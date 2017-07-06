На сегодняшний день в Симферополе существуют две «Крымские розы». Одна – комбинат, еще с советских времен возделывающий и перерабатывающий чайную розу (сейчас осталось только 35 гектаров ее промышленных плантаций в селе Чайкино Симферопольского района), лаванду и другие эфироносы. Вторая – новый микрорайон на северо-восточной окраине крымской столицы, правда, существующий пока только на бумаге. Его проект недавно презентовала строительная фирма «Монолит». В планах – застроить лавандовые поля, которые находились здесь чуть ли не до середины 90-х годов прошлого столетия.

О давнем «цветочном» прошлом очередного «комплексного освоения территории» – на этот раз большой, около 100 гектаров – рассказал Анатолий Степанович – автолюбитель из гаражно-строительного кооператива (ГСК) на улице Никанорова в Симферополе.

Металлический гараж 89-летнего пенсионера, как и гаражи еще почти полтысячи других членов этого же кооператива, явно не вписываются в проект «Крымской розы». Люди о новом проекте застройки уже наслышаны – при помощи расклеенных на территории ГСК объявлений их приглашают 8 июля в горисполком на публичное слушание по «гаражному вопросу».

«В этом ГСК я поставил гараж для своей первой домашней техники – «Явы» (мотоцикла – авт.), третьим в 1969 году, – вспоминает бывший работник Симферопольского аэропорта. – Сразу за нашими гаражами росла чайная роза. Потом ее выкорчевали и посадили лаванду. Вначале 90-х часть лавандового поля, ближе к городу, захватили дельцы и начали строить особняки. В горисполкоме им всем потом документы оформили».

Теперь здесь, на улице Ростовской в Симферополе, расположился огороженный высоким забором коттеджный городок. Местные жители называют его «классическим самозахватом». По их словам, собственность здесь была узаконена задним числом и в выросших на этом месте элитных домах, которые соседствуют с жилым комплексом «Монолит» одноименной строительной фирмы, теперь живут «почтенные и солидные люди». «Даже прокурор там живет», – уточнила одна из местных жительниц.

Очевидно, что коттеджному поселку предстоящая коммерческая застройка в районе улиц Никанорова-Киевская-Куйбышева и объездной ялтинской трассы никак не угрожает. В отличие от наспех возведенных домов и времянок, которые построили на бывшем розово-лавандовом поле вернувшиеся из мест депортации крымские татары.

По словам владельцев таких самостроев, власти собираются либо снести их, либо уговорить людей своими руками разобрать строения. Первым, кто согласился на такие условия, оказался местный житель Вадим Кузнецов, который добровольно демонтировал свой двухэтажный дом на местной «поляне протеста» в обмен на трехкомнатную квартиру в многоэтажке от «Монолита». Его «родовое гнездо» теперь зияет пустыми глазницами окон и разобранной крышей. В свою очередь, городские чиновники, используя местные СМИ, ставят молодого главу семьи в пример другим сорока «самозахватчикам», которые не готовы расстаться со своими домами.

Среди них –​ пенсионерка Салие, теперь уже бывшая соседка Кузнецова. Женщина говорит, что на такой «добровольно-принудительный» вариант не согласна. По словам женщины, к ней уже приходила сотрудница «Монолита» и говорила об отселении, но взамен ничего конкретного не предложила. Салие и два ее сына готовы только на полноценную компенсацию или равноценный обмен. Сыновья женщины начали строиться рядом почти 12 лет назад –​ все делали сами, со временем пробили скважину, установили электрогенераторы.

«Мы после Самарканда в Крыму скитались по съемным квартирам, пока здесь не нашли участок и не построились, – рассказывает женщина.– Пока один сын был на работе, я другому помогала заливать фундамент, потом другому. До сих пор все судимся и судимся с горисполкомом, чтобы нам узаконили участок. Все, что дети зарабатывают, идет на суды. Ни одеться, ни обуться. Девочка (внучка– авт.) перешла в девятый класс, обновку ей не можем справить».

Религия под снос

Снос может коснуться не только жилых строений на месте будущего проекта «Крымская роза», но и располагающихся на этом участке религиозных сооружений, например, почти готовой «Айше-Мечети». Узнать, пойдет ли она под снос, в самом «Монолите» не удалось – там сослались на то, что специалист по проекту «Крымская роза» находится в отпуске.

Неизвестной остается и судьба будущего собора Христа Спасителя, для строительства которого местной епархии Киевского патриархата в апреле 2013 года в постоянное пользование выделили 49 соток земли в этом районе. На месте будущей закладки фундамента храма уже установили православный крест, архиепископ Симферопольский и Крымский Климент провел там Пасхальный молебен. Интересно, что по проекту «Крымской розы» якобы предусмотрено строительство храма, правда, пока без указания конфессиональной принадлежности.

Крест пока на прежнем месте. Скорее всего, его все же демонтируют или перенесут на другой участок. «По последними данным, на этом месте «Консоль» хочет построить еще три многоэтажки», – рассказал инженер ООО «Институт» КрымГИИНТИЗ», который вместе с другими специалистами как раз проводил неподалеку инженерно-геодезические изыскания для строительства… учебных корпусов для Крымского федерального университета.

В то же самое время другой уличный «инсайдер» заверил, что высотки на «храмовом месте» будет строить все-таки «Монолит». В общем, окончательно все прояснится только тогда, когда в поле появится тяжелая инженерная техника с логотипом конкретной строительной фирмы.

«Диалог налажен, но не со всеми»

Пока местные жители переживают за свое жилье, в Симферополе уже состоялись две официальные презентации проекта «Крымская роза». Первая прошла в конце марта 2017 года под предводительством заместителя председателя подконтрольного Москве правительства Крыма Виталия Нахлупина. Тогда сообщалось, что группа компаний «С.Э.Р.» реализует проект строительства бизнес-комплекса, включающего, в частности, два 165-метровых небоскреба «Крым наш». Объем инвестиций в проект назывался в размере 10 млрд рублей.

На последней презентации, прошедшей 22 июня, ранг «модератора» снизился до главы нынешней администрации крымской столицы Геннадия Бахарева. Одновременно изменилось и количество запланированного к сдаче жилья – с 21 до 9 тысяч квартир. И еще обозначили долевое участие в реализации «Крымской розы»: «Монолит» будет отвечать за строительство жилья и социальной инфраструктуры, а «С.Э.Р» – за коммерческую недвижимость.

«Данный участок в бытность нахождения в украинском юридическом поле был самозахватом, что стало проблемой. Мы ее и решаем. Необходимо отселение людей, на незаконных основаниях занявших землю. Диалог с людьми налажен, но не со всеми. Упреждаю ситуацию к тому, что однозначно будут провокации, будет говориться о том, что там дети, религиозные строения и так далее. Это все уже проговорено, запротоколировано, я лично встречался с группой лиц, которая там находится, 7 раз», – заявил Бахарев.