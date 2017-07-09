Специально для Крым.Реалии

Десятки российских СМИ, даже провластных, откликнулись на блокировку Роскомнадзором одного из крупнейших ультраправых сайтов России – «Спутник и погром» («СиП»). Некоторые представители российской либеральной оппозиции осудили постановление Генпрокуратуры, приведшее к блокированию сайта. Депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал правоохранителей «не переходить грань». Конечно, для Крыма вся эта история не стоила бы и выеденного яйца, если бы «СиП» не был известен как рассадник канонического «крымнашизма». Но вот внезапно выяснилось, что это больше не работает.

«Спутник и погром» имеет хотя и мрачноватую, но вполне заслуженную славу одного из ведущих ультранационалистических ресурсов – с актуальной повесткой дня и восхитительной графикой. Первые годы своего существования «СиП» был сосредоточен на внутрироссийской жизни, главным образом – на борьбе с «совком». Шедевры языка ненависти по отношению к советскому прошлому и его пережиткам, отсутствие табу на обсуждение проблем Кавказа и мигрантов, критика путинского режима – все это принесло сайту и его «вождю» Егору Просвирнину известность. Минута славы «Спутника и погрома» случилась в начале 2014 года, когда текст редактора «Церемония открытия Олимпиады: что это было?» был прочитан в эфире ведущей Первого канала Ирадой Зейналовой (без указания авторства, разумеется, но потом правду пришлось признать).

Что касается Украины, то «СиП», скрепя сердце, признавал ее право на независимость, а украинцев, также сквозь зубы, называл отдельным народом. В интервью «Громадському» телевидению в Киеве 3 февраля 2014 года Просвирнин высказал кучу комплиментов украинским националистам, осудил «Беркут» и даже договорился до такого: «придите и помогите нам, придите и освободите нас от гнета… Если вы въедете в Москву на танке, я буду первым бросать цветы под этот танк». На сайте появился отличный агитационный плакат с фотографиями с Майдана и подписью: «Русские, здесь могла бы быть ваша революция!».

Как и 86% россиян, «Спутник и погром» сломался на Крыме

Но, как и 86% россиян, «Спутник и погром» сломался на Крыме. После поездки на полуостров и сопутствующего щенячьего восторга по поводу «восстановления России в исторических границах», Просвирнин резко сменил политическую ориентацию. В «покаянной» за киевское интервью статье он провозгласил возвращение к старой позиции: «Украину разогнать, украинцев русифицировать», на сайте новости с Украины пошли под тегом «Малороссия», а ненависть к своему президенту сменилась демонстративным лоялизмом: «Путины приходят и уходят, а Малороссийский федеральный округ остается».

По мере развертывания российской агрессии на востоке Украины рос и градус украинофобии «Спутника и погрома». От яростных текстов в духе «Даешь Киев!» и «обличительных» плакатов с призывом мстить за «Одесскую Хатынь» Просвирнин перешел к прямым действиям. Через сайт он не только организовал помощь «добровольцам», отправлявшимся из России на Донбасс убивать украинцев, он еще и умудрился собрать достаточно пожертвований, чтобы купить «ополчению Новороссии» именной БТР.

Дальше – больше. Если до 2013 года политическим героем «СиП» был Алексей Навальный, то потом его место занял Игорь Стрелков – Просвирнин даже вошел в его консервативно-патриотический «Комитет 25 января». В последние два года ресурс продвигал идею полномасштабной войны с Украиной, замены нынешней России на Русское национальное государство, вернулся к критике путинизма и вновь поднял на щит российско-чеченские противоречия.

Но одно оставалось неизменным все это время – самый настоящий, практически эталонный «крымнашизм». Не проходило и месяца, чтобы «Спутник и погром» не вспомнил о «собирании земель русских», начатых с Крыма – и оправданных косовским прецедентом. Были материалы о «героическом прошлом» полуострова, серия публикаций о дворцах и анализ межэтнических отношений сегодня. Не забывали там всерьез рассуждать и о фейковых новостях, например, о задержании «украинских диверсантов». На «СиП» писали о «возвращении в родную гавань» и другие националисты – я уже упоминал феерический текст Егора Холмогорова о «присвоении» Россией крымского прошлого.

И что удивительно – «Спутник и погром» все эти годы не блокировали за нецензурную критику президента Путина. Не блокировали за очевидное разжигание межнациональной розни. Не блокировали даже за именной БТР, хотя тут никакой политики, а финансирование наемников – чистая уголовка. Всякий раз изданию удавалось отвертеться: и в 2013-м, когда депутат Госдумы и секретарь Общественной палаты просили Генпрокуратуру России проверить сайт на экстремизм, и в 2015-м, когда по знаменитой 282-й статье пришли домой к Просвирнину.

Но сколько веревочке не виться – конец будет. Вместе с рядом других, гораздо менее известных ультранационалистических сайтов «СиП» заблокировали за то, что они «пропагандируют идеи национальной и религиозной розни, что формирует угрозы общественной безопасности, побуждают к экстремизму».

Такой удар по имперскому шовинизму и русскому национализму трудно объяснить рационально. Сам Просвирнин полагает, что идет «слив Новороссии», а потому власть больше не нуждается в горячих сторонниках этой идеи – чтоб не мешали «договариваться с хунтой».

Впрочем, мне кажется, что вопрос несколько шире. Кремль, в 2012 году свернув с дорожки «суверенной демократии» в бездну авторитаризма, постепенно прибирает к рукам все сферы общественной жизни, поддерживая согласных, подкупая колеблющихся и выдавливая сопротивляющихся, как это раньше уже происходило со СМИ. В результате полностью свободной прессы в России не осталось. Теперь пришел черед общественной инициативы. Вначале Левиафан купил левых государственной щедростью нефтедолларов, затем объединил «державников» аннексией Крыма, запугал демократов убийством Немцова, и вот пробил час националистов. Поткин, Демушкин и Марцинкевич в тюрьме, Мальцев в бегах, ультрарадикальные сайты заблокированы. Кажется, единомыслие в стране достигло своего предела.

В той России, которой Путин правит, больше нет места свободе слова, даже если это слово – донельзя льстивое

Нет, не то чтобы Путин опасался критики со стороны имперских националистов. Не то чтобы их лозунги о величии государства были ему чужды. Просто в той России, которой он правит, больше нет места свободе слова, даже если это слово – донельзя льстивое. Пусть государственная пропаганда таких монстров как «Спутник» и «Раша Тудей» выглядит топорно на фоне остроумия Просвирнина, но зато она оплачивается из бюджета, следует планам, а потому – контролируется. И этого вполне достаточно для страны, в которой так много смотрят телевизор. Допускать существование пусть союзников, но неконтролируемых, уже не нужно. Поэтому вслед за «СиП» пойдут и остальные, более мелкие порталы, до которых еще не дошли руки.

И вот еще что характерно: последние три года власть в России начинала перечисление своих побед с «возвращения» Крыма. Это давало своеобразную индульгенцию за все последующие провалы – западные санкции, обнищание населения, военные авантюры. Эту тактику переняли и в Крыму – чего стоит одна лишь кампания «да хоть камни с неба!». По этой же схеме жили и многочисленные российские общественные движения, критиковавшие власть, но прикрывающиеся громогласными заявлениями, что, мол «Крым – наш!».

Но в один момент оказалось, что заклинание «КрымНаш» больше не помогает. Что произнесение этой мантры вовсе не гарантирует защиту от неприятностей. Вернее выяснилось, что «КрымНаш» вовсе никогда не работал, что все это с самого начала было иллюзией, а если вас не трогали, то по другим причинам. Вот и «Спутнику и погрому» довелось в этом убедиться.

Российская политика, в том числе и в Крыму, ведется исключительно Кремлем и исключительно в интересах Кремля, и ни ваша лояльность, ни ваша оппозиционность на нее никак не влияют

И теперь, пусть и с трехлетней задержкой, осознание этого простого факта должно, наконец-то, дойти и до большинства крымчан – и руководителей, и простых обывателей. Когда прозвенел один тревожный звоночек (например, сибирская ссылка Меняйло), его проигнорировали. Второй (разгоны откровенно пропутинских митингов и «казачьих» пикетов в Симферополе) – не услышали. На третий (задержание депутата и журналиста в Алуште) не обратили внимание. И возникает вопрос: сколько еще колокольчиков должно зазвенеть, чтобы получился хор, чтобы каждому стала понятной одна нехитрая мысль? Российская политика, в том числе и в Крыму, ведется исключительно Кремлем и исключительно в интересах Кремля, и ни ваша лояльность, ни ваша оппозиционность на нее никак не влияют. На политику влияют низкие цены на нефть и невозможность кредитоваться на Западе, поэтому доллар будет стоить 65 рублей, а то и больше.

И сколько не говори «КрымНаш», сытнее в желудке не станет и от блокировки не убережет.

Андрей Введенский, крымский обозреватель

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