При обсуждении проекта почти все представители России выступили против принятия резолюции, назвав ее «антироссийской», они даже говорили, что это не Россия, а Украина аннексировала Крым ‒ в 1991 году. Но россияне остались в меньшинстве, даже их формальные союзники белорусы их не поддержали, а воздержались во время голосования.

Есть полная поддержка позиции Украины

Автор проекта резолюции Артур Герасимов в интервью Радіо Свобода после успешного для Украины голосования заявил: «Я бы хотел искренне поблагодарить ПА ОБСЕ за то, что сегодня украинская резолюция, содержащая в себе 36 пунктов, написанных очень жестко относительно того, что Россия является страной-оккупантом, виновной в смертях наших людей, поставляет оружие, боеприпасы боевикам и террористам, не позволяет передать под контроль ОБСЕ неконтролируемый участок границы, сегодня была полностью поддержана подавляющим большинством голосов».

По словам Герасимова, за два дня сессии в Минске украинская делегация провела более 30 успешных встреч, украинский проект резолюции по энергетической безопасности Европы поддержали также в комитете по экономике, а кроме этого Украина была вновь переизбрана в руководящие органы ПА ОБСЕ.

«Сегодня победный день для Украины на этой Парламентский ассамблее ОБСЕ в целом... То, что люди говорят в кулуарах, показывает, что есть полное понимание того, что в Украине ‒ российская агрессия, и есть полная поддержка позиции Украины», ‒ отметил Артур Герасимов.

Украине осталось буквально год-два ‒ вице-спикер Госдумы России

На вопрос Радіо Свобода, готова ли Россия выполнять нынешние документы ПА ОБСЕ, ответил глава российской делегации на сессии в Минске, заместитель спикера Государственной думы России Петр Толстой:

Перед нами вечность, а Украине осталось буквально год-два

«Там 36 пунктов лживых обвинений в адрес России. Россия против такого пути диалога. Мы можем выдвинуть 136 пунктов обвинений в адрес Украины. Но мы этого не делаем, потому что мы великая держава и мы выше этого. А Украина ведет себя как обиженный ребенок, поэтому мы к этому относимся терпеливо, спокойно, и будем по пунктам всю эту ерунду развенчивать. Перед нами вечность, а Украине осталось буквально год-два. Той Украине, которая имеет сейчас власть в Киеве».