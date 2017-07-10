На днях белорусский президент Александр Лукашенко назвал запланированные на сентябрь российско-белорусские учения «Запад-2017» «значимым шагом в обеспечении национальной безопасности» своей страны. При этом ряд аналитиков, включая министра обороны Эстонии Маргуса Тсахкна, выразил свою обеспокоенность в связи с предстоящими военными тренировками. О том, насколько велика российская угроза для стран Балтии, решится ли Москва на открытую интервенцию или серьезные провокации в отношении западных соседей, а также о том, насколько сильно ощущается российское влияние в регионе, Крым.Реалии поговорили с бывшим президентом Эстонии Тоомасом Хендриком Ильвесом.

Бывший глава Эстонии признает: многие русскоязычные граждане страны предпочитают смотреть свободно транслируемые на территории Эстонии центральные российские телеканалы.

«Я должен признать, что их программы сделаны весьма профессионально, по голливудским стандартам. В результате люди, живущие, допустим, в Нарве, и не видевшие своими глазами состояние российской провинции, склонны верить в гламурный образ России, созданный телевидением», – отмечает Тоомас Ильвес.

По его словам, пропагандистский контент появляется и на эстонском языке на некоторых локальных телеканалах, однако попытки воздействовать на эстоноязычную аудиторию большим успехом не увенчались, а антиНАТОвские настроения традиционно сильны лишь среди русскоязычной аудитории.

Что касается энергетической независимости от Москвы, то, по словам Тоомаса Ильвеса, ситуация в Эстонии лучше, чем в соседней Литве.

Идет строительство газопровода «Balticconnector» между Эстонией и Финляндией, который окончательно обеспечит независимость страны от газовой монополии «Газпрома»

​«Только 12% потребляемой нами энергии поступает из России. В настоящее время идет строительство газопровода «Balticconnector» между Эстонией и Финляндией, который окончательно обеспечит независимость страны от газовой монополии «Газпрома». Также в Эстонии имеются свои, независимые источники энергии», – сообщил бывший президент.

Еще год назад Еврокомиссия выделила на строительство «Balticconnector» 187,5 миллиона евро. По прогнозам, трубопровод заработает к декабрю 2019 года. Среди основных целей строительства газопровода представители Еврокомиссии называют обеспечение стабильных поставок энергии, а также диверсификацию маршрутов и источников ее получения, включая сокращение зависимости стран ЕС от России.

При этом, по словам Тоомаса Ильвеса, другие страны Балтии также активно пытаются диверсифицировать источники энергии. Так, пару лет назад были закончены работы по созданию терминалов сжиженного природного газа (СПГ) в Бутинге и Клайпеде, которые, по мнению литовского политолога Лиудаса Зданавичиуса, теоретически могут покрыть все потребности стран Балтии в импорте газа.

Бывший президент Эстонии отмечает: в оборонной сфере его страна уже несколько лет назад превысила требуемые по стандартам НАТО отчисления на оборону в размере 2% от ВВП. По его словам, российские маневры у границ балтийских государств воспринимаются их жителями как нечто почти привычное, и не вызывают особой паники. Однако время от времени российские силовики выходят за пределы одних лишь военных учений – как это было в случае с похищением сотрудника Департамента полиции безопасности Эстонии (КаПо) Эстона Кохвера в 2014 году. Россияне обвинили его в шпионаже, тогда как Тоомас Ильвес уверяет: никакого отношения к разведке похищенный эстонец не имел.

«Он (Кохвер – КР) проводил расследование деятельности организованной преступности, в частности, участившихся случаев контрабанды сигарет на русско-эстонской границе», – пояснил бывший президент.

​26 сентября 2015 года Кохвера обменяли на Алексея Дрессена – бывшего офицера департамента полиции безопасности МВД Эстонии, в 2012 году признанного виновным в передаче секретных сведений ФСБ России и приговоренного к 16 годам тюремного заключения.

Забавно, что мы провели больше задержаний российских шпионов, чем другие страны Европы. При том, что Эстония – это очень малая по площади страна

​«Российские шпионы и сегодня достаточно активны в Эстонии. Можно выделить три основные области их интереса. В первую очередь, это военная сфера, к тому же не только оборонные секреты Эстонии, но и НАТО в целом, включая НАТОвские военные базы, расположенные на нашей территории. Вторая – это, собственно, эстонские спецслужбы, а третья – это работа внутри российской диаспоры и попытки настроить ее против Эстонии. В третьем случае достаточно сложно провести различие между «активными мероприятиями» в русскоязычном сообществе и сбором развединформации, поскольку зачастую эти процессы идут параллельно», – поясняет Тоомас Ильвес.

«Мы продолжаем задерживать их и высылать из страны. Забавно, что мы провели больше задержаний российских шпионов, чем другие страны Европы. При том, что Эстония – это очень малая по площади страна», – добавляет бывший президент.

Самым успешным примером российского шпионажа в части военной разведки Ильвес называет случай Хермана Симма – бывшего высокопоставленного эстонского государственного чиновника, осужденного за госизмену. В 90-х годах Симм работал сначала генеральным директором Департамента полиции Эстонии, а затем – заведующим аналитическим бюро отдела оборонной политики и завотделом по охране государственных секретов Министерства обороны страны. В 2008 году Симм был арестован, а в 2009-м – приговорен к тюремному заключению сроком на 12 с половиной лет.

«Именно он был ответственным за кражу секретов НАТО, – пояснил Ильвис. – Около месяца назад мы опять вынуждены были выслать из страны двух российских дипломатов – генерального консула России в Нарве Дмитрия Казеннова и его помощника, консула-советника Андрея Сургаева – за массовое распространение антиэстонских настроений. Я не берусь точно утверждать, занимались ли они при этом шпионажем – порой очень сложно разделить эти два процесса».

По словам Ильвиса, российские СМИ часто демонстрируют дезинформацию об Эстонии. Так, в прошлом году, накануне Дня Победы российское телевидение запустило фильм об «эстонских неонацистах», снятый по тем же лекалам, что и легенды об «украинских фашистах».

«Проблема заключалась в том, что какое-то время Запад довольно серьезно воспринимал фейковые новости про «эстонский фашизм». Нам приходилось не раз оправдываться перед иностранными дипломатами и объяснять суть российской лжи. Ситуация изменилась после российской фальшивой истории про «изнасилованную девочку Лизу» в Германии в январе 2016 года. Тогда западные политики сами убедились, какова цена российской «информации», – сообщил Ильвес.

Что касается угрозы непосредственного военного вторжения со стороны России, бывший президент Эстонии считает ее на данный момент маловероятной.

Минимальная пенсия любой бабушки в Эстонии превышает среднюю зарплату по России, а потому люди просто не видят смысла в присоединении к Москве

​«С 2017 года отдельные батальоны НАТО дислоцируются в Эстонии, равно как в других странах Балтии и в Польше. Помимо этого здесь регулярно проводят тренировки американские военные и военные других стран. Если же говорить о российских провокациях и попытках дестабилизировать ситуацию изнутри страны, я не думаю, что Москве удастся использовать русскоязычную диаспору в Эстонии так, как они использовали ее, допустим, на Донбассе. Дело в том, что, помимо пропаганды, здесь важно учитывать еще и материальный фактор. Доходы жителей Эстонии могут в десять раз превосходить доходы жителей востока Украины. Кроме этого, Эстония состоит в ЕС, а потому все ее граждане, включая русскоязычных, могут путешествовать по Европе без виз и зарабатывать деньги там. Более того, минимальная пенсия любой бабушки в Эстонии превышает среднюю зарплату по России, а потому люди просто не видят смысла в присоединении к Москве», – заключает бывший президент.