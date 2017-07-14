«Пустые полки и стеллажи» – это явно не про оккупированный Донецк; магазины города скорее пугают отсутствием покупателей. Понятия «час пик» тут для маркетов теперь не существует: они либо полузаполнены, либо пусты. Нехватки продуктов нет – но господствуют российские. Надписи на этикетках указывают на родной край продуктов: Кабардино-Балкария, Кубань, Краснодар, Ростов-на-Дону, Белгород, Пермь, Пенза, Владивосток... До сих пор можно найти и украинские товары, но их все меньше. Радио Донбасс.Реалии исследовало, какие продукты сейчас есть в городе и по каким ценам.

Для сравнения мы брали усредненные цены рынка, супермаркета «Амстор» и «Первого республиканского». Сейчас с уверенностью можно сказать, что в неподконтрольном Украине городе не наблюдается нехватки продуктов питания, напротив: городские рынки и супермаркеты предоставляют разнообразие продовольственных товаров. В наличии как продукты первой необходимости, так и сезонные овощи и фрукты.

Посетив рыночные ряды и просмотрев прилавки магазинов и супермаркетов, мы составили сравнительный список продуктов питания и их ценовой диапазон в рублях (курс рубля к гривне, установленный боевиками на неподконтрольной территории – 2,30 по состоянию на 13 июля). Хлеб – от 8 рублей за городскую булку до 17 за батон. Овощи: красные помидоры – от 75 рублей за килограмм, капуста – от 35, огурцы – также от 35 рублей, картошка – от 32, свекла – от 21, морковь – от 55, лук – от 45 рублей за килограмм. Из фруктов наибольшим спросом пользуются сезонные: черешня – от 80 рублей, малина – от 180 рублей за литровую банку, клубника уже почти отошла, но в разгар сезона стоимость ее колебалась в пределах 150-170 рублей за килограмм. К слову, в последние несколько недель цены на овощи существенно снизились.

Литр молока можно купить за 40 рублей. Банка сметаны весом в 400 грамм местного производителя обойдется в 70 рублей. Цены на самый популярный и доступный по цене вид мяса – курятину – стартуют от 96 рублей за килограмм.

Цены на большинство продуктов соизмеримы с киевскими – при зарплатах в Донецке от 5 до 9 тысяч рублей (2-4 тысячи гривен) и пенсиях около 2 тысяч рублей (900 грн). Цены на свинину и говядину в Донецке выше киевских приблизительно на 35%, десяток яиц также будет стоить дороже на 20%. Самыми дорогими стали сезонные овощи и фрукты. Здесь разница порой доходила до 45%.

Ситуация со страной-производителем для многих продуктов в Донецкой области кардинально изменилась с началом военного конфликта. До войны жители Донецка не сталкивались с таким засильем российских брендов и названий. Надписи на этикетках указывают на родной край продуктов: печенье, конфеты и подсолнечное масло из Кабардино-Балкарской Республики, Кубани, Краснодара, Ростова-на-Дону, бакалея из Белгорода, напитки и воды из Перми, Пензы, Владивостока и т.д.

Активно поставляют из России на подконтрольную группировке «ДНР» территорию пиво – «Сибирская корона», «Жигулевское», «Клинское», «Вятич», «Майкопское» (из республики Адыгея).

Специально для оккупированных территорий Россия наладила выпуск «особенных» видов пива – «Новоросское» и «Первое республиканское». На первый взгляд, пиво под таким названием выпускают на оккупированной части Донетчины, но нет – его сюда привезли из Новороссийска (Россия).

Подобная ситуация и с водкой : «Русский стандарт», «Столичная», «Пять озер», «Алтай», «Белуга» и пресловутая «Путинка» стоят на полках магазинов.

Кроме российского завоза, на стеллажах широко представлены донецкие производители, хорошо известные местным жителям и в мирное время. Это молочная продукция от «Добрыни», мороженное от «Геркулес», колбасные изделия от «Колбико», майонезы от «МакМай» и многие другие.

В массмаркетах все же можно найти украинские товары, однако с каждым годом их количество уменьшается и замещается российской или местной продукцией, а цена, соответственно, растет. Связано это, в первую очередь, с введенным недавно запретом на ввоз в подконтрольную группировке «ДНР» часть области украинских товаров.

На полках магазинов видим некоторые украинские соки – николаевскую «Сандору» и «Садочок», одесский «Наш сок» – по цене от 54 («Садочок») до 71 («Сандора») рублей за литр. Много соков из России, их цена стартует от 40 рублей за литр. Обнаружили также на прилавке «Моршинську» – 41 рубль за полтора литра.

Несмотря на вариативность продуктов, покупательный спрос невелик. По сравнению с мирной жизнью, понятие «час пик» для магазинов больше не существует: они или полузаполнены, или пусты. Нередко можно встретить одиночных покупателей в полной тишине.

Есть, конечно, супермаркеты, которые посещают охотнее – это «Первый республиканский» (бывший «АТБ»), «Семерочка», «Авоська». С «Амстором» ситуация чуть хуже. На сегодняшний день в Донецке прекратили свою работу три супермаркета указанной сети – в Петровском, Киевском и Калининском районах города.