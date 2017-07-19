За помощь в захвате полуострова российскими силами в 2014 году подконтрольные России местные власти отблагодарили крымских «ополченцев» всевозможными благами, включая бизнес и обеспечение бюджетными заказами. При этом основной состав «ополченцев» теперь трудоустроен в государственной структуре, учрежденной Совмином, и содержится за счет местного бюджета. Крым.Реалии выяснили, что эта «армия Аксенова» ежегодно обходится налогоплательщикам в миллионы рублей.

Тех, кто во время «крымской весны» патрулировал улицы крымских городов в поисках мифических «бандеровцев», незаконно обыскивал прохожих, избивал журналистов и похищал активистов, затем взяли на госслужбу. В 2014 году для трудоустройства крымских «ополченцев» создали государственное казенное учреждение, которое было отнесено к ведению Службы по мобилизационной подготовке и гражданской обороне Крыма. Согласно постановлению подконтрольного России Совмина, командиру полка «ополчения» назначался оклад в размере 27 тысяч рублей, коменданту – 22 тысячи рублей, старшему инспектору – 16 тысяч и так далее. В документе говорится, что к окладу полагаются выплаты стимулирующего и компенсационного характера (как минимум половина оклада), а также доплаты за сверхурочную работу.

На данный момент бойцы «крымской самообороны» зачислены в состав государственного казенного учреждения «Крымский республиканский штаб народного ополчения – народной дружины Республики Крым», которое учреждено Совмином. Основным профилем предприятия в российском реестре значится деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности. Также штаб предоставляет частные охранные услуги и обеспечивает общественный порядок.

Крым.Реалии изучили публичные закупки этого предприятия и выяснили, что в этом году на нужды штаба «ополченцев» уже потратили более 3 миллионов рублей. Кроме того, на данный момент предприятием объявлен тендер на сумму 56,3 миллиона рублей. За эти средства планируется отремонтировать объекты в захваченном в 2014 году украинском военном городке по улице Инге, 46-а в Симферополе, который отдан в пользование «армии Аксенова».

КПП с караульной вышкой

Согласно условиям тендера, за 56,3 миллиона рублей необходимо провести капитальный ремонт помещений № 15 и 16 военного городка в Симферополе, а также благоустроить его.

Как указано в тендерной документации, речь идет об административном здании и казарме. В них планируется заменить деревянные перегородки на газобетонные, заменить полы, мойки, умывальники, унитазы и душевые приборы, отремонтировать склад, обустроить контрольно-пропускной пункт с устройством системы охранного телевидения и пожарной сигнализации, а также караульную вышку.

Таким образом, в Симферополе хотят создать полноценный объект слежения и фиксации за происходящим на улицах. Хотя не менее интересно и то, что происходит внутри штаба этого формирования.

Автомат Калашникова как учебное пособие

Судя по закупкам штаба «ополченцев», на Инге, 46-а готовят профессиональных бойцов. В июне штаб закупил 10 штук массогабаритных макетов автомата Калашникова ММГ-АК 103 на сумму 172,4 тысячи рублей.

Как указано в тендерной документации, макеты предназначены для использования в качестве технологического образца – имитатора, учебного пособия. «Устройство автомата позволяет производить включение-выключение предохранителя, взведение и спуск ударно-спускового механизма, перевод приклада в походное положение и обратно, неполную разборку и сборку в соответствии с наставлением по стрелковому делу. Неполная разборка: отделение магазина, вынимается пенал с принадлежностью, отделение шомпола, отделение крышки ствольной коробки, отделение возвратного механизма, отделение макета затворной рамы, отделение газовой трубки», – говорится в документации.

Еще одно требование к предмету закупки – сопровождение сертификатом соответствия Госстандарта России.

Поставщиком таких макетов определено российское ООО «Меркурий-С».

Пистолет, боксерские мешки, гантели

Это не первые закупки макетов оружия для обучения крымских «ополченцев». В августе прошлого года штабом были закуплены макеты пистолета и ножа для обучения приемам самообороны и разоружения. Вместе с ними был закуплен разнообразный инвентарь для боевых тренировок на общую сумму 442,4 тысячи рублей.

В тендерной документации указано 31 наименование спортивных и бойцовских принадлежностей. Среди них два боксерских мешка весом от 51 до 80 килограммов, наполненные древесными опилками, – для отработки ударов руками и ногами, пневматическая боксерская груша на растяжках весом до 2 килограммов – для отработки ударов руками. Также закуплены стальная разборная гантеля не менее 42,5 килограммов, гиря 16 килограммов, гриф для штанги от 125 килограммов и блины от 5 до 50 килограммов, большая и малая лапы для занятий боксом, тренировочный шлем и защитный жилет для занятий различными видами единоборств.

«Армия России»

Крымские «ополченцы» планируют закупить спецодежду на 1,7 миллиона рублей. В ближайшее время будет определен победитель конкурсных торгов. Согласно тендерной документации, планируется закупить 478 мужских костюмов цвета «песок», футболок и головных уборов кепи. Интересная деталь: в нынешнем заказе отсутствует требование нашивать на футболки эмблему «Армия России». В прошлогодней закупке такое требование было.

В 2016 году «ополченцам» закупали 500 наименований летней спецодежды. Ее поставляло ООО «Торгово-производственное предприятие «Техноформ» из российского Ростова-на-Дону.



Миллион на запчасти и канцтовары

В июне в штабе закупили автомобильных шин и запчастей на более 700 тысяч рублей. Еще 400 тысяч рублей потратили на канцелярские принадлежности. Их поставщиком определено симферопольское ООО «Торговый дом «Статум».

По данным российской налоговой службы, предприятие принадлежит симферопольскому бизнесмену, бывшему депутату горсовета от Партии регионов Игорю Волобуеву. После российской аннексии Крыма на выборах в местные советы в 2014 году Волобуев снова прошел в парламент, но уже от «Единой России». Параллельно он возглавляет региональное отделение «Ассоциации молодых предпринимателей России».

В ближайшее время штаб крымских «ополченцев» готовится закупить горюче-смазочных материалов на 2,1 миллиона рублей и потратить 730 тысяч рублей на услуги техобслуживания и ремонта техники.