Уже четвертый подряд день рождения украинский кинорежиссер Олег Сенцов встречает в заключении. 13 июля ему исполнился 41 год. В данный момент крымчанин содержится в колонии строгого режима Якутска – в дальневосточной части России. В день его рождения Сенцова поздравили первые лица Украины, а в десятке городов страны состоялись акции в его поддержку.

В Киеве желающие поддержать Олега Сенцова собрались в Мариинском парке возле скульптурной композиции «Режиссер». Она представляет собой кинокамеру и пустой режиссерский стул. К нему активисты прикрепили табличку с именем и фамилией виновника торжества.

Мы очень надеемся, что следующий день рождения мы сможем встречать не с пустым стулом, а с самим Олегом

​«Этот пустой стул сегодня имеет, кроме всего прочего, правозащитное значение. Это известная метафора. Это тот стул, на котором должен сидеть человек, в честь которого мы сегодня здесь собрались. Это место для Олега Сенцова в день его рождения, но сегодня он, к сожалению, не с нами. Мы очень надеемся, что следующий день рождения мы сможем встречать не с пустым стулом, а с самим Олегом», – пояснил участник группы «Комитет солидарности» Максим Буткевич.

Рядом со скульптурой «Режиссер» активисты растянули баннеры с портретами Олега Сенцова и крымского анархиста Александра Кольченко, который также отбывает наказание в российской колонии.

​Также активисты принесли праздничный торт, на который вместо свечей была нанизана колючая проволока.

В ходе акции ее участники зачитали поздравительные обращения к крымчанину от кинематографистов из разных стран, которые поддерживают Сенцова. В частности, прозвучали слова поддержки от документалиста из США Андрея Загданского, российского кинокритика Андрея Плахова, писателя Сергея Жадана. От украинских кинематографистов на акции выступил режиссер Дмитрий Томашпольский.

Олег Сенцов обязательно снимет фильм «Носорог» и много других фильмов. И я очень надеюсь, что это произойдет уже в самое ближайшее время

​«Олег был захвачен террористами ФСБ в подготовительный период своего нового фильма «Носорог». Он должен был уже быть показан. Но я думаю, что он обязательно снимет фильм «Носорог» и много других фильмов. И я очень надеюсь, что это произойдет уже в самое ближайшее время», – сказал Томашпольский.

Книга от Порошенко и звонок от Климкина

Акция возле скульптуры «Режиссер» – далеко не единственное событие, приуроченное ко дню рождения Сенцова в украинской столице. На 13 июля также была запланирована читка пьесы крымчанина «Номера» и показ фильма «Процесс. Российское государство против Олега Сенцова». Это – кинолента российского документалиста Аскольда Курова, в этот день она демонстрируется в десятках украинских городов при поддержке компании «Arthouse Traffic».

​Инсталляция с пустым режиссерским стулом также была установлена возле здания Министерства иностранных дел Украины. В пресс-службе МИДа призвали всех неравнодушных сделать фото на фоне этой композиции и разместить его в соцсетях с хэштегом #FreeSentsov.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Твиттере, что попытался дозвониться Олегу Сенцову в колонию и поздравить его лично, но тюремная администрация отказала ему в этом.

«Олег, Вы писали, что свободу не отнять даже в тюрьме. Обещали и не сдались. И мы не сдадимся, пока Вы не будете на свободе... Олег, желаю, чтобы Вы были здоровы, со своей семьей и своей украинской семьей – вместе с нами. Держитесь», – заявил Климкин.

Президент Украины Петр Порошенко через дипломатов передал имениннику книгу с воспоминаниями советского диссидента Андрея Сахарова.

«Я твердо уверен, что Ваша несломленная воля и терпение будут вознаграждены. За вас вся Украина и весь Свободный мир», – написал Порошенко в подаренной книге.

Также президент Украины посвятил Сенцову фрагмент выступления на совместном брифинге с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и главой Европейского совета Дональдом Туском. Последний, кстати, также поздравил крымского режиссера в Твиттере.

«Поздравляю Олега Сенцова с днем рождения и призываю к немедленному освобождению всех незаконно задержанных украинских граждан в России и Крыму», – заявил Туск.

«Условия не созрели»

Олег Сенцов находится в заключении уже больше трех лет. Его арестовали в мае 2014 года, и, по его словам, подвергли жестоким пыткам. В рамках этого же уголовного дела были взяты под стражу симферопольцы Александр Кольченко, Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний. Двое последних пошли на сделку со следствием и получили смягченный приговор – 7 лет лишения свободы. Летом 2015 года на суде над Сенцовым и Кольченко в Ростове-на-Дону Афанасьев заявил, что оговорил себя и товарищей под пытками, и отказался от признательных показаний. Но на исход дела это никак не повлияло: Сенцова приговорили к 20 годам лишения свободы, Кольченко – к 10. Правозащитный центр «Мемориал» признал их политическими заключенными.

​В данный момент кинорежиссер содержится в исправительной колонии № 1 российского города Якутск. Этот город расположен в зоне вечной мерзлоты, зимой температура там опускается до 60 градусов ниже нуля. По словам родственников и близких Олега, в заключении он сохраняет боевой дух и продолжает работать. За минувшие три года Сенцов написал несколько сценариев к фильмам и даже один роман.

За последний год к президенту России Владимиру Путину на публичных мероприятиях неоднократно обращались с просьбой освободить крымского режиссера. В ответ глава российского государства отмечал, что Сенцов осужден не за его фильмы или взгляды, а за подготовку террористических актов. Затем, в декабре 2016 года, Путин заявил, что для освобождения Сенцова «есть правила и норма», но время для этого еще не пришло.

Да, есть определенные правила и нормы, которыми мы можем воспользоваться. Но для этого нужно, чтобы созрели соответствующие условия

​«По-русски и по-христиански мы в этой ситуации действовать не сможем без решения суда, решение суда состоялось. Да, есть определенные правила и нормы, которыми мы можем воспользоваться. Но для этого нужно, чтобы созрели соответствующие условия», – сказал Путин, не уточнив, что он подразумевает под «соответствующими условиями».

Ранее Министерство юстиции Украины отправляло запрос российской стороне на экстрадицию Сенцова и Кольченко по процедуре, предусмотренной Конвенцией о передаче осужденных лиц 1983 года. Однако в январе этого года Минюст России ответил отказом, ссылаясь на то, что оба крымчанина, по их версии, являются российскими гражданами. При этом Сенцов и Кольченко настаивают на том, что они имеют только одно гражданство – украинское.

В начале этого года президенты Украины и России провели несколько телефонных разговоров. В администрации Порошенко сообщали, что одной из тем их беседы было освобождение политзаключенных, но результата это не принесло. В пресс-службе президента Украины Крым.Реалии сообщили, что с тех пор Путин и Порошенко не созванивались и не обсуждали возможность освобождения Сенцова и других политзаключенных. В то же время в администрации президента Украины утверждают, что Порошенко поднимает тему освобождения режиссера на всех международных площадках, включая недавнюю встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном и президентом США Дональдом Трампом.