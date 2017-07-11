Уже почти неделю в крымской власти, подконтрольной России, не прекращаются кадровые перестановки. 10 июля стало известно об отставке министра транспорта Крыма и главного архитектора полуострова. В этот же день новым главой судакской администрации стал экс-прокурор города Эмирсали Аблялимов. Корреспондент Крым.Реалии разбирался в подноготной состоявшихся увольнений и назначений.

Череда отставок и назначений в Крыму стартовала 6 июня. В этот день подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что свои должности покидают его заместитель Борис Зимин, министры энергетики и ЖКХ Светлана Бородулина и Сергей Карпов, а также глава ялтинской администрации Андрей Ростенко. Новым вице-премьером стал мэр Судака Владимир Серов, его заместитель по судакской администрации Марина Горбатюк была назначена главой МинЖКХ, а руководителем Минэнерго стал первый замглавы этого ведомства Вадим Белик.

Крымский парламент, подконтрольный России, утвердил эти назначения 7 июня. В этот же день в Ялте был назначен новый и.о. главы городской администрации. Ей стала экс-начальница крымского управления Минюста Украины Елена Сотникова.

​Казалось, на этом сюрпризы закончились, но 10 июля состоялись еще две громкие отставки. Свои посты покинули министр транспорта Крыма Анатолий Волков и главный архитектор полуострова Анна Царева. А в Судаке в этот же день исполняющим обязанности главы местной администрации был назначен вице-мэр города Эмирсали Аблялимов.

Причем 11 июля Аксенов объявил, что это еще не все и возможны новые кадровые перестановки.

До 20 июля у нас на руках будут данные о социально-экономическом развитии каждого региона. В этой связи будут сделаны соответствующие выводы

​«На этом процесс ротации чиновников не завершается. По итогам полугодия, ориентировочно до 20 июля, у нас на руках будут данные о социально-экономическом развитии каждого региона. В этой связи будут сделаны соответствующие выводы», – заявил он.

А теперь подробней о крымских отставках и назначениях, произошедших 10 июля.

«Товарищам с материка сложно»

Анна Царева продержалась на посту главного архитектора Крыма чуть больше полугода. В конце декабря она приехала в Симферополь из Москвы, где работала в Министерстве строительства и ЖКХ России. Тогда Сергей Аксенов характеризовал ее как компетентного специалиста, который имеет европейское образование и большое количество реализованных проектов.

​Теперь оценки российского главы Крыма кардинально изменились. Он пожаловался, что Царева работает медленно, не знает местности и привыкла «перекладывать бумаги».

​«Всем товарищам, которые приезжают у нас работать с материка, им сложно, они не знают местной обстановки, они в принципе не знают местность. Привыкают люди работать в кабинете, когда надо перекладывать бумаги, что-то рисовать, включать воображение – может быть, и такая работа нужна. А сегодня в Крыму нужна полевая работа: это общение с людьми, знание проблем на местности. Просто кабинетные работники мне сегодня не нужны», – заявил Аксенов.

До назначения Царевой главный архитектор Крыма подчинялся российскому Министерству строительства и архитектуры полуострова. Но 24 января крымский парламент, подконтрольный России, переподчинил эту должность напрямую Сергею Аксенову.

Сегодня в Крыму нужна полевая работа: это общение с людьми, знание проблем на местности. Просто кабинетные работники мне сегодня не нужны

При Царевой на полуострове появился новый орган – Архитектурно-градостроительный совет. За эти полгода он запомнился созданием «черного списка» объектов капстроительства, а также многочисленными скандалами с принятием генплана Ялты. По версии крымского издания «Примечания», которое заранее предсказало отставку Царевой, ее увольнение связано именно с застройкой на ЮБК.

Симферопольский институт «Геоплан» разработал генплан Ялты, который предусматривал застройку оставшихся в городе лесопарковых зон. «Примечания» со ссылкой на источники в городской администрации утверждают, что Аксенов получил за этот проект «нагоняй» из Москвы. Царева публично выступала против принятия генплана в таком виде, но, по данным издания, ее все равно решили уволить, поскольку документ создавался в ее бытность главным архитектором.

Сама она пока никак не комментировала собственную отставку. Кто заменит Цареву, пока неизвестно. Аксенов говорит, что в сложившейся ситуации обязанности главного архитектора он временно будет выполнять сам.

«Пока роль главного архитектора я выполняю. Допустить ситуацию, чтобы развалили дальше общий градостроительный облик Республики Крым, я не могу, не имею морального права. Так что ищем архитектора», – процитировал Аксенова «Крыминформ».

Отставка с отсрочкой на месяц

Уволенный министр транспорта Крыма Анатолий Волков – тоже «пришлый» чиновник, приехавший на полуостров из соседней России. По образованию он автодорожник. Чиновничью карьеру Волков построил в Краснодарском крае. Там он работал в структурах, которые занимались подготовкой к сочинской олимпиаде, а также в управлении федеральных автодорог.

Назначение в Крыму получил в августе 2016 года. До Волкова на посту министра транспорта, подконтрольного России, сменилось несколько человек. Один из них – Анатолий Цуркин – стал фигурантом уголовного дела о махинациях с грузоперевозками на Керченской паромной переправе в 2015 году.

Недавно – в конце июня – Сергей Аксенов заявил, что в «Морской дирекции», которая занимается перевозками на паромной переправе, снова выявлены масштабные махинации.

«Перспектива видится следующая: как минимум два десятка уголовных дел при ближайшем рассмотрении. Благодаря работе Счетной палаты мы получили конкретные результаты, прекрасно понимаем и схему, по которой действовали нарушители, и знаем, кто за этим стоит», – написал Аксенов в Facebook, добавив, что имена нарушителей озвучит ФСБ после соответствующего расследования.

Предполагаемые нарушители пока названы не были, но министр транспорта заявил об отставке. В то же время экс-глава Минтранса Крыма Анатолий Цуркин высказал мнение о том, что увольнение Волкова скорее всего не связано с уголовными делами в отношении «Морской дирекции».

«Люди, которые возглавляли дирекцию, были назначены еще Андреем Безсаловым (бывший министр транспорта Крыма, назначенный Россией – КР) в апреле 2015 года. Не думаю, что это связано», – сказал Цуркин в комментарии «Примечаниям».

По мнению экс-министра, увольнение Волкова могло произойти из-за назначения нового вице-премьера – экс-мэра Судака Владимира Серова. Цуркин считает, что новый замглавы крымского правительства планирует поставить во главе министерства транспорта своего человека.

​Пресс-служба Минтранса сообщила, что Волков уходит не сразу и будет руководить ведомством до 4 августа. Вместе с ним министерство покинут его замы Сергей Семенов и Лидия Ховякова.

Человек системы

После повышения Владимира Серова до вице-премьера также встал вопрос, кто займет кресло мэра Судака. По процедуре в этом случае его обязанности должны были перейти первому заместителю судакской администрации Марине Горбатюк. Но она также уволилась и была назначена главой Министерства ЖКХ Крыма, подконтрольного России.

10 июля горсовет Судака собрался на внеочередную сессию, на которой исполняющим обязанности мэра назначали заместителя главы администрации Эмирсали Аблялимова.

Новый де-факто руководитель города – крымский татарин, родился в Узбекистане в 1958 году. С 1979-го Аблялимов работал в органах внутренних дел СССР, а потом Украины. В Судак приехал в 1998 году, где начал работать следователем местной прокуратуры. Дослужился до прокурора города. В 2006 году занял должность заместителя городского головы. После аннексии Крыма Россией остался работать на посту вице-мэра.

Сергей Аксенов ранее заявлял, что новый руководитель Судака будет определен по итогу конкурса, и не исключено, что Аблялимов будет исполнять обязанности градоначальника временно. Крымский политолог Ленора Дюльбер считает, что он был назначен на этот период благодаря большому опыту работы в судакской мэрии и знанию региона.

«Человек все-таки давным-давно в системе, и понятно, что у него есть опыт управления. Тем более это опыт управления городом, в котором он живет уже лет 20 как минимум. То есть, он знаком с рядом проблем и ситуаций», – сказала Ленора Дюльбер в комментарии для Крым.Реалии.

В этой ситуации, когда власть контролируема и централизована, один человек не меняет систему, а уж тем более конкретно данный человек в городе Судаке

​По ее мнению, одним из факторов назначения Аблялимова могло быть то, что власти намерено ставят на отдельные должности крымских татар, чтобы продемонстрировать лояльность крымскотатарского народа России. Но собеседница Крым.Реалии при этом убеждена, что появление нового мэра никак не повлияет на положение крымских татар в Судаке.

«Вы же понимаете, что в этой ситуации, когда власть контролируема и централизована, один человек не меняет систему, а уж тем более конкретно данный человек в городе Судаке. Человек будет исполнять те обязанности, которые на него возложили и которые на него поставлены высшим руководством», – считает Ленора Дюльбер.

Несмотря на то, что Владимир Серов ушел с поста мэра, он продолжит контролировать регион, которым руководил 7 лет. В беседе с журналистами он заявил, что в правительстве ему уже поручили курировать Судак, а также Ялту, где недавно тоже сменилось руководство.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове