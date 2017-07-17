Три года прошло с тех пор, как 17 июля 2014 года в небе над Торезом был сбит «Боинг 777» рейса МН17.

Самолет следовал из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия). Жизнь 298 людей оборвалась на оккупированной «российско-гибридными войсками» земле Донбасса. Трагедию невозможно забыть, а убийцам нет прощения.

Прошло три года, а организаторы и исполнители преступления так и не понесли наказания. Наконец-то договорились о том, что ракету запустил «Бук», привезенный с территории России. Жители Чистяково (Тореза) наблюдали его на трассе. Это ужасное орудие убийства провезли через весь город по трассе Донецк ‒ Луганск. Люди на остановках «Музей», «Подгорная», «Центральное поселение» видели под маскировочной сеткой 4 ракеты на гусеничном ходу. Некоторые вспомнили военные парады на Красной площади в Москве и название «Бук».

В 16 часов 20 минут по местному времени раздался взрыв и шум ракеты, которая стремительно поднималась вверх со стороны южных окраин города Снежное. Люди наблюдали в небе белый след от ракетных газов. Спустя минуту за облаками раздался взрыв. За терриконом стали падать части авиалайнера. Начался пожар на земле.

Некоторые сторонники России и «республик» начали карабкаться на вышку сотовой связи и громко вопить: «Налетались! Ура! Так им и надо». Ужасную трагедию снимали на мобильные телефоны. «Верхние» нелюди отталкивали тех, кто поднимался снизу.

Ужасные воспоминания, за которые до сих пор стыдно. Видимо, именно поэтому решил пойти на место падения самолета и почтить память погибших. Почти 20 километров шел пешком в направлении того террикона, на котором оборвалась жизнь мирных пассажиров из десяти стран мира. Шел и думал о том, что прошли три года, до сих пор продолжается следствие, а когда будет суд над виновниками ужасного международного преступления – никому не известно.

Самолет распался на три больших части. Главная часть упала в поселке Рассыпное, середина рухнула в поселке Петропавловка, а хвост лайнера ‒ в селе Грабово. Обломки самолета и тела погибших разлетелись на площади 15 квадратных километров.

Воспоминания людей об ужасной трагедии в этих поселках отличаются и меняются со временем. Жители села Грабово устраивают 19 июля крестный ход от церкви к кресту на въезде в село. Они почтили память погибших и Божье чудо – что хвост самолета упал не на село, а неподалеку креста в поле.​

В поселке Рассыпное год спустя установили поклонный крест в память о погибших. «Председателю» поселкового совета досталось за эту инициативу, и он был лишен «должности». В прошлом году именно к этому кресту приезжал главарь никем непризнанной «Донецкой народной республики» Александр Захарченко. Было устроено пропагандистское представление. Опять звучали лживые заявления о том, что самолет был сбит ракетой из украинского Су-25.

​Некоторые жители Рассыпного верят в этот бред. Следует напомнить поклонникам кремлевских версий о следующем обстоятельстве ‒ в тот день было облачно. Свидетели говорят о том, что кресла с самолета, обломки и тела погибших пассажиров падали с облаков на землю. Как же тогда можно было увидеть по одной версии «серебристый» Су-25 около авиалайнера, по другой ‒ целых два фронтовых штурмовика? Когда уже в суде прозвучит правда, чтобы всем сторонникам российской пропаганды стало стыдно?

Есть еще одно место скорби по погибшим ‒ вокзал города Торез (сейчас – Чистяково). Именно туда свозили тела и останки погибших пассажиров «Боинга 777». На путях стояла секция рефрижераторных вагонов, которая впоследствии направилась на Харьков. Часы на здании вокзала остановились. Но время ужасного существования на оккупированных территориях продолжается четвертый год.

Пусть цветы у поклонных крестов, возложенные мною от имени всех украинцев, почтят память всех погибших пассажиров самолета рейса МН17, сбитого ракетой из «Бука» в небе над оккупированной «российско-гибридными войсками» частью Донбасса.

Мирослав Тямущий, пенсионер, г. Торез

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Перепечатка из рубрики «Листи з окупованого Донбасу» Радіо Свобода