Американский журнал о международных отношениях Foreign Affairs пишет о том, что изменилось в Крыму за три года российской оккупации. Американская газета The Washington Post размышляет над тем, «что делает Россию враждебной силой». В статье для аналитической медиаорганизации Project Syndicate бывший премьер-министр Дании, а затем генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предлагает конкретные шаги, которыми ЕС может помочь Украине продолжать развиваться.

Американский журнал о международных отношениях Foreign Affairs размышляет над тем, что изменилось в Крыму за три года российской оккупации. Автор статьи Илан Берман ссылается на недавнее исследование аналитического центра «Украинский институт будущего», в котором предлагают подробный обзор политической и экономической ситуации на полуострове.

В статье говорится, что российский контроль над полуостровом является проектом масштабной социальной инженерии: законы новой «власти» регулируют все сферы жизни ‒ от воинской повинности до потребления алкоголя ‒ при этом постоянно происходят нарушения прав человека и преследования крымских татар. Цель этих усилий ‒ «покорить местное население и привязать его еще больше к Москве», пишет автор.

Отмечается, что с начала оккупации уже более 10% населения покинули полуостров, и на их место прибыло много россиян, преимущественно военный персонал, которому в обмен на переселение в Крым российское правительство предоставило значительные экономические привилегии. Ссылаясь на исследования, в статье отмечают, что Кремль имеет план увеличить количество россиян на полуострове на миллион человек в течение следующих пяти лет.

Экономическая ситуация в Крыму значительно ухудшилась за время российского «правления», а идея аннексии полуострова вообще была очень дорогой инициативой для России, что заставило ее отказаться от многих запланированных проектов в других регионах страны для того, чтобы «заплатить за свои приключения в Крыму», говорится в анализе.

В выводах автор отмечает, что «Крым является наглядным примером того, как это ‒ быть частью новой России, ведь он напоминает, почему страны постсоветского пространства после тяжелой борьбы за независимость, которая началась четверть века назад, больше не хотят быть частью чего-то подобного».

Американская газета The Washington Post в разделе «Точка зрения» рассуждает о том, «что делает Россию враждебной силой». Автор статьи объясняет, что когда в США используется слово «враждебная» не имеется в виду, что Россия и США находятся на пороге войны. «В теории их интересы вообще не должны даже сильно расходиться. Они являются двумя континентальными силами с противоположных сторон света и не имеют территориальных споров (хотя таяние арктических льдов может изменить это). Они также разделяют страх исламистского терроризма», ‒ говорится в статье.

Но что делает Россию «враждебной», по мнению автора, так это зависимость российского президента Владимира Путина от определенных ценностей, которые очень сильно отличаются от западных ‒ «он предпочитает сферы воздействия, а не самоопределение, коррупцию, а не прозрачность, и репрессии, а не демократию». В статье отмечается, что Западу трудно понять, почему Путин лишил наименьшего значения российский парламент, национальные выборы и независимую прессу, и почему, в случае привлечения внимания к проблемам коррупции в России, людей арестовывают или убивают.

Автор считает, что когда Путин занимает какую-то позицию, основным вопросом для него является не то, будет ли такая позиция работать на благо государства, а то, поможет ли она сохранить его режим.

В качестве примера издание приводит Украину ‒ когда государство начало двигаться в демократическом направлении, это сразу привлекло внимание Кремля, ведь «демократическая Украина не была бы такой же открытой для хищения, как та, которой руководят олигархи; а во-вторых, если бы процветала демократическая Украина, это могло бы способствовать возникновению «опасных идей» у рядовых россиян».

В статье для аналитической медиаорганизации Project Syndicate бывший премьер-министр Дании, а затем генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предлагает конкретные шаги, которыми ЕС может помочь Украине продолжать развиваться. По мнению автора, реформы и международная поддержка уже дают свои плоды для украинской экономики. Лучшим способом помочь Украине продолжать введение реформ, по мнению Расмуссена, является создание таможенного союза между Украиной и ЕС.

В анализе отмечают, что украинский президент Петр Порошенко стремится к модернизации своей страны, и на его пути есть много препятствий, включая популистские настроения в Верховной Раде. Для того, чтобы Украина не останавливалась на пути реформ, мало только радоваться уже достигнутым целям, а потому ЕС нужно поощрять страну новыми предложениями и стимулами, чтобы способствовать ее движению вперед.

«Перспектива таможенного союза с ЕС является сильнейшим стимулом для реализации Соглашения о свободной торговле и продолжения долгосрочной экономической интеграции Украины с Европой», ‒ говорится в статье. Автор отмечает, что такая цель является долгосрочной и ее воплощение может длиться более 10 лет, но в долгосрочной перспективе это будет иметь очень положительные последствия как для развития Украины, так и для экономики Евросоюза.

У ЕС и Украины есть что праздновать на этой неделе во время саммита, но только этого пока мало, считает Расмуссен. Он заключает, что теперь «ЕС должен рассмотреть следующие шаги для Украины, чтобы держать ее на пути реформ и на пути к лучшему будущему».

Андерс Фог Расмуссен: «С торговым соглашением и безвизовым режимом ‒ каким будет следующий стимул ЕС для украинских реформ? Я считаю, что это должен быть таможенный союз»