За идею и 38 тысяч рублей

В воскресенье вечером украинский телеканал ТСН опубликовал большое интервью с россиянином Виктором Агеевым, который 24 июня попал в плен к украинским военным в Луганской области. В разговоре с журналистом Андреем Цаплиенко Агеев подтвердил, что на момент попадания в плен у него был действующий контракт с Министерством обороны России. Помимо этого рассказ Агеева о его командировке в группировку "ЛНР" содержит и другие интересные детали, проливающие свет на механизм отправки российских военных на восток Украины.

О задержании Агеева стало известно 27 июня. По официальной версии украинских военных, это произошло в результате столкновения бойцов 93-й отдельной механизированной бригады украинской армии и разведывательной группы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса так называемой "Луганской народной республики". Агеев и еще трое членов группы (в отличие от него, они являются уроженцами Донбасса) были взяты в плен, командир группы Александр Щерба (по словам Агеева, он прибыл с ним из России) и еще один солдат были убиты в завязавшейся перестрелке.

Виктор Агеев стал не первым российским кадровым военным, попавшим в плен к украинской армии. Самым известным таким случаем стало задержание российских разведчиков Александра Александрова и Евгения Ерофеева в мае 2015 года. Несмотря на то что Россия тогда так и не признала, что они являются кадровыми военнослужащими, год спустя, в мае 2016 года, Александров и Ерофеев были обменены на украинскую военнослужащую Надежду Савченко (перед этим суд в Киеве приговорил каждого из них к 14 годам лишения свободы).

Россия открестилась от задержанного и на этот раз. По словам представителя российского Минобороны, после прохождения срочной службы Агеев уволился в запас, а на Донбасс мог приехать в качестве добровольца. Живущая в Барнауле мать Агеева Светлана в интервью корреспонденту "Новой газеты" Павлу Каныгину говорила, что в этом же ее убеждал местный военком. По словам Светланы Агеевой, после окончания срочной службы в 2015 году ее сын вернулся домой, но очень хотел снова пойти в армию. В марте 2016-го он уехал на поезде в Ростов, сказав матери, что поступил на службу по контракту в 22-ю бригаду Главного разведывательного управления в Батайске и даже присылал ей копию приказа о присвоении ему звания ефрейтора. Как оказалось, это было неправдой: все это время сын обманывал мать, а на самом деле вернулся в ту же часть в Новочеркасске, где проходил и срочную службу. Через несколько дней он действительно подписал контракт с Министерством обороны и практически сразу был отправлен в Луганск, а затем – в другой город Луганской области, Алчевск.

Поддерживаемые Россией боевики "ЛНР", как и в случае с задержанными в 2015 году Александровым и Ерофеевым, заявили, что Виктор Агеев был "гражданином ЛНР", а контракт подписал с "центральным военкоматом ЛНР" и был принят на службу в "народную милицию республики".

Контракт

Вот что Виктор Агеев рассказал журналисту ТСН о том, как он подписал контракт и был направлен в Украину: по словам солдата, он прибыл в воинскую часть 65246 в Новочеркасске, пробыл там 4 дня, подписал контракт на 1 год и затем вместе с Александром Щербой отбыл в Луганск. Копия документа, который мог бы стать одним из ключевых доказательств участия российской армии в войне на Донбассе, увы, осталась в Алчевске в личных вещах Агеева, которые он не стал брать с собой для короткой вылазки на передовую.

– А на контракт ты когда ушел?

– Уже здесь в Луганске. Ну как, я вернулся в свою часть, а уже оттуда поехал в Луганск.

– А сколько времени находился в части перед Луганском?

– Где-то четыре дня.

– То есть ты поехал в свою часть, служил там четыре дня, подписываешь там какой-то контракт и немедленно срываешься в Луганск? Что-то здесь не то. Почему так быстро?

– Наверное, отправка была. Я не углублялся в этот вопрос. Отправили и отправили. Деньги платят. Служба есть служба.

"Многие в это верят"

Агеев, как следует из интервью, знал, что у него есть возможность уехать воевать в Украину, и сам вызвался ехать. "Говорили о здешней ситуации, что фашисты бомбят мирных жителей".

– То есть ты действительно верил в то, что украинцы такие жестокие, злые "бандеровцы"?

– Да. По телевизору говорили так.

– И ты в это верил?

– Да. Многие в это верят.

В Луганской области солдата ждало разочарование – фашистов не было, зато условия службы мало отличались от российских: "Я как приехал, сразу попал в наряд. Две недели ходил, потому что людей было мало. Затем на полигон ездили, готовились, первое время не стреляли. Позже один раз съездили на стрельбы, постреляли немного".

"Рейсы" и "партии"

Из слов Агеева, в том числе уже процитированных выше ("наверное, отправка была"), следует, что он был не единственным российским кадровым военным, отправлявшимся из Новочеркасска воевать на Донбасс. Агеев говорит о нескольких "рейсах" или, как он их еще называет, "партиях", которыми солдат и офицеров отправляли в Донецк и Луганск. Эти "партии", правда, были немногочисленными – если верить Агееву, его "рейс" состоял всего из двух человек, его самого и более опытного Александра Щербы. В самих воинских частях группировки "ЛНР" Агеев видел других россиян, хотя их было меньше, чем он думал. Идет ли речь о таких же кадровых военных, как он сам, солдат не уточнил.

За длинным рублем

По словам Агеева, перед отправкой в Украину в воинской части его никто не инструктировал и не проводил с ним каких-либо специальных тренировок. Служба в Луганске и Алчевске, как уже было упомянуто, оказалась такой же скучной, как и в Новочеркасске. Единственным плюсом были деньги: по словам Агеева, за ним был сохранен российский оклад в размере 23 тысяч рублей, к которому прибавлялись деньги за службу в Украине – еще 15 тысяч. Итого – более $600 в месяц. Деньги эти выплачивались вовремя, что косвенно подтверждает и мать Агеева – в интервью "Новой газете" она рассказывает, что сын после отъезда в Ростов успел один раз перевести ей 5 тысяч рублей. Сам Агеев говорит, что для жизни в так называемой "ЛНР" вполне хватало и 15 тысяч. Впрочем, Агеев при каждом удобном случае напоминает журналисту, что воевать в Украину он поехал не только ради денег:

– А люди хотели воевать? Или это ради денег?

– Каждый по-разному на самом деле. Кто-то денег хотел, кто-то – за идею.

– А ты? Деньги или идея?

– Наверное, и то, и другое. Идея тоже.

В понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что посольство России в Киеве "ведет активную работу, направленную на защиту прав и интересов российского гражданина". Впрочем, как и в случае с Александровым и Ерофеевым, официальные представители посольства пока не спешат посетить в СИЗО Виктора Агеева – по крайней мере, на момент публикации этого материала о такой встрече ничего не сообщалось. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 июля еще раз заявил, что "у России не было и нет каких-либо военнослужащих на Украине". Отвечая на вопрос журналиста о том, как относиться к заявлениям задержанного в Украине россиянина Виктора Агеева о том, что он кадровый российский военный, представитель Кремля предложил "ориентироваться на заявления Министерства обороны РФ".

Военный билет и паспорт Виктора Агеева:

"Бесконечное вранье"

В социальных сетях интервью Агеева не вызвало бурной реакции – возможно потому, что для большинства пользователей, следящих за российско-украинским конфликтом, признания Агеева сюрпризом не стали. Разочарованы разве что сторонники поддерживаемых Россией сепаратистов, для которых, впрочем, наличие кадровых российских военных на Донбассе никогда не было секретом или поводом для сомнений:

Эль Мюрид:

"Наличие российских военных – причем не абстрактных "людей, занимающихся военными вопросами", а самых настоящих, настоящее не бывает, секретом сейчас является только для совсем ушибленных. Россия ведет полноценную войну на Украине, войну незаконную даже по российскому законодательству – не прикрыв ее разрешением Совета Федерации, хотя вряд ли у кого есть сомнения, что он отштампует что угодно. Можно бесконечно врать, что "настамнет", можно секретить потери, хоронить своих военных тайно и по-воровски (хотя о чем я – все время забываю, кто нами правит, какие там нравы и понятия: "#потерьнет") – в общем, такой номер может пройти, если вы выдерживаете короткие сроки такой войны, получаете результат и прикрываете его рабочей легендой, которую крайне тяжело опровергнуть. Но Путин ведет войну на Донбассе, вяло бодаясь с киевскими партнерами, уже три года. В августе перевалит на четвертый. Так долго врать невозможно. Даже Путину. Не получается".

ФСБ в тумане и настоящий полковник

За последний месяц украинские военные и спецслужбы уже в третий раз задерживают россиян при попытке незаконно проникнуть на территорию Украины или выехать из нее.

В ночь с 29 на 30 июня на админгранице между Херсонской областью и аннексированным Россией Крымом были задержаны двое сотрудников ФСБ России. По версии российской стороны, они просто "заблудились" во время учений. Казалось, что это и правда так, а Украина готова совершить жест доброй воли и отпустить "заблудившихся" после символического 15-дневного ареста. Однако на днях стало известно, что в отношении Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба начато расследование по делу о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которое грозит обоим многолетним тюремным сроком.

Еще одно громкое задержание произошло в Украине в начале июня, хотя известно о нем стало только сейчас. При попытке выехать по поддельному паспорту из Украины в так называемую "Приднестровскую молдавскую республику" был задержан отставной полковник российской армии Валерий Гратов, известный на Донбассе и в России по кличке Саныч. По информации украинских СМИ, Гратов был одним из активных участников первого этапа "русской весны" в Донецке и инструктировал поддерживаемых Россией сепаратистов еще в начале 2014 года, до начала активных боевых действий на востоке Украины. Сообщается, что Гратов был командирован в Приднестровье ФСБ и должен был занять там пост "заместителя министра госбезопасности". Его поимка, как пишет все тот же журналист ТСН Андрей Цаплиенко, стала результатом спецоперации СБУ, продолжавшейся почти полгода.