В социальных сетях обсуждают резонансное задержание на админгранице с Крымом двух пограничников ФСБ России. Каланчакский районный суд арестовал их на 15 суток, но интернет-общественность настаивает на более суровом наказании.

​Судебный вердикт комментаторов откровенно возмутил. Недавнее заявление спикера Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна о том, что к задержанным российским пограничникам по истечению 15-суточного ареста могут применить более строгие меры, уже никто не услышал.

Алексей Дудченко

Вот эта толерантность на протяжении 22 лет и привела к потере Крыма

Владимир Марченко

Я только одному удивляюсь –​ почему им еще награды не вручили и компенсацию за задержание не выплатили. Твою мать...​

Андрей Шор

Кстати, они не из Сочи же приплыли? Целый букет преступлений

Valentyna Andrienko

Хоч не дадуть нагороду за зміцнення миру і дружби між народами?

Некоторые участники обсуждения считают, что задержанных следует обменять на украинских политзаключенных, которые содержатся в российских тюрьмах.

Олександр Палій

Поміняти цих монголо-татар по справедливій таксі –​ 1 шпигуна на 10 цивільних, тобто за цих двох Панова і Семену із Криму, Сущенка, режисера і ще 16 кримських татар.

Алексей Климов

Хай баланду їдять... або міняймо на Кольченка та Сенцова...

Сергей Запорожский

Нужно грамотно использовать этих персонажей. Сенцов, Сущенко и другие должны быть дома

Но есть и такое мнение:

Юрій Олександренко

Міняти шпигунів-диверсантів-злочинців на наших цивільних –​ це однаково, що стимулювати ФСБ ще захоплювати наших людей... Їм ще десяток чи сотню захопити –​ без проблем. І будуть тримати у в'язниці, катуватимуть, поки не попадеться хтось з їхніх –​ а потім обміняють. Не треба

Сразу после задержания пограничников российская сторона заявила, что они якобы просто заблудились во время военных учений. Интернет-общественность в эту «легенду» не верит и выдвигает свои версии.

Олександр Казьмін

Все верно, кроме одного, –​ измерять расстояние до границы с Россией надо аж до Краснодарского края. Тогда "заблудились" еще более странно