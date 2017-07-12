Крымская западня для русского национализма

Специально для Крым.Реалии

Отношение российских властей к русским националистам вернулось к «докрымскому» уровню. Фабрикация уголовных дел, выдавливание из страны, блокировки сайтов и шельмование в СМИ – «благодарность», которую Кремль выписал сторонникам «русского» Крыма.

Генеральная прокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать шесть сайтов «националистического толка». В их числе «Спутник и Погром», «Русский сектор» и «Правый взгляд». В надзорном ведомстве полагают, что они пропагандируют «идеи национальной и религиозной розни», формируют «угрозы общественной безопасности и побуждают к экстремизму». При этом информационные ресурсы так называемой «Новороссии», изобилующие призывами убивать «укров», под блокировку почему-то не попали.

Информационные ресурсы так называемой «Новороссии», изобилующие призывами убивать «укров», под блокировку почему-то не попали

Осенью 2015 года против «Спутника и Погрома» открыли уголовное дело по 282-й статье УК России – «возбуждение ненависти либо вражды». В доме главного редактора Егора Просвирнина прошел обыск. Аудитория «СиП» с недоумением восприняла новости о действиях силовиков. Просвирнин и сотоварищи с воодушевлением восприняли аннексию Крыма, войну на востоке Украины и проект создания квазигосударства «Новороссия». Ирония ситуации в том, что поводом для возбуждения уголовного дела стала публикация, в которой речь шла о необходимости поддержать террористические «республики» Донбасса. От стремительного разгрома редакцию спасло то, что Следственный комитет пока не смог доказать причастность Просвирнина к написанию этого текста.

До 2014 года он, как и многие русские националисты, занимал антикремлевскую позицию. После «Крымнаша» его отношение к политике президента Владимира Путина стало более лояльным. Редакция «Спутника и Погрома» хвасталась, что смогла собрать денег на БТР для «ополченцев» ОРДЛО. Просвирнин сначала поддержал Евромайдан в Киеве, а после аннексии Крыма призвал Кремль силой ликвидировать Украинское государство. Логика простая: украинцы оправятся от потери части территории, интегрируются в НАТО и будут мстить России, требуя вернуть законную собственность. На тот момент Просвирнин и ему подобные деятели дули в одну дудку с российской телевизионной пропагандой.

Аннексия украинского полуострова показалась русским националистам возрождением исторической России, которую они «потеряли» за годы советской диктатуры

Почему власти перешли к открытой травле русских националистов? Почему некоторые сторонники «русской идеи» соблазнились на кремлевские авантюры? Дело в том, что россияне, называющие себя националистами, – своеобразная публика. На тематических сайтах, пабликах и форумах они строчат тексты о «величии» России и русской нации вперемешку с жалобами о том, как «народ-богоносец» страдает от кавказцев, евреев, украинцев или американцев. Будучи национал-романтиками, они восприняли аншлюс Крыма и войну против Украины как восстановление «русского мира», уничтоженного в самой России. Националисты уверены, что Российская Федерация – глубоко антирусское государство с чекистами во главе. Аннексия украинского полуострова показалась им возрождением исторической России, которую они «потеряли» за годы советской диктатуры.

В администрации российского президента мыслили прагматично. Имеется обоснованная версия, что Путин решился на захват чужой территории, дабы отвлечь общество от масштабных (даже по российским меркам) хищений при подготовке к Олимпиаде в Сочи. Экономика страны заглохла еще в 2012 году при высоких ценах на нефть. Под шумок олимпийских приготовлений бюджет страны ограбили на 50 млрд долларов, а, может, и на большую сумму. Точное число никто не назовет. После 2013 года россиян в любом случае ожидало падение уровня жизни. Война против Украины оказалась отличным способом списать финансовые неурядицы на «врагов», которые не хотят, чтобы страна «встала с колен».

Националисты и либералы добровольно полезли в крымскую западню. Пока они спорили друг с другом о Крыме и Украине вообще, режим закрутил гайки

Такая версия имеет рациональное зерно, но политическая и эмоциональная причина крымской оккупации гораздо важнее. Кремль рассматривал аннексию полуострова как месть «непокорным» украинцам, осмелившимся скинуть бандитскую власть, и как некий ответ Западу. Владимир Путин был искренне уверен, что за «арабской весной», московскими протестами 2011-2012 годов и двумя украинскими революциями стояли американцы.

Опыт европейских «бархатных революций» свидетельствует, что наиболее эффективными против диктаторских режимов были союзы националистов и поборников либеральных ценностей. «Болотные протесты» были именно такой смычкой. Аннексия Крыма стала эффектным средством деморализации и раскола российской оппозиции. Алексей Навальный, претендующий на «должность» главного российского оппозиционера, встал на позиции «Крымнаша». Опальный олигарх Михаил Ходорковский, пострадавший от чекистов, ни разу не заикнулся о возвращении Крыма Украине. Ради справедливости стоит отметить, что часть националистов (Дмитрий Демушкин, например) изначально раскусили кремлевскую «разводку». Но их голоса утонули в общем ликовании или невнятных сравнениях Крыма с «бутербродом».

Националисты и либералы добровольно полезли в крымскую западню. Пока они спорили друг с другом о Крыме и Украине вообще, режим закрутил гайки. Чекисты перешли к отрытой зачистке политического поля в преддверии очередного переназначения Владимира Путина президентом. Националисты, способные вывести на улицы крепких молодых людей, вновь стали врагами Кремля. Эйфория от «присоединения» полуострова прошла. Теперь всех несогласных будут сажать или выдавливать из России.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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