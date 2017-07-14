Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещали в мировых медиа, что вынесли в заголовки, а чему не уделили внимания – в обзоре Крым.Реалии.

«Возвращается ли карательная психиатрия советской эпохи?» – задается вопросом катарский телеканал Al Jazeera.

«Крымскотатарский активист Ильми Умеров подвергся госпитализации из-за сердечного приступа, когда сотрудники спецслужб России насильно перевели его в психиатрическую больницу в августе. Он содержался в психиатрической лечебнице 21 день. В течение этого времени 59-летний Умеров, который также страдал от диабета и болезни Паркинсона, был лишен лекарств, из-за чего его здоровье быстро ухудшалось.

На четвертый день он упал в обморок – и даже тогда психиатры не обратили на него никакого внимания

«На четвертый день он упал в обморок, и даже тогда психиатры не обратили на него никакого внимания. Когда он был освобожден, его здоровье было очень плохим, и ему потребовалось несколько недель, чтобы поправиться», – сказала его дочь Айше Умерова.

По словам адвоката Умерова, Эмиля Курбединова, еще десятеро крымскотатарских активистов были подвергнуты карательной психиатрии в Крыму после того, как Умеров был задержан в августе.

Верховенство права все чаще подвергается политическим махинациям

Правозащитники Роберт ван Ворен, директор Глобальной инициативы Федерации по психиатрии (FGIP), и Галя Койнаш из Харьковской правозащитной группы указывают на случай Умерова и десятки других людей, чтобы подчеркнуть то, что они называют повторным появлением карательной психиатрии – практики, широко используемой в советское время. В опубликованном в апреле докладе FGIP, неправительственной организации, которая следит за соблюдением прав человека в психиатрии, содержится более 30 случаев с 2012 года по апрель 2017 года, когда правозащитники и журналисты незаконно заключались в психиатрические учреждения на срок до 10 лет. Большинство случаев было зарегистрировано в России и оккупированном Россией Крыму.

«Возобновление карательной психиатрии тесно связано с ухудшающейся ситуацией в области прав человека в Крыму и тем фактом, что власти нижестоящих органов чувствуют больше свободы, чтобы ограничить оппозицию, чем раньше, – сказал ван Ворен. – Верховенство права все чаще подвергается политическим махинациям».

«Белый Дом «зарубил» оборонный закон по Крыму и положения Договора о ракетах средней и малой дальности», – сообщает американский правительственный журнал The Hill.

«Администрация Трампа в среду высказала несогласие с рядом положений в версии годового законопроекта о политике в области обороны, но в целом рекомендовала законодателям увеличить объем военных расходов. Среди положений, исправленных администрацией, будут те, которые препятствуют новому раунду закрытия баз, создают новую военную отрасль, занимающуюся космосом, ограничивают договор о вооружениях с Россией, требуют уведомления конгресса о кибер-операциях и предотвращают признание суверенитета России над Крымом. В заявлении были выдвинуты конституционные возражения против положения в законопроекте, который запрещает использовать средства для признания суверенитета России над Крымом. Это положение стало стандартным, бесспорным оборотом за годы, прошедшие с момента аннексии Россией Крыма. Но Белый дом утверждает, что это «помешало бы исключительной власти президента признать иностранные народы», – говорится в заявлении».

«Порошенко мечтает о проведении следующего саммита Украина-ЕС в Крыму», – отмечает испанское издание Еldiario.

«Президент Украины Петр Порошенко заявил о желании провести предстоящие саммиты с Европейским союзом (ЕС) в аннексированном Крыму или в Донецке, восточном городе страны, контролируемом пророссийскими повстанцами, во время открытия встречи на высшем уровне Украина-ЕС в Киеве.

Я надеюсь, что следующие саммиты Украина-ЕС мы проведем в Донецке и в Ялте

«Я надеюсь, что следующие саммиты Украина-ЕС мы проведем в Донецке и в Ялте. Я сделаю все возможное для этого», – сказал украинский лидер на торжественном открытии пленарного заседания саммита на высшем уровне с участием президента Европейской Комиссии Жана-Клода Юнкера и главы Совета ЕС Дональда Туска.

Предполагается, что европейские лидеры поддержат территориальную целостность Украины и потребуют, чтобы Россия подтолкнула повстанцев к соблюдению соглашений. Они также осуждают ухудшение положения в области прав человека в восточной части Украины и Крыму».

«Как российское правление изменило Крым», – рассказывает американский журнал Foreign Affairs.

«С тех пор, как Россия аннексировала Крым в марте 2014 года, украинский полуостров стал чем-то вроде «черного ящика», с немногими поддающимися проверке данными об условиях, доступными в противовес официальному российскому нарративу, что все хорошо в новейшем территориальном приобретении Кремля. Теперь, однако, представлено новое исследование – возможно, сейчас это самый подробный взгляд на истинное состояние политической и экономической жизни на полуострове.

крымский проект Кремля является угрозой для самих крымчан, а также для всех остальных

В опубликованном Украинским институтом будущего докладе под названием «Крым: три года оккупации», основанном на данных из местных источников и анализе опытных специалистов, раскрываются человеческие и экономические издержки российского правления и представлено убедительное доказательство того, что крымский проект Кремля является угрозой для самих крымчан, а также для всех остальных. Российский контроль над Крымом, отмечается в докладе, представляет собой масштабную инициативу социальной инженерии.

Под руководством Москвы Крым испытал применение множества новых драконовских законов, регулирующих все: от воинской повинности до употребления алкоголя, всплеска нарушений прав человека и «системных преследований» местного татарского населения региона (руководящий орган которого, Меджлис, формально запрещен как «террористическая организация».) Цель этих усилий двоякая: подчинить коренное население региона и более тесно привязать его к Москве».