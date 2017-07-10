Прошедший в Гамбурге саммит G20 оставил у интернет-общественности двойственное впечатление. Часть комментаторов считает, что Украине итоги этой встречи сильных мира сего не сулят ничего хорошего. Другие же убеждены в обратном.

Внимание публики было приковано к встрече президентов США и России. Дональд Трамп и Владимир Путин официально встретились в первый раз и пожали друг другу руки. Из такого, казалось бы, малозначимого факта, как традиционное рукопожатие президентов, российские пропагандисты постарались выжать максимум. И нашли живой отклик у своей аудитории.

Александр Горный

Опять мы смотрим заискивающе на Трампа, считаем часы и минуты, анализируем рукопожатия, ну вот нафига? Ну вот честно, стыдно за страну, от этого внешнеполитического цирка. Ну полетел, ну встретился, ну поговорил. Что, от этого изменится у нас в стране? Выборы отменят, или ВВП вырастет больше, чем ожидалось?

Меня больше волнует, что у нас в стране происходит, как россиянам живётся, а нас опять отвлекают на внешнюю политику. Зачем? Потом ещё пару недель будут пережёвывать и улавливать сигналы...

...На каком внутреннем фоне полетел в Гамбург Владимир Владимирович? Прыгающая на брюхе экономика, гонения на оппозицию и культуры, мракобесие Полонской и низкий дохлый туристический сезон в Крыму, так как россияне не могут себе позволить дорогой отдых на отечественных курортах.

У каждого есть так называемая «крыша». У Путина его «крыша» это его страна и народ, которые ему доверили быть Президентом.Пока народ бедствует, пока с каждым днём всё больше нищих и жирнее чиновники, пока страна летит на ручном управлении, пока Президент разбирается с подмосковными помойками и погибают наши сограждане от отсутствия медицинской помощи, я уверен, делать нам нечего на этих G20…

Алексей Дорош

Прорыв во внешней политики!! Я восхищён!!

И все же некоторые комментаторы подозревают, что в ходе своих встреч на G20 Путин добился своих целей. По их мнению, в международной повестке вопрос Крыма отходит на второй план, что не сулит Украине ничего хорошего.

Другие участники обсуждения, наоборот, убеждены, что для Украины все складывается как нельзя лучше.

Уже после саммита у оптимистов появился еще один аргумент. Дональд Трамп написал в твиттере, что не обсуждал в ходе встречи с Путиным вопрос о снятии санкций с России.

«Ничего не будет сделано до решения украинской и сирийской проблем», – заверил президент США.

Игорь Бигдан

...Вспоминаю вчерашнее ликование:

- Трамп разговаривал с Путиным 2 часа!!

- И что, санкции снял?

- Нет.

- Крым признал?

- Нет.

- А что тогда?

- Ничего.

- А чего радуетесь, идиоты?..