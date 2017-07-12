На оккупированных Россией территориях Донбасса с каждым днем необъявленной гибридной войны нарастают явления экологической катастрофы. Пошел уже четвертый год разрушения агрессором экономической, социальной, природной среды. Донбасс, который когда-то был индустриальным сердцем Советского Союза, всегда считался экологически проблемным. Годами выстраивалась сложная промышленно-экологическая инфраструктура, в которой каждый элемент выполнял природозащитные функции. Оккупационные власти в погоне за деньгами, в условиях уменьшения финансирования из России, безжалостно порезали на металл оборудование водоотведения шахт Чистякова (Тореза) и других городов Донбасса.

На шахте имени Киселева были порезаны на металлолом насосы, трубы, водозапорная арматура, стационарные посты. Сами здания насосных станций разрушены и разобраны. У живописных терриконов шахты было небольшое озеро, куда откачивали воду из шахтных выработок. Из трубы сбегала под огромным давлением прозрачная холодная вода, в которой всегда купались дети. С крыши насосной станции дети прыгали в воду искусственно созданного пруда. Оккупационные власти это здание разрушили ‒ труба исчезла, как и насосы. Вода в пруду не обновляется каждые полчаса, как прежде, когда работали насосы. Сейчас вода превращается под лучами солнца в щелочной раствор. На берегах озера видны белые кристаллы щелочного осадка. Получается так, что дети сейчас, вместо прозрачной кристально чистой воды, купаются в «щелочи».

Шахтные воды имеют признаки щелочного раствора, поэтому, если их не откачивать из выработок, они будут приводить к стойкой коррозии шахтного оборудования, железной арматуры подземных галерей. Особенностью шахты имени Киселева является то, что подземные выработки залегают близко к поверхности земли. Там даже не стоит шахтный ствол, как на других шахтах Чистякова. Обрушение шахтных выработок приведет к проседанию почвы, разрушению фундаментов и сооружений самой шахты, заводов, частных усадеб, домов города.

​Следующим негативным экологическим последствием стало загрязнение колодезной и родниковой воды. Многочисленные нелегальные угольные шахты, которые окружили шахту имени Киселева, уже столкнулись с проблемой откачки грунтовых вод, затапливающих их подземные ходы. Однако кустарные помпы вряд ли смогут заменить мощные промышленные насосы, которые были порезаны на металлолом.

Посаженные еще в советские времена дубовые и сосновые леса ‒ «посадки», как их называют на Донбассе, ‒ оказались под угрозой окончательного уничтожения. Их и так интенсивно вырубают ради использования в качестве крепежного материала в шахтах и нелегальных выработках. Теперь шахтные воды щелочного баланса, поднявшись к поверхности, разрушат их корневую систему и деревья погибнут.

​Железные трубы системы местного водоснабжения тоже оказались под угрозой устойчивой коррозии. Питьевая вода, которая подается по графику несколько раз в неделю, может окончательно исчезнуть из кранов жителей оккупированных территорий. Многочисленные порывы труб, которые почти не ремонтируются местным водоканалом, приводят к попаданию в воду почвы, осадка и ржавчины. Воду интенсивно хлорируют, однако после недели отстаивания посуду, в которой она находилась, надо мыть от грязи.

Ужасно и состояние канализации в оккупированном Чистякове. Было вырезано оборудование насосных станций канализационных коллекторов. Некоторые канализационные стоки стекают в местную реку Севастьяновку. Другие собираются в зловонные озера. После недавнего тропического ливня местные очистные сооружения не выдержали притока воды, и река сменила свой цвет. Она стала горчичного, светло-коричневого цвета. Когда-то очень давно, в советские времена, ее называли Черной речкой ‒ в ней было много шахтной пыли. Теперь она стала «горчичной».

Недавний ураган, который пронесся над оккупированным Донбассом, сорвал шифер с домов, поломал деревья, ливень размыл дороги. Люди самостоятельно латают крыши, убирают ветки, электрики ремонтируют оборванные провода. А на шести «республиканских» каналах не слышно ни слова ни об ужасном урагане, ни о близкой экологической катастрофе на оккупированных Россией территориях Украины.

Мирослав Тямущий, пенсионер, г. Торез

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Перепечатка из рубрики «Листи з окупованого Донбасу» Радіо Свобода