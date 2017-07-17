Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в очередной раз прояснил свою позицию по крымскому вопросу. В соцсетях от его заявлений не оставили камня на камне.

Навальный отметил, что не видит способа решения крымской проблемы и не верит, «что она может быть решена президентом Навальным, президентом Путиным или любым другим президентом в обозримом будущем». «Ровно потому, что в течение своей жизни (и если мы обратимся к учебникам истории, немножко дольше) я не вижу ни одного территориального конфликта, который был бы решен на планете Земля. Ни одного. Ну, за очень-очень редким исключением», – заявил российский оппозиционер.

И все же в случае победы на президентских выборах Навальный намерен кое-что предпринять. «Я как президент могу гарантировать одно – что я проведу там честный референдум, я сделаю попытки нормализовать ситуацию, – сообщил он. – К этому референдуму и к трехсторонним комиссиям вместе с Европейским Союзом мы постараемся привлечь Украину. Честно говоря, вот если не лукавить, я сомневаюсь, что Украина признает этот референдум». «Поэтому я думаю, что все мы будем долго страдать, жители Крыма будут страдать, инвестиции в Крым не будут идти. Я буду отвечать на этот вопрос много-много-много лет, пока занимаюсь политикой, но никаких перспектив не видно», – резюмировал Навальный.

У этой позиции в соцсетях нашлись сторонники, но им тут же аргументированно ответили оппоненты. Развернулась оживленная дискуссия.

Абрам Белов

Навальный всего лишь озвучил вполне очевидное и давно известное: Крым не может быть возвращен Украине добровольно, хотя захват его был полностью нелегитимен. Ребенка, родившегося вследствие изнасилования, не за что топить или вешать. Возможно, Украина так разбогатеет, что Крым очень захочет стать Украиной, но про это уже высказался один русский царь украинского происхождения: "Будет хлеб –​ будет и песня!"( Л.И. Брежнев)

Марина Шаповалова

Снова про Навального, сказавшего что Крым – не бутерброд. :)

А надо было сказать, что – бутерброд. Понимаю. :)

А надо, чтобы российский политик говорил только то, что нравится украинцам…

...нам нужна не замена персоны на "троне" с заходом на тот же круг, а реконструкция государства, трансформация режима в такую систему управления, которая сможет развиваться и демократизироваться.

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А судьба Крыма в любом случае будет следствием того, что получится. Это если без сказок и лозунгов

Arina Smirnitskaya

1. Право на самоопределение есть у народа, нации, не у населения.

2. Компактное проживание национального большинства на территории другой страны не дает нац.кластеру права оттяпать землю, иначе чайнатаун был бы уже Китаем.

3. Большое количество россиянскомовных совков в Крыму –​ результат савецкой ползучей оккупации (переселение, депортация). Правовой прецедент не может быть разрешен без суда над ссср

Эдуард Оганян

...самоопределение, если в правовых терминах –​ для наций. не имеющих своей государственности. по всем международным нормам –​самоопределение. в том числе это и автономия в рамках данного государства или независимость, но с согласия центрального правительства

Игорь Бондаренко

Если нельзя, но очень хочется, то можно.

Инструкция по проведению правильных референдумов:

1. Захвати интересующую тебя территорию.

2. Высели «неправильных» коренных жителей.

3. Засели «правильных» жителей.

4. Пообещай населению рай в недалеком будущем.

5. Проведи референдум

Yuriy Sas

Я за такой референдум, но при условии, что в нем примут участие только жители Крыма состоянием на 1944 год и их прямые потомки

Алексей Мананников

Только демшиза может предлагать референдум на международно-признанной территории Украины без проведения подобных в Татарстане, Чечне, Якутии, Бурятии. Для начала

Rohini Atma

...и я за то, чтобы прекратить принуждение и вывести российские войска. Пусть мирно у себя что хотят, то и делают. Знаете как обезьян ловят? Зерно в большом горшке с узким горлышком. Обезьяна хватает зерно, и можно подходить и сажать ее в клетку. Она визжит, скачет, но кулак с зерном разжать не может, чтобы высвободить руку из кувшина. Так и Россия с Крымом. Просто разожми руку – и будешь свободен. Но Россия не может разжать кулак.

Навальному оппонируют как украинцы, так и россияне. Некоторые комментаторы не скрывают своего разочарования в российском оппозиционере.

Тарас Загородний

Угу. Навезли туда своих орков и теперь рефендум проводить собрались

Алексей Жансеитов

Это все та же его старая позиция, только в новой интерпретации. Если он, как и путин не может разрешить "крымский капкан", в который сами же и угодили, то они ничем друг от друга не отличаются. Раз смогли наскоком захватить чужую землю – сумейте таким же манером и соскочить.. Но с этого капкана так просто уже не выбраться без потерь. Чем не афганский синдром в бытность СССР?

Лев Хильченко

...Что значит "честный референдум"? По какому закону его проводить? По российскому или по украинскому? Как быть с теми, кому пришлось покинуть Крым, в частности, крымские татары? И т.д. и т.п.

Екатерина Головинова

Мне кажется, это надуманная проблема. Крым надо возвращать, это очевидно, а там пускай Украина решает, проводить ли ей референдум. Единственное, это предоставить возможность новоявленным гражданам России переехать собственно в Россию. И Россия обязана предоставить равноценный участок и денежную компенсацию на строительство (покупку жилья). Но что-то мне подсказывает, что мы на этом сильно не разоримся. Ибо желающих будет не много

Олег Рушен

...Другими словами, он говорит:

Да, мы угнали ваше авто. И документы переделали. И авто это некогда ваше такое [классное], что возвращать законному владельцу не собираемся. И [плевать] на международные нормы и договоры о незыблемости границ. Да и на убитых нами укров тоже [плевать].

Вот вам и весь Навальный до копейки

Андрей Забигайло

Интересно, как он представляет "честный референдум" – деоккупирует Крым, посадит Аксенова со товарищи?Или имитирует оргазм населения под стволами оккупантов и при их информационном доминировании, с целью всучить на содержание Украины оккупированную Москвой территорию?Типа нам крыш, но содержите его вы((((Кстати и санкции можно снять((( Это все больше напоминает игру в четыре руки с Путиным – более сложный вариант "димона" – многоходовка

Oleg Petrichenko

Навальный заявил, что "вопрос Крыма невозможно решить" и "современная история не знает примеров, когда был решен территориальный спор".

...Крым – это не "спорная территория", а оккупированная Россией часть Украины! Нет никакого спора, есть подлая оккупация! И мы знаем множество примеров деоккупации ранее захваченных территорий и стран! Чего только стоит развал совка, когда были деоккупированны страны восточной Европы, включая восточную Германию. И главное, что все это произошло очень быстро и неожиданно для большинства совков.

...На аннексию Крыма, которая произошла в нарушение конституции РФ, конституции Украины и международного права, значит, им понадобилось две недели, а деоккупация Крыма "невозможна, ибо нарушает конституцию РФ"?!..

Сергей Перелыгин

...Весь двухсот-летний период когда Крым входил в состав Российский Империи -- потом СССР --- на полуострове проводились ЭТНИЧЕСКИЕ ЧИСТКИ , который при Советах логически закончились депортацией татар . и заселением Крыма переселенцами с внутренних областей СССР ..... Даже после реабилитации крымских татар этому народу не давали вернуться в Крым --- просто земля была уже занята переселенцами ... --- даже участок земли для строительства дома не получить .... квартиры и прописку давали -- всем бывшим военным и морякам -- русским в большинстве своем .... И вот теперь после заселения Крыма оккупантами [ по-другому не назовешь тех кто отнимает землю у коренного народа ] всякие Навальные и Явлинские толкуют о каком то референдуме ...... где при таком количестве откровенно русского переселенческого контингента итог предрешен ..... Представьте себе .... прослужил какой нибудь рязанец на морфлоте лет 20 и получил квартиру в Феодосии [ это я на примере моего родственника говорю ] И за что он проголосует? Нет уж на [фиг] --- пусть едет в свою Рязань ....... хоть и родственник Какое право он имеет решать судьбу земли где он -- всего лишь пришелец?

Есть и особое мнение, согласно которому публично декларируемое желание Навального провести в Крыму референдум – это такая многоходовка.

Сергеи Лоико

КАК УСЛОВНЫЙ НАВАЛЬНЫЙ (или другой новый лидер) ВЕРНЕТ ОСТРОВ КРЫМ. ВЕРСИЯ.

Навальный многого говорить не может сейчас. Он настоящий тактик и в отличие от Путина немножко стратег. Он НЕ ЗРЯ говорит про РЕФЕРЕНДУМ.

Если Навальный придет к власти, ему понадобится мировое признание и сотрудничество. Первый шаг –​ отмена санкций. Но этого не будет, пока КРЫМНАШЪ.

Поэтому для отвода глаз будет проведен референдум. Независимо от того, как проголосуют пенсионеры и прочие жители, включая гоблинов и [дураков], результат будет подсчитан таким же методом, как при Путине, только наоборот.

Стране объявят, мол, раньше хотели, теперь больше не хотят.

Крым вернется в Украину даже без всяких зеленых человечков. К этому времени россияне будут сами рады от него избавиться.

При Навальном даже не надо будет менять состав парламента. Им все [равно], кроме своих зарплат. Они за что угодно проголосуют, если новый старший скажет как.

Поэтому в одну ночь все эти кобзоны с матвиенками проголосуют за вывод войск с Донбасса и выплату контрибуции (напечатают сотенку-другую триллиончиков –​ это ж не из их кармана).

Мединский, Киселев, Соловьев застрелятся (на самом деле слиняют на историческую родину в Майами). Марго начнет воспевать Майдан и Бандеру, обнаружит даже у него "русские корни".

Запад откроет объятия. Мир и дружба навек…

Все очень просто! Сказки –​ обман. Из тумана выплывет солнечный остров Крым!

Olga Szerszneva

А Вам не кажется, что фальшивый референдум за возврат Крыма Украине так же мерзок, как и фальшивый референдум за присоединение Крыма к России? Чем тогда Навальный отличается от Путина? Тем, что врет немного в ином ключе? Если референдум был фальшивым, то нужно признать этот факт и вернуть к исходному. Сделка, совершенная обманным путем, считается ничтожной. И никто не делает вид, что она действительна