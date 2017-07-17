Социальное окружение с высоким достатком, жена – успешный предприниматель, теща – востребованный специалист, дети – молодые бизнес-дарования и только папа – скромный чиновник, живет на одну зарплату в доме жены, ездит на машине детей и отдыхает за счет тещи. Такая семейная идиллия не чужда и российским представителям в Крыму. Пример – подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов и его супруга Елена. Жена Сергея Аксенова попала в рейтинг самых богатых женщин российских чиновников.

Почти 33 миллиона рублей (около 14 миллионов гривен) в прошлом году заработала Елена Аксенова. Именно такое состояние жены задекларировал российский руководитель аннексированного полуострова.

Талант этих жен всегда проявляется исключительно в определенные промежутки жизни, когда их мужей назначают губернаторами либо чиновниками правительства Крыма

​В каком имении живет, как обогатилась и чем зарабатывала раньше «первая леди» Крыма, разбирались журналисты телевизионного проекта «Крым.Реалии».

Сегодня у Елены Аксеновой есть автомобиль «БМВ» за 120 тысяч долларов (более трех миллионов гривен), дом почти в шестьсот квадратов, два земельных участка, три квартиры и шесть нежилых помещений.

Путь от обеспеченной женщины к богатой жене российского чиновника госпожа Аксенова одолела за три года. И в прошлом году заработала в 12 раз больше, чем ее муж.

Буквально со школьного возраста я понимала, что мне нужен какой-то бизнес, благодаря которому я смогу существовать нормально, достойно

«Я понимала, что государство не может меня обеспечить, и вот я не шучу, буквально со школьного возраста я понимала, что мне нужен какой-то бизнес, благодаря которому я смогу существовать нормально, достойно», – говорит Аксенова в интервью крымским СМИ.

В декларациях Сергея Аксенова весь путь жены к безбедному существованию как на ладони. В 2014-м году за ней значится три миллиона рублей (1 290 тысяч гривен) заработка, в 2015-м – уже три с половиной миллиона (полтора миллиона гривен). А в прошлом 2016 году Елена Аксенова умножила свое состояние сразу в десять раз.

«Это всего лишь оболочка для реализации инвестиционных проектов, в которые вовлечен сам Аксенов, но так как это запрещено законом, он использует оболочку в виде жены. Не знаю, есть ли у них собачка, но, если они бы могли, они бы и на собачку оформили бизнес», – считает Гарначук.

Елене Аксеновой принадлежит с десяток помещений по всему Симферополю. В них расположились магазины, офисы, кафе и всевозможные коммерческие фирмы. Кроме того, жена Аксенова распоряжается двумя торговыми центрами.

Как вспоминают крымские журналисты, до аннексии Крыма ныне самая влиятельная семья полуострова находилась в тени, а сама Елена Аксенова хоть и не была общественным деятелем, однако уже имела значительные бизнес-активы.

До аннексии Крыма ныне самая влиятельная семья полуострова находилась в тени, а сама Елена Аксенова уже имела значительные бизнес-активы

«На Елену Аксенову на тот момент, к 2010-м году, было записано около десятка компаний. Одна из них занималась овощехранением, около двух или трех фирм – это строительство, как было указано в уставных документах, ну и большая часть фирм занималась арендой, субарендой», – вспоминает журналист-расследователь из Крыма Татьяна Курманова.

Сейчас Елена Аксенова официально является основательницей или руководителем не менее четырех предприятий. Это ООО «Монолит-плюс» и «Галс», которые работали до событий 2014-го года. После этого жена Аксенова зарегистрировалась в России как частный предприниматель, основала организацию «Русское единство» и стала известной в Крыму общественной деятельницей.

«Я бы не хотела быть публичным человеком, я бы хотела заниматься тем, что мне нравится, тихо и незаметно. Но я понимаю, что иногда это нужно сделать громко, нужно выйти на сцену, что-то сказать, показать – и тогда будет выше КПД от этого мероприятия», – делится супруга Аксенова.

Теперь подконтрольный Кремлю глава полуострова живет в роскошном имении. Высокий забор и пост охраны перед владениями огораживают супругов и от населения, и от журналистов

Сам Сергей Аксенов официально не владеет ни машиной, ни домом. Есть решение исполнительной службы Украины, согласно которому в 2013-м году арестовано все его имущество. Далее произошла аннексия, поэтому чем закончилась судебная тяжба – не известно. Но теперь подконтрольный Кремлю глава полуострова живет в роскошном имении. Высокий забор и пост охраны перед владениями огораживают супругов и от населения, и от журналистов.

По данным украинского реестра, дом по этому адресу принадлежит матери Елены Аксеновой Людмиле Добрыне. Она также имеет с десяток фирм в Симферополе. Кстати, компании родственниц Аксенова официально деятельность в Украине не прекратили. Таким образом, жена и теща управляемого Кремлем главы полуострова должны платить налоги в государственный бюджет Украины.

Перечисляются ли налоги Украине и в чем секрет внезапного обогащения в десять раз? Крым.Реалии не раз пытались связаться с Еленой Аксеновой, чтобы услышать ответы на эти вопросы. Ее помощница сообщила, что очень занятая госпожа рассмотрит предложение журналистов. Впрочем, через неделю не отвечал и телефон помощницы Елены Аксеновой – богатой жены российского чиновника Сергея Аксенова, который живет только на зарплату.