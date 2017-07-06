В социальных сетях обсуждают резонансное задержание на админгранице с Крымом двух пограничников ФСБ России. Каланчакский районный суд арестовал их на 15 суток, но интернет-общественность настаивает на более суровом наказании.
Судебный вердикт комментаторов откровенно возмутил. Недавнее заявление спикера Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна о том, что к задержанным российским пограничникам по истечению 15-суточного ареста могут применить более строгие меры, уже никто не услышал.
Вот эта толерантность на протяжении 22 лет и привела к потере Крыма
Я только одному удивляюсь – почему им еще награды не вручили и компенсацию за задержание не выплатили. Твою мать...
Кстати, они не из Сочи же приплыли? Целый букет преступлений
Хоч не дадуть нагороду за зміцнення миру і дружби між народами?
Некоторые участники обсуждения считают, что задержанных следует обменять на украинских политзаключенных, которые содержатся в российских тюрьмах.
Поміняти цих монголо-татар по справедливій таксі – 1 шпигуна на 10 цивільних, тобто за цих двох Панова і Семену із Криму, Сущенка, режисера і ще 16 кримських татар.
Хай баланду їдять... або міняймо на Кольченка та Сенцова...
Нужно грамотно использовать этих персонажей. Сенцов, Сущенко и другие должны быть дома
Но есть и такое мнение:
Міняти шпигунів-диверсантів-злочинців на наших цивільних – це однаково, що стимулювати ФСБ ще захоплювати наших людей... Їм ще десяток чи сотню захопити – без проблем. І будуть тримати у в'язниці, катуватимуть, поки не попадеться хтось з їхніх – а потім обміняють. Не треба
Сразу после задержания пограничников российская сторона заявила, что они якобы просто заблудились во время военных учений. Интернет-общественность в эту «легенду» не верит и выдвигает свои версии.
Все верно, кроме одного, – измерять расстояние до границы с Россией надо аж до Краснодарского края. Тогда "заблудились" еще более странно
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