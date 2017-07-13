За более чем 25 лет Украина смогла лишь трансформироваться из коммунистической в постсоветскую. Далее необходимо превратить ее в современную модерную страну. Перезагрузка системы становится неизбежной, а нынешний кризис, как катализатор, только способен ускорить этот процесс.

Поэтому настало время перехода Украины из постсоветского к современному демократическому государству западного типа.

Нужно не просто «перезагрузить» политическую власть, а полностью изменить государственный механизм на современных началах ‒ провести его реинжиниринг.

От такого «реформирования» в очередной раз выходит УССР

«Как ни собирай вашу швейную машинку, все равно получается автомат Калашникова» ‒ так народный юмор метко охарактеризовал свойства продукции советского машиностроения.

Так же: как не реформируй постсоветские государственные институты в Украине ‒ все равно получается что-то очень похожее на вариант УССР.

Поэтому за более чем два десятилетия преимущественно мнимых усилий по реформированию постсоветского государства на украинской территории мы видим, что все потуги заканчиваются по сути провалом.

Как не реформируй постсоветские государственные институты в Украине ‒ все равно получается что-то очень похожее на вариант УССР

Сейчас во всем мире смерть мозга является четким критерием момента определения смерти человека. Развитие мозга и интеллекта определяют уровень дееспособности и компетентности субъекта в реальной жизни. Подобный критерий уместно применить и к такой системе, как государство.

Определить уровень жизнеспособности «мозга» государства могут помочь современные методологии оценки развития организационных систем, к которым относится и государственная система.

Сегодняшний мир политики и экономики предъявляет к любой организационной структуре вполне конкретные объективные требования.

Эти требования достаточно жесткие. Организация, независимо от того, государство это или корпорация, должна в десятки раз оперативнее, чем два-три десятка лет назад, отслеживать и отвечать на все вызовы внешнего мира: изменения международной и региональной политической среды, рынка и технологий, действия конкурентов и партнеров, социальные и политические влияния.

Причем отказаться от ответа на эти вызовы глобализирующегося мира невозможно ‒ иначе придется добровольно выйти из сферы деятельности. Или тебя «выйдут»...

Необходимость осуществления быстрых и эффективных изменений (развития организаций) выделила соответствующие технологии в отдельную отрасль.

Наиболее популярные стандарты и методологии оценки организационной зрелости определяют пять уровней зрелости организаций:

1. Хаос (начальный уровень).

2. Контроль (повторяемость).

3. Оптимизация (определенность).

4. Адаптация.

5. Мировой класс.

Все пять уровней зрелости организации касаются любых деловых организаций, к числу которых принадлежат государства в целом и надгосударственные образования.

Организация (государство ‒ в том числе), не достигшая второго уровня по шкале организационной зрелости, «не видит» и «не понимает» ситуацию окружающего мира по причине отсутствия соответствующих органов (служб) для «видения» и «понимания».

Поэтому подобная организация является, по аналогии с человеком, недееспособной организацией-калекой.

Государственные институты Украины находятся на первом, самом низком организационном уровне ‒ «хаос»

Гражданину, который не может подтвердить свой второй уровень справкой из психдиспансера, не выдадут водительские права ‒ это как пример.

Для успешной деятельности в современном динамичном мире и отдельному гражданину, и организациям ‒ в нашем случае государству ‒ необходимо иметь четвертый-пятый уровень развития.

Государственные институты Украины находятся на первом, самом низком организационном уровне ‒ «хаос».

Поэтому главной стратегией Украины в этой сфере должна стать стратегия быстрого преодоления отставания государственных институтов от уровня современных требований по шкале зрелости организаций.

Существует инструментарий для решения проблемы

Хотя история человечества не знает подобных задач по трансформации бывших супертоталитарных государственных образований в нормальные цивилизованные институты, однако с инженерной точки зрения подобная ситуация не является уникальной.

Ведь, по определению классика сферы управления Питера Друкера, любая организация, имеющая целью производство общественно полезных услуг, является деловой организацией, к числу таковых относятся не только бизнес, но и благотворительные, религиозные и государственные организации.

Современная концепция сервисного государства лучше соответствует определению Друкера.

Еще 40 лет назад в цивилизованных странах подобная неудача возникла при попытке реформирования деловых организаций, построенных по функциональному принципу, который работал около 200 лет.

И специалисты из области организационных трансформаций изобрели новый подход, который назвали реинжиниринг.

Украине даже повезло с тем, что у нее есть возможность вместо болезненного трансформационного процесса, который мы наблюдаем сейчас в Европе, сразу выстроить современные государственные механизмы и стать модерным государством

То есть, по определению одних из основателей реинжиниринга Майкла Хаммера и Джеймса Чампи, это фундаментальное революционное переосмысление и перепроектирование всей организации на совершенно новых принципах. Современных процессных вместо функциональных ‒ полученных в наследство от времен Позднего Средневековья.

Что сразу дало большой эффект и продолжает работать сегодня, особенно в тех областях, которые являются болевыми точками современной инфраструктуры человечества.

Таким образом, возможно, Украине даже повезло с тем, что у нее есть возможность вместо болезненного, этап за этапом, трансформационного процесса, который мы наблюдаем сейчас в Европе, сразу выстроить современные государственные механизмы и стать модерным государством в смысле государственных механизмов.

Использует ли Украина свой шанс стать «европейским тигром»?

Подобный революционный скачок в области экономики осуществили в свое время «азиатские тигры» ‒ Япония, Южная Корея и Сингапур.

Украина может стать «европейским тигром» ‒ сначала в области государственных механизмов. А потом, не исключено, и в экономической области ‒ ценный опыт нужно будет применить и здесь.

На сегодня уже известны некоторые решения, которые можно отнести к реинжинирингу государственного механизма.

Украина может стать «европейским тигром» ‒ сначала в области государственных механизмов. А потом, не исключено, и в экономической области

Например, общеизвестна концепция электронного государства, что является начальной фазой переноса современного сервисного государства в сеть электронных коммуникаций.

Украина имеет все шансы стать пионером тотального реинжиниринга государственных структур, которые в результате будут не только более современными, но и более эффективными и действенными. Чего самого по себе уже достаточно.

Но еще они станут намного удобнее, быстрее и дешевле. А это для Украины является важнейшим фактором.

Поскольку со своим мизерным, по мировым стандартам, бюджетом, Украина может и обанкротиться, перестраивая на старых принципах свои государственные институты.

Принимая во внимание, что все 25 лет существования украинского независимого государства мощной и самой главной силой, которая тормозила любые изменения, в том числе и реформы государственного механизма, была номенклатурно-олигархическая «матрица», не только укорененная в тело общества и государства, но и имеющая мощные на украинской территории ресурсы и влияния, нельзя позволять «матрице» проводить реинжиниринг.

Поскольку тогда проект заранее обречен на поражение.

Поэтому у украинцев сейчас выбор невелик: они или найдут средства для того, чтобы победить эту олигархическую «матрицу», или государство Украина просто перестанет существовать. Третьего не дано.

Виктор Каспрук, независимый политолог

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Оригинал публикации – на сайте Радiо Свобода