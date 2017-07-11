Помните, был такой персонаж Азаров, который заявил, что соглашение об ассоциации с Европейским союзом просто финансово невыгодно Украине? А вот недавно генеральный директор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин отказался подписывать контракт с лоукост-авиалиниями Ryanair, так как это невыгодно самому аэропорту. И знаете что? Они оба могут быть правы.

Действительно, возможно такое, что в краткосрочной перспективе соглашение об ассоциации с ЕС было невыгодно для Украины. Чисто математически. Нужно же переориентировать рынки сбыта, подвести к общему европейскому знаменателю стандарты, нормативы и так далее. Но как раз в долгосрочной перспективе процесс евроинтеграции жизненно необходим Украине. И речь идет не только о пафосных словах и цивилизационном выборе, но и о банальной модернизации государства, высоких стандартах экономики и улучшении качества жизни. Условно говоря, иногда стоит признать, что фирма, которая производит кипятильники, несет убытки, поскольку в ЕС строгие требования к электротоварам, но взамен мы получаем шанс построить нормальное государство, обеспечить условия для рыночной конкуренции, создать привлекательный инвестиционный климат для дальнейшего развития.

В заложниках оказалась целая страна

В заложниках доходности одного государственного учреждения (аэропорт «Борисполь») оказалась целая страна

​Так же с «Борисполем»: в принципе, генеральный директор говорит значимые вещи, так как надо заботиться о прибыли, вести переговоры и отстаивать интересы компании. Такая у него работа. Но есть и другое измерение этой ситуации: в заложниках доходности одного государственного учреждения (аэропорт «Борисполь») оказалась целая страна. Полеты также отменены из львовского аэропорта, где договоренности удалось достичь. Выиграла или проиграла в этом конфликте Украина? Бесспорно, проиграла ‒ потому что мы собственными же руками ограничиваем себя, изолируем от мира.

Убытки или прибыли Ryanair меня интересуют в последнюю очередь. Потому что прежде всего речь идет о возможности путешествовать, совершать рабочие поездки, в конце концов просто иметь уверенность в том, что в любой момент я могу приобрести билет на самолет за вменяемые деньги. Если государство для этого должно предоставить беспрецедентную скидку, освободить от налогов или даже доплатить авиалиниям, то пусть так и будет. Задача государства ‒ обеспечивать комфортную жизнь своим гражданам. И как-то нелогично получается, что у нас состоялась Революция Достоинства, на законодательном уровне закреплена евроинтеграция, за свое право двигаться на Запад мы платим на войне с Россией человеческими жизнями, а в этот же момент директор аэропорта закрывает нам двери в Европу просто потому, что его фирме, которая построена и существует на деньги налогоплательщиков, это невыгодно.

Я летал в Нидерланды за 15 евро, а в Швецию ‒ за 10

Я просто хочу, чтобы инфраструктура работала: у нас аэропорты ‒ пусть принимают как можно больше авиалиний, пусть на деле связывают Украину с ЕС

​Мне повезло, что я живу в Закарпатье, и из Ужгорода до аэропортов в Дебрецене и Кошице ‒ всего полтора часа. Я летал в Нидерланды за 15 евро, а в Швецию ‒ за 10. В свое время в Польше за перелет из Вроцлава в Варшаву на Ryanair я заплатил 5 евро. Это дешевле, чем ехать автобусом. Я не знаю, Венгрия, Польша и Словакия доплачивают ли аэропортам и лоукост-авиалиниям. Более того, меня это даже не интересует. Я просто хочу, чтобы инфраструктура работала: у нас аэропорты ‒ пусть принимают как можно больше авиалиний, пусть на деле связывают Украину с ЕС, позволяют украинцам путешествовать, несмотря на финансовые трудности. Пусть на наш рынок приходят авиалинии, которые наконец-то начнут строить сеть внутренних перелетов за нормальные деньги, ведь давно пора осознать, что соборность ‒ это не только лозунги, но и реальная возможность путешествовать по своей стране, знакомиться с людьми, наводить мосты для дружбы, взаимопонимания и заработка.

Мои польские, венгерские и словацкие сверстники зарабатывают в разы больше меня, но могут летать по Европе за мизерные деньги. Меня в моей стране такого права лишают, потому что это невыгодно аэропорту. Или его директору. Или, как говорят в соцсетях, директору этого директора ‒ известному олигарху.

И знаете, что я об этом думаю? Что Ryanair вернется в Украину. Правительство дожмет ‒ сменит директора или просто заставит его подписать контракт, но этот лоукост таки будет летать из нашей страны. Жаль только, что произойдет это со значительными и уже необратимыми имиджевыми потерями для инвестиционной привлекательности Украины. Это как в том анекдоте: кому теперь на рынке объяснишь, что у меня вообще сын, а не дочь?

Андрей Любка, писатель

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Оригинал публикации – на сайте Радіо Свобода