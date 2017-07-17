В понедельник, 17 июля, в трехлетнюю годовщину со дня катастрофы "Боинга" Малазийских авиалиний над Донецком, рядом с амстердамским аэропортом Схипхол король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима откроют монумент памяти жертв трагедии рейса MH17. Независимые расследователи, которым за прошедшие со дня трагедии годы удалось выяснить практически все ее обстоятельства, в понедельник публикуют просьбу о помощи в идентификации лиц, которые могут быть причастны к катастрофе.

Монумент представляет собой лес из 298 деревьев с табличками с именами погибших пассажиров и экипажа "Боинга". По форме этот новый лес похож на сложенную пополам ленту, подобную красной ленте в память об умерших от СПИДа, только эта лента – зеленая. В центре монумента – изогнутая стальная стена с круглым отверстием, а перед ней – линза, символизирующая глаз, который смотрит в небо. Линза собирает и отражает образы всех деревьев – их здесь 11 сортов, каждый месяц одни из них будут зацветать, другие отцветать, лес будет расти и меняться. Сюда можно будет приходить посидеть на выложенных амфитеатром каменных ступеньках или просто на траве, чтобы помянуть погибших и побыть среди живых растений.

Монумент создан по инициативе родственников жертв трагедии, авторы проекта – архитектор Роберт де Конинг и скульптор Рональд Вестерхяюс. В финансировании монумента участвовали многие компании и просто интернет-пользователи, несколько питомников бесплатно предоставили все деревья и необходимые материалы. К годовщине здесь и еще в нескольких городах по всей Голландии также высадили ставшие символом рейса МН17 подсолнухи – три года назад обломки "Боинга" Малайзийских авиалиний рухнули на подсолнуховое поле.

В воскресенье, 16 июля, в Гааге, в парке напротив посольства России прошла молчаливая акция родственников жертв сбитого "Боинга". Центральным моментом акции стала установка мемориальной скамейки. К ней прикреплена табличка с надписью на английском языке "Ждем ответственности и полной ясности. Светлой памяти пассажиров и экипажа Malaysia Airlines MH17 17 июля 2014". Ниже написано на русском языке: "человечность выше политики". Об этом сообщило голландское издание NRC.

Последней важной вехой в расследовании катастрофы рейса MH17 и на пути к наказанию виновных в ней стало решение судить подозреваемых в Нидерландах в рамках нидерландского законодательства. Об этом в начале июля договорились Нидерланды, Бельгия, Австралия, Малайзия и Украина. Представители этих стран входят в Международную следственную группу (Joint Investigation Team, JIT), выясняющую причины катастрофы.

Нидерландский процесс включит в себя дела о гибели не только 196 голландцев на борту "Боинга", но и всех 298 жертв трагедии, среди которых были граждане 17 стран. Такой судебный процесс особенно важен для Малайзии и Австралии, которые потеряли 43 и 27 своих соотечественников соответственно.

MH17. "Виновный расскажет, что случилось в тот день":

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Во время недавнего саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге премьер-министр Нидерландов Марк Рютте лично обсудил с Владимиром Путиным решение Международной следственной группы проводить судебный процесс над обвиняемыми в нападении на рейс МН17 в Нидерландах. Ради этого организаторы саммита не только пригласили на него Рютте (Нидерланды не входят в G20), но и усадили его, высокого ростом, прямо перед российским президентом на включенном в программу саммита симфоническом концерте. Как только отзвучали последние аккорды девятой симфонии Бетховена, Рютте обернулся и заговорил с Путиным. Он заверил его, что нидерландский посол в Москве будет постоянно информировать советников российского президента о ходе дела. "Это означает, что Нидерланды все делают для того, чтобы Россия, равно как и остальные вовлеченные страны, оставались в курсе", – цитирует премьера Рютте телекомпания NOS.

Обращаясь к российскому президенту, Рютте хотел подчеркнуть, что со стороны Нидерландов расследование по делу МН17 не имеет политической окраски. "Мы просто хотим перевернуть все камни до последнего", – повторил Рютте свое знаменитое обещание, которое он еще три года назад дал всем родственникам погибших в катастрофе: докопаться до истины.

Премьер добавил, что не может говорить о том, что ответил ему Путин. В любом случае, сказал он, это очень хорошо, когда между лидерами разных государств происходят такие разговоры с глазу на глаз на чувствительные темы. Этот шаг доброй воли со стороны нидерландского премьера показателен, если учесть, что к премьеру Турции Реджепу Эрдогану он не подошел. По словам Рютте, отношения между Нидерландами и Турцией сейчас настолько плохие, что частный разговор двух премьеров "неудобен" и может только еще больше их испортить. Значит, в отношениях с Россией по МН17 у премьера сохраняется надежда?

По мнению Стевена Дерикса, корреспондента газеты NRC Handelsblad в Москве, если Путин останется у власти после выборов в следующем году, этой надежды практически нет: "Проблема в том, что Россия до сих пор отрицает, что она играет активную роль в конфликте на востоке Украины. Как только Россия начнет сотрудничать со следствием, ей придется не только признать, что ее военные сбили самолет, но и официально признаться в том, что она ведет тайную войну в Украине", – сказал Дерикс на прошлой неделе в эфире ежедневной аналитической программы Een Vandaag на первом канале общественного телевидения Нидерландов NPO 1.

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Еще более пессимистический прогноз дал в той же телепрограмме известный голландский адвокат, эксперт по международному праву Хеерт-Йан Кноопс, который сомневается не только в том, что виновные будут наказаны, но и в том, состоится ли полноценный процесс в принципе:

"Будет ли дело полностью раскрыто? Мы вправе задавать этот вопрос, ведь у нас есть прецедент – дело Локерби, так и не раскрытое до конца. Когда наш премьер обещал "перевернуть последний камень" и найти виновных, возможно, следовало было добавить, что на это может уйти очень долгое время, что на это уйдут годы". На вопрос корреспондента, какова вероятность того, что военные из 53-й зенитно-ракетной бригады в Курске (именно к ней, по данным независимых расследований, был приписан сбивший "Боинг" "Бук") предстанут перед нидерландским судом, Кноопс ответил: "Вероятность этого ничтожно мала, потому что, учитывая, что у них российское гражданство, Россия на данном этапе их не выдаст, так как это запрещено российской конституцией. Это означает, что мы можем получить процесс при отсутствии обвиняемых. Отдельный вопрос, насколько желателен подобный процесс в таком резонансном деле, ведь речь идет и о справедливости процесса. Мы можем сказать, что подозреваемым была предоставлена возможность присутствовать в суде, но раз они не явились, начнем без них, однако нидерландский судья может и вовсе отказаться проводить такой процесс".

Окажутся ли виновные за решеткой? Корреспонденты Een Vandaag задали тот же вопрос родителям погибшего в катастрофе МН17 Брюса Фредрикса: Окажутся ли виновные за решеткой?

"Нет, я в это не верю", – говорит отец Брюса. "Я очень хочу узнать, кто это сделал и почему. Узнать правду – вот что для меня самое, самое главное", – добавляет мать погибшего.

17 июля 2014 года Роб и Силене Фредрикс потеряли под Донецком сына, которому было всего 23 года. Вместе со своей 20-летней девушкой Дейзи он летел на каникулы в Индонезию.

"Всем известно, сообщают, что это был 53-й батальон из Курска. Известны их имена. Последний раз, когда прокуратура презентовала отчет, они включали записи телефонных разговоров. Им все уже известно. Для нас это, как пожизненное заключение. Как будто нам кто-то, не знаю, за что, вынес этот приговор. И чем больше времени проходит, тем сильнее боль", – говорит Роб Фредрикс. "Насколько я понимаю, имена следователи уже знают. Но я понимаю и то, что они не могут их назвать без неопровержимых доказательств. Горе и тоска по сыну не прошли до сих пор. Нужно сделать так, чтобы такое – а это был не несчастный случай, а убийство – чтобы такое больше не могло повториться. Но мы до сих пор летаем над зонами боевых действий. Ничего не изменилось", – добавляет Силене Фдредрикс.

Для родственников погибших уверенность в том, что суд состоится, сегодня важнее, чем наказание виновных, пишет газета Volkskrant. Иными словами, Нидерланды оправданно спешат с процессом. Дело Локерби упоминается и здесь, но уже с оптимизмом: проходит время, и виновные могут утратить протекцию власть имущих, какой бы непоколебимой она ни казалась сегодня. Альтернатива нидерландскому суду – международный трибунал с участием Нидерландов, Украины, Малайзии, Австралии и Бельгии – потребовал бы чрезвычайно длительной подготовки и все равно не гарантировал бы сотрудничества России, раз она уже один раз наложила вето на предложение о создании такого трибунала под эгидой ООН, пишет колумнист газеты Сандер ван Валсум. 7 июля Министр безопасности и юстиции Нидерландов Стеф Блок и его коллега Павел Петренко подписали соглашение о международно-правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбитым самолетом рейса МН17. Соглашение предусматривает практические аспекты передачи юрисдикции от Украины к Нидерландам и делает возможным участие всех подозреваемых в голландском судебном процессе. "Мы очень признательны Украине за сотрудничество и за помощь в подготовке этого соглашения", – цитирует министра Блока сайт правительства Нидерландов.

​Арик Толер, один из экспертов расследовательской группы Bellingcat, доказавшей принадлежность сбившей "Боинг" установки "Бук" к 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска, надеется, что хотя бы один человек, причастный к катастрофе, когда-нибудь предстанет перед судом. "Это целиком зависит от сотрудничества со следствием России и руководимых ей людей на Донбассе. Я не думаю, что кто-то специально планировал убить в тот день 298 мирных людей. Я надеюсь, что однажды Россия признает: передать сепаратистам "Бук-332" и, возможно, военных, которые умеют им управлять, было большой ошибкой", – сказал Толер Радио Свобода накануне сегодняшней годовщины.

В Bellingcat уверены, что знают имя и фамилию этого "одного человека" – это Сергей Дубинский по кличке "Хмурый", бывший советский и российский военный разведчик. Дубинский, полагают в Bellingcat, был ответственным за переправку "Бука" от российско-украинской границы к месту рокового выстрела. Его голос звучит на перехваченных Службой безопасности Украины телефонных переговорах сепаратистов накануне 17 июля и в сам день катастрофы "Боинга". Настоящие имена и фамилии других фигурантов этих переговоров пока выяснить не удалось, несмотря на то, что прокуратура Нидерландов обещала лицам, которые предоставят в распоряжение Международной следственной группы такую информацию, иммунитет от судебного преследования.

​В понедельник Bellingcat публикует еще один призыв ко всем своим читателям помочь в установлении личностей людей, которые могут быть причастны к катастрофе "Боинга" – прежде всего, фигурантов прослушек СБУ с позывными "Орион" и "Дельфин". Эксперты Bellingcat просят всех, у кого есть какая-либо информация, которая может вывести расследователей на след этих людей, опубликовать ее в Твиттере с хэштегами #OrionDelfin или #ОрионДельфин.

"Боинг" компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на его борту, погибли. Согласно обнародованному в октябре прошлого года докладу Совета безопасности Нидерландов, лайнер был сбит ракетой "Бук" российского производства с территории, контролируемой поддерживаемыми Россией сепаратистами на Донбассе. Российские власти отвергают как выводы, содержащиеся в отчете, так и данные независимых расследований.