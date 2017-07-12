Радио Крым.Реалии: Россия напомнила про долги крымчан

Что означает анонсированное «списание» долгов крымчан перед украинскими банками? Будет ли принят законопроект об урегулировании задолженности крымчан перед украинскими банками в российской Госдуме? Кто заплатит за долги крымчан перед украинскими банками?

Об этом ведущий Сергей Мокрушин говорит с главой координационного центра правозащитного комитета «Дело чести» в Крыму Викторией Жуковской, главным финансовым аналитиком РА «Эксперт Рейтинг» Виталием Шапраном и шеф-редактором портала «Финансовый клуб», экономическим экспертом Реанимационного пакета реформ Русланом Черным.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.