Жаркое лето для крымских чиновников

Специально для Крым.Реалии

Первая декада июля ознаменовалась отставками сразу нескольких топ-чиновников в российском правительстве Крыма. Первоначально уволились «вице-премьер» Борис Зимин и три «министра» – топлива и энергетики, ЖКХ и туризма. На этой неделе свой пост покинула «главный архитектор» полуострова Анна Царева, а с начала августа вакантной будет должность «главы» минтранса, который уже написал заявление «по собственному желанию» вместе с двумя замами. Показательно, что абсолютное большинство уволенных чиновников приехали работать в Крым из соседней России.

Несмотря на прохладную погоду, нынешнее лето выдалось жарким для крымских чиновников, которые стали массово покидать свои должности под давлением «премьера» Сергея Аксенова. Если в прошлом году в летний период свои посты покинули только два «министра» – ЖКХ и транспорта – вместе с заместителями, то на сегодня известно как минимум о девяти отставках. При этом только «министр» курортов и туризма крымчанин, остальные – российские «варяги».

Вряд ли чиновники из Москвы и Кубани ехали на полуостров, руководствуясь благородными порывами. Скорее всего, их манили более меркантильные перспективы. Реализовав их, они вынуждены оставить свои «доходные места»

​«Глава» Крыма поспешил назвать череду отставок мерами управленческого характера, подчеркнув, что не имеет никаких претензий к данным чиновникам, а только лишь хочет повысить эффективность работы местного «совмина». «В результате перестановок мы сможем добиться более эффективной работы. На этом этапе смена руководителей даст толчок развитию и отраслей, и регионов. К ним нет претензий, связанных с каким-то уголовным преследованием. Никаких вопросов», – подчеркнул Аксенов. Хотя вряд ли чиновники из Москвы и Кубани ехали на оккупированный полуостров, руководствуясь благородными порывами. Скорее всего, их манили более меркантильные перспективы. Реализовав их полностью или частично, они вынуждены оставить свои «доходные места».

Несмотря на сложности в разных сферах жизнедеятельности Крыма, отставки коснулись четырех отраслей – топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, туризма и транспорта.

Наибольшую критику со стороны крымчан вызывает сфера жилищно-коммунального хозяйства. Несанкционированные свалки и горы мусора на улицах крымских городов, постоянные потопы из-за непрочищенных ливневок в сочетании с постоянным ростом тарифов на услуги ЖКХ – далеко не полный перечень претензий, которые крымчане выдвигают к «власти».

​Примечательно, что «министерство» ЖКХ после аннексии было отдано на откуп россиянам из компании «Славянка», связанной с Минобороны России. На протяжении 2014-16 гг. ведомство возглавлял Александр Жданов, ранее работавший на руководящей должности в этой фирме. Летом 2016 года его сменил Сергей Карпов, руководивший АО «ГУ ЖКХ». Примечательно, что 99% акций данного АО принадлежит все той же «Славянке». Вместе с Карповым ушли и два его зама – Андрей Тоболов и Михаил Селезнев, приехавшие на полуостров из соседней России.

​Вторая сфера, которая вызывает не меньше нареканий – это топливно-энергетический комплекс (ТЭК), которым до недавнего времени руководила Светлана Бородулина, прибывшая из России осенью 2015 года «спасать» крымчан от блэкаута. И хотя проблемы со светом в Крыму продолжаются до сих пор, чиновницу они мало интересовали, поскольку главной задачей стало продвижение интересов ее супруга – владельца крупной топливной компании. В результате такого активного лоббирования Бородулина в конце 2016 года даже попала под «прокурорскую проверку» на предмет конфликта интересов.

Не добавило очков «министру» и подорожание бензина весной 2017 года, что привело на полуостров проверяющих из российской Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В ходе проведенного мониторинга эксперты ФАС признали, что главные причины высоких цен – это не только объективные сложности с логистикой, но и наличие посредников, из-за которых крымские цены неуклонно растут. При этом московские чиновники подчеркнули, что при правильной организации работы в сфере ТЭК стоимость бензина могла бы быть ниже. Удивительным образом после отъезда проверяющих цена на бензин в Крыму упала на 19-40 копеек за литр при отсутствии рыночных стимулов к такому снижению.

​В отставку отправили и «вице-премьера» Бориса Зимина, назначенного на эту должность в феврале этого года и курировавшего ТЭК и ЖКХ. До переезда в Крым Зимин руководил одним из крупнейших газодобывающих предприятий России – ЗАО «Нортгаз». Человек он не бедный – в декларации записаны 122 земельных участка, а годовой доход превысил 14 миллионов рублей. Однако пост крымского «вице-премьера» оказался для него лишь стартовой площадкой для перехода на более доходное место – Зимин должен вскоре возглавить «Черноморнефтегаз», который в ближайшее время ожидает акционирование.

​Отставка «министра» курортов и туризма Сергея Стрельбицкого была тоже вполне прогнозируемой на фоне провального курортного сезона. «Глава» Крыма пояснил свое решение мягким характером своего подопечного. «Вопрос не в претензиях к Сергею Валентиновичу (Стрельбицкому – авт.) – он человек абсолютно нормальный, вменяемый. Я к нему сам хорошо отношусь, но ему не хватило жесткости», – пояснил Аксенов и пообещал взять экс-министра в свои советники.

​Новый «глава» курортного ведомства Вадим Волченко к туризму не имеет никакого отношения, зато может действовать жестко, но главное – владеет искусством лжи, ведь до назначения на министерский пост он возглавлял крымское представительство информагентства «Россия сегодня».

С 4 августа вакантной будет и должность «министра» транспорта Крыма, поскольку Анатолий Волков и два его зама – Сергей Семенов и Лидия Ховякова – уже написали заявления «по собственному желанию». Волков проработал на своем посту менее года, прибыв в Крым из Краснодарского края России вместе со своими заместителями.

​Уже на этой неделе Крым лишился «главного архитектора» – назначенная в марте этого года москвичка Анна Царева также подала в отставку. По словам «премьер-министра» Крыма Сергея Аксенова московская чиновница не решила поставленных перед ней задач, связанных с мониторингом градостроительных работ на полуострове. Хотя, по мнению знакомых с ситуацией крымчан, проблема не в невыполненных задачах, а в скандальном ялтинском генплане, который вызвал гнев не только в Крыму, но даже и в Москве. Поэтому Аксенов быстро нашел «стрелочников», пожертвовав даже «непотопляемым мэром» Ялты Андреем Ростенко.

В условиях острого дефицита кадров крымский кормчий решил возложить обязанности архитектора Крыма на себя на период поиска достойного специалиста.

Таким образом, основная ротация коснулась российских «варягов» в крымском руководстве, которые, по мнению Аксенова, не понимают специфики полуострова. «Всем товарищам, которые к нам приезжают работать с материка, сложно – они не знают местной обстановки, они не знают на деле местность», – считает Аксенов.

​В результате ротации все портфели «понаехавших» отдали крымчанам, а число заезжих чиновников в крымском «совмине» сократилось с восьми до четырех. Новых гастролеров Аксенов решил не привлекать, ориентируясь на местных чиновников. Интересно, что в этом сезоне «кузницей кадров» для крымского «совмина» стал Судак – бессменный «мэр» города Владимир Серов получил пост «вице-премьера», а первый зам городской «администрации» Марина Горбатюк возглавила «минЖКХ» полуострова. Вполне возможно, что портфель «министра» транспорта также достанется кому-то из местных.

Авантюристы со всей России радостно бросились «пилить» бюджетные российские средства. Но по мере оскудения «золотой жилы» интерес россиян к крымским «министерским» портфелям иссякает

​Таким образом, в ходе кадровой чистки Аксенова в составе крымской «власти» поубавилось россиян, большинство из которых, действительно, не могли похвастаться профессионализмом. Да и кто из уважающих себя талантливых менеджеров поедет в Крым, чтобы затем попасть под санкции и больше не иметь возможности отдыхать на Майами? Зато авантюристы со всей России радостно бросились «пилить» бюджетные российские средства. Поэтому в рядах крымской «власти» оказалось довольно много любителей «серых схем» и специалистов с «рыльцем в пушку». Но по мере оскудения «золотой жилы» интерес россиян к крымским «министерским» портфелям иссякает.

С другой стороны, нынешняя кадровая ротация – это традиционный прием поиска «козлов отпущения», на которых уже после их отставки можно будет взвалить вину за ухудшение ситуации в отдельных сферах. Проще всего это сделать в отношении «понаехавших», которых в Крыму уж очень не любят.

Хотя в данном случае полуострову не помогут уже никакие рокировки – от замены шила на мыло разбитая крымская телега все равно никуда не поедет.

Евгения Горюнова, крымский политолог

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