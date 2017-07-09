Президенты Франции и России и федеральный канцлер Германии впервые встретились в трехстороннем формате после избрания Эммануэля Макрона главой Франции. Главной темой обсуждения, конечно, была Украина. Главным выводом – необходимость перемирия на Донбассе.

Главное и почти единственное, что может «продать» Путин своим собеседникам на Западе – так это то, что он и его союзники не будут стрелять

Если вспомнить, что главным итогом первой встречи Дональда Трампа и Владимира Путина тоже было перемирие – только в Сирии, то можно прийти к простому выводу: главное и почти единственное, что может «продать» Владимир Путин своим собеседникам на Западе – так это то, что он и его союзники не будут стрелять. Но это – бракованный товар.

О перемирии на востоке Украины говорят практически с первого дня после подписания Минских соглашений. Но если даже теоретически представить себе, что на линии разграничения прекратятся обстрелы, сразу станет очевидным, насколько это невыгодно Кремлю. Потому что в таком случае практически прекратится дестабилизация ситуации в Украине. А взамен Владимиру Путину придется удерживать оккупированные территории и платить заработную плату ненужным боевикам из «народных республик». Весь смысл пребывания российских и пророссийских войск на Донбассе – в «ползучей» дестабилизации Украины, в сдерживании темпов ее европейской и евроатлантической интеграции. И получается, что Владимиру Путину перемирие вовсе не необходимо.

В перемирии в Сирии не заинтересован уже не только Путин, но и его союзник – президент Башар Асад. Асада не поддерживает большинство сирийцев. Единственное доказательство, которым он оперирует для восстановления своего контроля над территорией страны – это сила. Причем не только своя, но и российская. И иранская. Если представить себе, что какой-то регион живет без постоянных обстрелов, нетрудно предположить, что в этом регионе усилятся позиции оппозиции, и будет снова доказано, что сирийский режим способен контролировать только часть Дамаска и территорию проживания алавитов. Поэтому любое перемирие в Сирии – кто бы о нем не договаривался – может быть только кратковременным.

Украине нужно не перемирие, а мир. Достичь мира очень просто – нужно вывести из оккупированных территорий чужие войска. Уже на следующий день Донецк и Луганск ничем не будут отличаться от Краматорска и Мариуполя. Но Владимир Путин не заинтересован в таком мире.

Путин не заинтересован в мире... Он заинтересован исключительно в торговле перемирием

Сирии нужно не перемирие, а мир. Достичь мира там не так просто, как в Украине, но возможно. Первое условие – немедленная отставка Башара Асада с поста президента и демонтаж его преступного режима. После этого открывается перспектива формирования коалиционного правительства страны, которому можно будет помочь в установлении контроля над территорией и уничтожении группировки «Исламское государство». Если с этим справляется демократическое правительство Ирака, то почему не справится демократическое правительство Сирии?

Но Владимир Путин не заинтересован в таком мире. И в мирной планете в том числе. Он заинтересован исключительно в торговле перемирием.

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