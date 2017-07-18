Американская газета The New York Times пишет об огромных выплатах, полученных бывшим руководителем избирательной кампании президента США от партии экс-президента Украины Януковича. Нидерландское издание NRC Handelsblad пишет о проблемах компании Siemens, поставившей турбины в оккупированный Крым. А испанский журнал El Pais размышляет над подходом Беларуси к конфликту на востоке Украины, печатая интервью с главой МИД этой страны.

Американский журнал The New York Times публикует материал «Огромные выплаты Манафорту отражают теневую природу украинской политики». В статье сообщается, что бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт подал в американский Департамент юстиции документы, из которых следует, что его фирма получила 17 миллионов долларов за два года работы на политическую партию в Украине, имевшую тесные связи с Кремлем. Газета пишет, что в широком смысле этот случай демонстрирует определенную опасность, которую представляет для иностранцев перспектива денежного сотрудничества со структурами, которые происходят из стран, где практикуется другой подход к деньгам в политике, и в худших случаях, как показывает пример Украины, где царит коррупция.

Американский журнал напоминает, что тогдашнего президента Украины Виктора Януковича отстранили от власти в результате революции на Майдане. Издание добавляет, что Янукович, по подсчетам нынешней украинской власти, «украл минимум 1 миллиард долларов» у украинского государства. За годы правления Януковича и его партии, Пол Манафорт получал серьезные выплаты для того, чтобы улучшать имидж Януковича и его окружения в Вашингтоне. Газета приводит пример, когда в 2012 году Партия регионов экс-президента Януковича задекларировала свои расходы на сумму 11 миллионов долларов, тогда как выплаты фирме Манафорта от этой украинской партии составили более 12 млн долларов.

Украинские борцы с коррупцией указывают, что выплаты Партии регионов фирме Пола Манафорта были частью так называемой «черной кассы» этой структуры Януковича и его приспешников, отмечают журналисты нью-йоркского издания.

«Партия регионов тратила большие суммы на подкуп избирателей и остальные противозаконные сделки. Манафорт просто брал у них деньги, чтобы «отмывать» их имидж на Западе», ‒ говорит директор «Центра противодействия коррупции» в Украине Дарья Каленюк, слова которой цитирует The New York Times.

«Руководитель избирательной кампании Трампа получил 17 миллионов от коррумпированной и клептократической партии и ее лидера»

Издание деловых кругов Нидерландов NRC Handeslblad печатает статью «Компания Siemens имеет проблемы после поставок в Крым». Газета напоминает, что немецкая технологическая компания поставила газовые турбины в Крым, несмотря на санкции. При этом журнал добавляет, что Германия поддерживает санкции против России за аннексию украинского Крыма, однако интересы компании Siemens в России чрезвычайно велики. Представители немецкой компании говорят, что поставка этих двух турбин стала случайностью. Нидерландское издание пишет, что первоначально эти турбины предназначались для электростанции на российском полуострове Тамань, который отделяет от Крыма только узкий морской перешеек.

NRC Handeslblad отмечает, что это дело довольно чувствительное как в экономическом, так и в политическом смысле. Сейчас специальное следствие в Мюнхене пытается установить, действовала ли компания Siemens вопреки санкциям.

Газета напоминает, что главу компании Йозефа Кезера критиковали, когда он совершил визит в Россию после аннексии Крыма в 2014 году. Siemens активно работает на российском рынке, имея 65% акций турбинного завода в Санкт-Петербурге. Поэтому россияне уже заявили, что турбины, которые оказались в Крыму, произведены в России по лицензии компании Siemens из российских компонентов, поэтому никаких проблем в этом нет. В то же время компания Siemens выдвинула требования немедленно перевезти турбины из Крыма на Тамань. Установку и запуск турбин в действие должно осуществлять еще одно дочернее предприятие Siemens в России ‒ российская компания «Интеравтоматика». Чтобы помешать этому, заявляют в Siemens, не будут поставлять определенных важных деталей для запуска турбин.

«Компания Siemens имеет проблемы после поставки в Крым»

Испанский журнал El Pais публикует интервью с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. Статья называется «Мы исключаем размещение войск НАТО в Польше и странах Балтии». Председатель белорусской дипломатии уверяет, что его страна готовит новые идеи для внедрения мира на востоке Украины.

«Когда два брата дерутся, третий брат вступает в их споры, чтобы их примирить. Мы не можем стоять в стороне от происходящего между Украиной и Россией», ‒ заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Испанское издание отмечает, что он выражает глубокую обеспокоенность замедлением мирного процесса в зоне конфликта на Донбассе. Газета напоминает, что Макей в течение 2008-2012 годов занимал должность главы администрации президента Беларуси Александра Лукашенко. Министр иностранных дел Беларуси также отмечает, что более тысячи километров границы с Украиной создают опасность для нелегальной перевозки оружия и нелегальной миграции. Белорусский чиновник отмечает, что президент его страны Лукашенко неоднократно выдвигал свои мирные инициативы, направленные на прекращение конфликта на востоке Украины. Однако, как говорит белорусский министр, к этим инициативам никто не прислушался. Лукашенко, по словам Макея, хотел бы принимать более активное участие в посредничестве между сторонами конфликта в Украине.

Макей считает, что, несмотря на подписание Минских соглашений 12 февраля 2015 года, те, кто поставил свои подписи под этим документом, просто вернулись на свои позиции, не будучи готовыми идти на какие-либо уступки друг другу. Владимир Макей отмечает, что необходимо провести новую встречу в «минском формате» с участием, возможно, уже совсем других участников со стороны Евросоюза и США, которые просто заставили бы стороны конфликта достичь конкретных договоренностей. Макей сообщил, что пути решения конфликта на востоке Украины будут обсуждаться во время визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Киев.

«Мы исключаем размещение войск НАТО в Польше и странах Балтии»