Жаркое лето для крымских чиновников

Специально для Крым.Реалии
Первая декада июля ознаменовалась отставками сразу нескольких топ-чиновников в российском правительстве Крыма. Первоначально уволились «вице-премьер» Борис Зимин и три «министра» – топлива и энергетики, ЖКХ и туризма. На этой неделе свой пост покинула «главный архитектор» полуострова Анна Царева, а с начала августа вакантной будет должность «главы» минтранса, который уже написал заявление «по собственному желанию» вместе с двумя замами. Показательно, что абсолютное большинство уволенных чиновников приехали работать в Крым из соседней России.
Несмотря на прохладную погоду, нынешнее лето выдалось жарким для крымских чиновников, которые стали массово покидать свои должности под давлением «премьера» Сергея Аксенова. Если в прошлом году в летний период свои посты покинули только два «министра» – ЖКХ и транспорта – вместе с заместителями, то на сегодня известно как минимум о девяти отставках. При этом только «министр» курортов и туризма крымчанин, остальные – российские «варяги».
Вряд ли чиновники из Москвы и Кубани ехали на полуостров, руководствуясь благородными порывами. Скорее всего, их манили более меркантильные перспективы. Реализовав их, они вынуждены оставить свои «доходные места»
«Глава» Крыма поспешил назвать череду отставок мерами управленческого характера, подчеркнув, что не имеет никаких претензий к данным чиновникам, а только лишь хочет повысить эффективность работы местного «совмина». «В результате перестановок мы сможем добиться более эффективной работы. На этом этапе смена руководителей даст толчок развитию и отраслей, и регионов. К ним нет претензий, связанных с каким-то уголовным преследованием. Никаких вопросов», – подчеркнул Аксенов. Хотя вряд ли чиновники из Москвы и Кубани ехали на оккупированный полуостров, руководствуясь благородными порывами. Скорее всего, их манили более меркантильные перспективы. Реализовав их полностью или частично, они вынуждены оставить свои «доходные места».
Несмотря на сложности в разных сферах жизнедеятельности Крыма, отставки коснулись четырех отраслей – топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, туризма и транспорта.
Наибольшую критику со стороны крымчан вызывает сфера жилищно-коммунального хозяйства. Несанкционированные свалки и горы мусора на улицах крымских городов, постоянные потопы из-за непрочищенных ливневок в сочетании с постоянным ростом тарифов на услуги ЖКХ – далеко не полный перечень претензий, которые крымчане выдвигают к «власти».
Примечательно, что «министерство» ЖКХ после аннексии было отдано на откуп россиянам из компании «Славянка», связанной с Минобороны России. На протяжении 2014-16 гг. ведомство возглавлял Александр Жданов, ранее работавший на руководящей должности в этой фирме. Летом 2016 года его сменил Сергей Карпов, руководивший АО «ГУ ЖКХ». Примечательно, что 99% акций данного АО принадлежит все той же «Славянке». Вместе с Карповым ушли и два его зама – Андрей Тоболов и Михаил Селезнев, приехавшие на полуостров из соседней России.
Вторая сфера, которая вызывает не меньше нареканий – это топливно-энергетический комплекс (ТЭК), которым до недавнего времени руководила Светлана Бородулина, прибывшая из России осенью 2015 года «спасать» крымчан от блэкаута. И хотя проблемы со светом в Крыму продолжаются до сих пор, чиновницу они мало интересовали, поскольку главной задачей стало продвижение интересов ее супруга – владельца крупной топливной компании. В результате такого активного лоббирования Бородулина в конце 2016 года даже попала под «прокурорскую проверку» на предмет конфликта интересов.
Не добавило очков «министру» и подорожание бензина весной 2017 года, что привело на полуостров проверяющих из российской Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В ходе проведенного мониторинга эксперты ФАС признали, что главные причины высоких цен – это не только объективные сложности с логистикой, но и наличие посредников, из-за которых крымские цены неуклонно растут. При этом московские чиновники подчеркнули, что при правильной организации работы в сфере ТЭК стоимость бензина могла бы быть ниже. Удивительным образом после отъезда проверяющих цена на бензин в Крыму упала на 19-40 копеек за литр при отсутствии рыночных стимулов к такому снижению.
В отставку отправили и «вице-премьера» Бориса Зимина, назначенного на эту должность в феврале этого года и курировавшего ТЭК и ЖКХ. До переезда в Крым Зимин руководил одним из крупнейших газодобывающих предприятий России – ЗАО «Нортгаз». Человек он не бедный – в декларации записаны 122 земельных участка, а годовой доход превысил 14 миллионов рублей. Однако пост крымского «вице-премьера» оказался для него лишь стартовой площадкой для перехода на более доходное место – Зимин должен вскоре возглавить «Черноморнефтегаз», который в ближайшее время ожидает акционирование.
Отставка «министра» курортов и туризма Сергея Стрельбицкого была тоже вполне прогнозируемой на фоне провального курортного сезона. «Глава» Крыма пояснил свое решение мягким характером своего подопечного. «Вопрос не в претензиях к Сергею Валентиновичу (Стрельбицкому – авт.) – он человек абсолютно нормальный, вменяемый. Я к нему сам хорошо отношусь, но ему не хватило жесткости», – пояснил Аксенов и пообещал взять экс-министра в свои советники.
Новый «глава» курортного ведомства Вадим Волченко к туризму не имеет никакого отношения, зато может действовать жестко, но главное – владеет искусством лжи, ведь до назначения на министерский пост он возглавлял крымское представительство информагентства «Россия сегодня».
С 4 августа вакантной будет и должность «министра» транспорта Крыма, поскольку Анатолий Волков и два его зама – Сергей Семенов и Лидия Ховякова – уже написали заявления «по собственному желанию». Волков проработал на своем посту менее года, прибыв в Крым из Краснодарского края России вместе со своими заместителями.
Уже на этой неделе Крым лишился «главного архитектора» – назначенная в марте этого года москвичка Анна Царева также подала в отставку. По словам «премьер-министра» Крыма Сергея Аксенова московская чиновница не решила поставленных перед ней задач, связанных с мониторингом градостроительных работ на полуострове. Хотя, по мнению знакомых с ситуацией крымчан, проблема не в невыполненных задачах, а в скандальном ялтинском генплане, который вызвал гнев не только в Крыму, но даже и в Москве. Поэтому Аксенов быстро нашел «стрелочников», пожертвовав даже «непотопляемым мэром» Ялты Андреем Ростенко.
В условиях острого дефицита кадров крымский кормчий решил возложить обязанности архитектора Крыма на себя на период поиска достойного специалиста.
Таким образом, основная ротация коснулась российских «варягов» в крымском руководстве, которые, по мнению Аксенова, не понимают специфики полуострова. «Всем товарищам, которые к нам приезжают работать с материка, сложно – они не знают местной обстановки, они не знают на деле местность», – считает Аксенов.
В результате ротации все портфели «понаехавших» отдали крымчанам, а число заезжих чиновников в крымском «совмине» сократилось с восьми до четырех. Новых гастролеров Аксенов решил не привлекать, ориентируясь на местных чиновников. Интересно, что в этом сезоне «кузницей кадров» для крымского «совмина» стал Судак – бессменный «мэр» города Владимир Серов получил пост «вице-премьера», а первый зам городской «администрации» Марина Горбатюк возглавила «минЖКХ» полуострова. Вполне возможно, что портфель «министра» транспорта также достанется кому-то из местных.
Авантюристы со всей России радостно бросились «пилить» бюджетные российские средства. Но по мере оскудения «золотой жилы» интерес россиян к крымским «министерским» портфелям иссякает
Таким образом, в ходе кадровой чистки Аксенова в составе крымской «власти» поубавилось россиян, большинство из которых, действительно, не могли похвастаться профессионализмом. Да и кто из уважающих себя талантливых менеджеров поедет в Крым, чтобы затем попасть под санкции и больше не иметь возможности отдыхать на Майами? Зато авантюристы со всей России радостно бросились «пилить» бюджетные российские средства. Поэтому в рядах крымской «власти» оказалось довольно много любителей «серых схем» и специалистов с «рыльцем в пушку». Но по мере оскудения «золотой жилы» интерес россиян к крымским «министерским» портфелям иссякает.
С другой стороны, нынешняя кадровая ротация – это традиционный прием поиска «козлов отпущения», на которых уже после их отставки можно будет взвалить вину за ухудшение ситуации в отдельных сферах. Проще всего это сделать в отношении «понаехавших», которых в Крыму уж очень не любят.
Хотя в данном случае полуострову не помогут уже никакие рокировки – от замены шила на мыло разбитая крымская телега все равно никуда не поедет.
Евгения Горюнова, крымский политолог
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