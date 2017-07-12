Крымские газеты пишут о скандальных общественных слушаниях в Симферополе, а также о кадровых перестановках в российском правительстве полуострова и на местах.

«Крымская правда» в статье под красноречивым заголовком «Симферопольцы ‒ это не стадо баранов» рассказывает об общественных слушаниях, на которых должны были обсуждаться проблемные для города вопросы по застройке отдельных районов и улиц. Один из наиболее важных ‒ строительство микрорайона «Крымская роза», где могут вырасти две многоэтажки. «С учетом того, что микрорайон будет располагаться между ТЦ «Южная галерея» и кладбищем Абдал-1, вид из окон получится «отличный», ‒ пишет газета. ‒ На слушаниях проект должны были презентовать и ответить на вопросы людей. А таких вопросов много. Например, один из жителей улицы Киевской утверждает, что на территории будущего микрорайона покоятся тела примерно 12 тысяч погибших во времена Великой Отечественной войны».

Из-за нарушений в процедуре присутствующие настояли на том, чтобы слушания отменили, а затем назначили отдельные по каждому вопросу. «Тут просто пытаются протащить четыре очень важных вопроса сразу, мы с этим не согласны! ‒ возмутилась одна из жительниц Симферополя. ‒ Каждый вопрос нужно разбирать часа два, а они на все выделили столько времени. Мы не стадо безвольных баранов, нам в этом городе еще жить!».

«Крымская газета» разместила публикацию руководителя экспертной группы «Крымский проект» Игоря Рябова, в которой автор анализирует последние кадровые назначения в подконтрольном России Совете министров Крыма. На прошлой неделе на полуострове сменились министры топлива и энергетики, ЖКХ, курортов и туризма. «Я не оцениваю все эти перестановки как нечто революционное. Прослеживается важная тенденция: профессиональные местные кадры продвигаются по карьерной лестнице. Ни одного федерального назначения. Хотя были разговоры: «Вот сейчас из Москвы привезут новую команду, всех разгонят!» Мы видим обратное. Аксенов научился воспитывать свои собственные кадры в Крыму. И это правильная, логичная история, которая заслуживает полной поддержки», – пишет автор. Рябов также подчеркивает, что на ключевые позиции назначены люди, имеющие отношение к Крыму. «Рост местных кадров налицо: федеральные чиновники уходят, и на их место приходят местные кадры, которые, очевидно, себя проявили за эти три года», ‒ добавил автор.

Газета «Авдет» сообщает о том, что новым мэром Судака стал крымский татарин Эмирсали Аблялимов, кандидатуру которого единогласно поддержали депутаты горсовета на сессии. Ранее Аблялимов занимал должность заместителя главы администрации. «Он будет исполнять обязанности главы до вступления в должность нового руководителя, которым, скорее всего, сам же и станет», ‒ отмечает издание. Ранее на внеочередной сессии судакского горсовета депутаты приняли отставку главы администрации города Владимира Серова, которого 7 июля назначили вице-премьером Крыма. Серов на новой должности будет курировать Судак и Ялту.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове