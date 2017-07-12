На прошлой неделе военная разведка США опубликовала доклад «Российская военная мощь». В нем, в частности, указано, что Москва рассматривает США и их партнеров по НАТО как основную угрозу российской безопасности, ее геополитическим амбициям и, что самое главное, пребыванию нынешней власти в Кремле.

«Впервые с момента окончания Холодной войны Соединенные Штаты также вынуждены признать, что Россия представляет угрозу для их страны», – подчеркивает экс-заместитель министра обороны Украины, председатель Экспертного совета Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Леонид Поляков.

Военный эксперт отмечает: США и Россия до сих пор не заключили соглашения об ограничении тактических ядерных вооружений.

США вынуждены признать, что Россия представляет угрозу для их страны

«Соединенные Штаты настаивали на его заключении. Более того, еще при прежней администрации Белого дома некоторые конгрессмены считали, что оно должно предшествовать подписанию другого соглашения – об ограничении стратегических ядерных вооружений. Последнее заключить удалось, но Россия до сих пор отказывается подписывать договор о сокращении тактического ядерного оружия», – поясняет Поляков.

По мнению аналитика, у такой позиции Москвы существует несколько причин, и главная из них – это то, что для России тактическое ядерное оружие имеет гораздо большее значение, чем для США.

«Одним из условий подписания этого договора Москва называла требование к США убрать все свои ядерные боеприпасы с территории Западной и Центральной Европы. Но сами европейцы выступали против этого, настаивая на сохранении присутствия Соединенных Штатов в системе своей безопасности. И даже если бы США согласились на это условие, я уверен, что Москва бы в любом случае не согласилась подписать договор об ограничении тактических ядерных вооружений.

Противоракетную оборону США Москва воспринимает как угрозу, направленную против нее

Такая позиция вытекает из объективной слабости России по отношению к НАТО. Если говорить об обычных вооружениях, то группировка НАТО намного превосходит российскую. Также Соединенные Штаты имеют значительное преимущество в космосе, что дает им дополнительные разведывательные и ударные возможности. Помимо этого, США развертывают противоракетную оборону, которую Москва воспринимает как непосредственную угрозу, направленную против нее. Эту угрозу она, согласно российским военным доктринам, может уравновесить только ядерным оружием. Мы помним, что после аннексии Крыма и вторжения России на Донбасс упоминания о ядерном противостоянии стали регулярными, и доходили фактически до прямого ядерного шантажа», – напоминает Леонид Поляков.

Украинский военный эксперт считает, что Москва может нанести тактический ядерный удар по Европе.

Военные объекты НАТО являются целями для применения ядерного оружия со стороны России

«Официально они этого не заявляли, однако со стороны российских дипломатов, к примеру, звучали угрозы в адрес Дании и Швеции в случае, если они присоединятся к системе противоракетной обороны НАТО. Мы можем не сомневаться, что военные объекты НАТО, в частности, объекты противоракетной обороны и места возможного хранения ядерных боеприпасов, являются целями для применения ядерного оружия со стороны России», – заключил он.

Леонид Поляков отмечает: если мишенью стратегического ядерного вооружения России являются США, а также их базы и подводные лодки, то радиус действия тактических ракетных комплексов, к примеру, «Калибр», – всего полторы тысячи километров, и их цели окажутся намного ближе.

Точкой удара со стороны России могут стать объекты ПРО в Польше, аэродром в Болгарии и любые другие цели в Европы

«Здесь точкой удара со стороны России могут стать, к примеру, объекты противоракетной обороны в Польше, аэродром в Болгарии и любые другие цели в Европы», – предполагает эксперт.

При этом 7 июля начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко на совместном заседании военно-научного совета Вооруженных Сил Украины и Национальной академии наук заявил, что российские военные готовятся разместить ядерные боеприпасы в аннексированном Крыму.

«Проводятся работы по восстановлению возможностей для хранения ядерных боеприпасов – имеется в виду объект «Феодосия-13» – и создаются условия для базирования стратегической авиации на аэродроме Гвардейское», – сообщил Виктор Муженко, добавив, что как минимум один фрегат и три подводные лодки Черноморского флота имеют на вооружении современные ракетные комплексы типа «Калибр», которые позволяют наносить удар ядерными боеприпасами.

Леонид Поляков считает, что вероятность этого очень высока:

«Те данные, которые перечислил Муженко, свидетельствуют о том, что Россия готовится к размещению и применению ядерного оружия. Целями такого удара могут быть любые пункты управления и места базирования НАТО: штабы, военные базы и авианосцы, которые находятся, к примеру, во Франции и Великобритании, а также объекты системы ПРО, которые развертываются в Турции, Румынии и Польше».

В декабре 2016 года, лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев заявил в Европейском парламенте, что россияне уже привезли ядерное оружие в Крым.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия имеет право разместить в аннексированном Крыму ядерное оружие. «Крым стал частью государства, которое в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия обладает таким оружием. И государство российское имеет в соответствии с международным правом все основания распоряжаться своим легитимным ядерным арсеналом в соответствии со своими интересами и в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами», – заявил Сергей Лавров в интервью российскому «Интекфаксу», отвечая в конце 2014 года на вопрос о том, будет ли Россия размещать в Крыму ядерное оружие.