Назначенный Россией мэр Ялты Андрей Ростенко 10 июля официально подал в отставку. Ранее нынешний глава Крыма Сергей Аксенов обещал, что новый глава ялтинской администрации будет определен на открытом конкурсе, но на самом деле его преемник уже определен. Исполнять обязанности мэра курортной столицы Крыма будет Елена Сотникова – советник спикера Владимира Константинова и бывший начальник крымского управления Минюста Украины.

О смене власти в Ялте стало известно 6 июля. В этот день назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов объявил о масштабных кадровых перестановках в руководстве полуострова. Он отправил в отставку своего зама, трех министров, а мэра Ялты попросил уволиться по собственному желанию.

По утвержденной в Крыму процедуре, после отставки главы городской администрации его полномочия переходят первому заместителю. И в случае если бы Ростенко по указанию Аксенова сразу подписал заявление об увольнении, то исполняющим обязанности мэра стал бы первый замглавы администрации Владимир Блажнов. Но этого не произошло.

7 июля ялтинский горсовет собрался на внеочередную сессию и своим решением понизил Блажнова до рядового вице-мэра. А первым заместителем главы ялтинской администрации депутаты избрали Елену Сотникову, которая ранее не работала в ялтинской мэрии. На заседании горсовета она представилась и коротко рассказала о своей биографии.

«Стаж моей работы на государственной службе более 12-ти лет, а сейчас я приняла решение посвятить себя муниципальной службе. Надеюсь на вашу поддержку», – сказала Сотникова.

​На ее назначении присутствовали депутат крымского парламента Егор Демин, а также представители российской прокуратуры. От собравшихся Сотникову поприветствовал глава ялтинского горсовета Роман Деркач. В своем выступлении он напомнил, что новый первый вице-мэр когда-то работала в Ялте и знакома жителям города.

«Мы надеемся на Ваш самоотверженный труд на благо нашего муниципального образования», – сказал Роман Деркач.

Полная перезагрузка

С назначением нового мэра в Ялте фактически произошел полный перезапуск местной власти. В начале 2014 года действующим городским головой Ялты был «регионал» Сергей Илаш. Однако когда Россия объявила о «присоединении» Крыма, он покинул полуостров и его место занял Сергей Брайко, который до аннексии дважды избирался городским головой. Проработав несколько месяцев, он был понижен до первого вице-мэра, а пост градоначальника Ялты получил Андрей Ростенко. Последнего называют близким другом российского главы Крыма Сергея Аксенова. В это же время была определена кандидатура на еще один важный руководящий пост Ялты – председателя горсовета. Его занял местный политик Валерий Косарев.

​Несколько лет глава администрации, его первый зам и руководитель горсовета работали в команде, но в ноябре 2016 года пирамида ялтинской власти начала рассыпаться. Вначале об увольнении по собственному желанию объявил Брайко. Сам он объяснял свою отставку желанием сменить обстановку, но поговаривали, что первый вице-мэр уволился, чтобы избежать уголовного преследования.

​Через несколько дней после ухода Брайко ялтинские депутаты проголосовали за отставку главы горсовета Косарева. Официальной причиной было также заявление об увольнении по собственному желанию. На самом же деле между Ростенко и Косаревым произошел конфликт, в котором последний вышел проигравшим и лишился должности. Новым главой горсовета был назначен малоизвестный депутат Роман Деркач. А спустя полгода – 6 июля – Аксенов объявил об отставке самого Ростенко. При этом российский глава Крыма не пояснил, с чем это было связано, ограничившись пассажем о том, что «обновление кадров – естественный и необходимый процесс, направленный на повышение эффективности власти».

Сам Ростенко также не стал распространяться о причинах своего увольнения. Журналистам он сказал лишь, что «справился с основными задачами» и готов уйти в отставку.

«После нашей беседы с главой республики он дал мне распоряжение написать заявление об уходе с должности главы администрации Ялты в стратегический резерв. Ввиду того, что основная задача, которая стояла передо мной, решена, и провести открытый и прозрачный конкурс на замещение должности. Также предпочтительно, чтобы кандидаты были из местных жителей», – рассказал Андрей Ростенко.

​От также отметил, что попросил Аксенова дать ему тайм-аут и не спешить с новым назначением. По словам Ростенко, ему необходимо снизить нагрузку, поскольку в Ялте у него был «один из самых напряженнейших графиков работы в Крыму».

Уйти, чтобы не сесть?

После того как Андрей Ростенко написал заявление об отставке, его обязанности перешли к Елене Сотниковой. Сейчас ей 53 года, родилась она в Ялте. Здесь же начала карьеру в органах юстиции. В 2010 году возглавила крымское управление Минюста Украины. На данном посту она продержалась три года. Верховная Рада АРК проголосовала за ее увольнение летом 2013-го. Поговаривали, что ее отправили в отставку, поскольку Сотниковой были очень недовольны в правительстве.

В мае 2014 года она была опять назначена заместителем начальника крымского управления Минюста, только уже не Украины, а России. Но проработала на этой должности она недолго – всего полгода. В 2014 году также вступила в «Единую Россию» и стала советником крымского спикера Владимира Константинова. В ноябре 2016 года – стала секретарем ялтинского отделения «единороссов».

Крымский журналист Максим Степанцов (имя изменено по просьбе собеседника – КР) уверен, что решение о назначении Елены Сотниковой решалось не в результате «открытого и прозрачного конкурса», как обещалось, а в тиши чиновничьих кабинетов Симферополя.

Возможно, что уход чиновников – упреждающий ход на возможные уголовные дела, которые рано или поздно могут возбудить. Так сказать, вовремя уйти, пока без наручников

​«Прочему поставили ее – она человек Константинова и сама ялтинка. Этим убивают двух зайцев – и жители не будут возмущаться «варягами», и контроль сохранится из центра», – считает журналист.

Степанцов предполагает, что Аксенов решился на кадровую перестановку в Ялте после недавнего визита в город президента России Владимира Путина, который раскритиковал местных чиновников.

«Получилась этакая показательная порка с минимальными потерями. Возможно, что уход чиновников – упреждающий ход на возможные уголовные дела, которые рано или поздно могут возбудить. Так сказать, вовремя уйти, пока без наручников», – отметил журналист.

Начальник земельного управления никогда сам не занимается коррупцией, если вертикаль власти ему это не позволяет. Я считаю, что в этом кроется корень проблем

Примерно такими же видит причины отставки Ростенко крымский бизнесмен Олег Зубков, который был в Ялте депутатом и баллотировался там в городские головы. В комментарии для Крым.Реалии он напомнил, что весной этого года Следком России открыл уголовное дело против начальника ялтинского департамента земельных отношений Лилии Молостовой. По версии следствия, из-за ее халатности при продаже земельных участков город недополучил 2,3 миллиарда рублей. Некоторые СМИ писали, что документы на реализацию этой земли подписывал Андрей Ростенко, в связи с чем у него также могут возникнуть проблемы с российскими силовыми органами. Олег Зубков предполагает, что замена главы ялтинской администрации связана как раз с этим уголовным делом.

​«Мы наслышаны, что против Андрея Ростенко были даже возбуждены уголовные дела по земельным претензиям. Сегодня под следствием находится начальник земельного управления. Конечно, начальник земельного управления никогда сам не занимается коррупцией, если вертикаль власти ему это не позволяет. Я считаю, что в этом кроется корень проблем», – сказал Зубков.

​По мнению Зубкова, Ростенко предан Аксенову и сам неоднократно заявлял об их давней крепкой дружбе. И для отставки такого ​«верного кадра» в курортной столице Крыма, по мнению Зубкова, должны быть очень серьезные основания. Это, как считает предприниматель, подтверждает, что мэр Ялты ушел из-за угрозы уголовного преследования.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове