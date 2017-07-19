«Парк Примирения» в городе нетерпимости

Специально для Крым.Реалии

Севастополю усиленно пытаются «втюхать» так называемый «Парк Примирения» в честь «Русского исхода» – отправки с полуострова остатков армии барона Врангеля. Страсти накаляются. С этим не желает мириться воспитанная в советском духе часть севастопольцев. Они и живут, и думают по-советски: враг он ведь навсегда враг и если мы за «красных», то с «белыми» нам не по пути. Именно эти люди и после 1954 года, кушая украинский хлебушек, продолжали называть Севастополь русским городом. Почему же севастопольцам так сложно воспринимать альтернативную точку зрения?

Тему «Русского исхода» долгие годы в городе поднимал Владимир Стефановский – основатель Морского собрания, бывший офицер-подводник, руководитель института «Моргидропроект», общественный деятель, журналист. В общем, известная в Севастополе личность. Он одним из первых сделал попытку разворошить этот запретный пласт истории, заявив, что хотя бы через 100 лет надо забыть вражду.

Как эта идея попала к Алексею Чалому, неизвестно. Но в сентябре 2015 года она была озвучена: «народный мэр» предложил сделать на территории от нынешней Карантинной бухты до мыса Хрустальный тематический парк, посвященный «Русскому исходу» в 1920 году. Территория, на которой планируется разбить парк, почти полностью занята объектами Минобороны России. Тут расположены два завода и воинская часть, но эти проблемы «герой русской весны» надеялся решить.

Весной 2016 года глава канцелярии Романовых Александр Закатов после встречи в Севастополе с княгиней Мариной Владимировной и князем Георгием Михайловичем сообщил журналистам, что идея создания парка приветствуется императорским домом, несмотря на то, что сам Дом не ассоциирует себя с белой эмиграцией. «Дед княжны Марии Владимировны, Кирилл Владимирович, в 20-е годы говорил, что для него нет белой и красной армий, для него это – одна русская армия», – пояснил Закатов. При этом он подчеркнул, что память об исходе в Севастополе должна быть увековечена «не ради того, чтобы маятник качнулся в другую сторону, а ради того, чтобы эти трагические события больше не повторились».

Странно, что эпопея с памятниками не коснулась Украины. Видимо, до начала аннексии Крыма времени было мало, не успели

И маховик закрутился – это ведь самая настоящая духовная «скрепа», о которой говорил Путин. К кампании по продвижению подключились министр культуры России Владимир Мединский и Российское военно-историческое общество (РВИО), в котором он же является председателем, а попечительским советом руководит небезызвестный Дмитрий Рогозин. Напомним, что создано РВИО по указу президента Путина в 2012 году, а в совет общества входят министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСО России Евгений Муров, глава ГК «Ренова» Виктор Вексельберг, основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков, один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили, председатель правления ОАО «Транснефть» Николай Токарев, экс-президент ОАО «Российские железные дороги» Владимир Якунин. Научный совет общества возглавляет Владимир Чуров. Такая себе государственная контора по толкованию истории.

За неполных 5 лет деятельности РВИО успело поставить 30 памятников во многих странах. Увековечены разные события, в частности, установлены:

памятник фронтовой собаке на Поклонной горе в Москве;

памятник «Ангел-Хранитель с пальмовой ветвью» в Каннах;

памятник героям Первой мировой войны в Калининграде и еще 4 подобных в других городах России;

бюст Николая II в Баня-Луке, Босния и Герцеговина;

памятники заграничному походу русской армии 1813-1814 годов в Реймсе, Бержер-ле-Вертю и Фер-Шампенуазе, Франция;

памятник Николаю II в Белграде, Сербия;

памятник по случаю победы над Наполеоном в 1814 году в Вертю, Шампань.

Странно, что эта эпопея не коснулась Украины. Видимо, до начала аннексии Крыма времени было мало, не успели.

После «включения в корону империи» такого сакрального, по выражению президента Путина, города, как Севастополь, его обязательно надо было застолбить важной «скрепой». И оказалось, что это достаточно сложно сделать – в городе-герое более 2,5 тысяч памятников и памятных мест. Разве что «Русскому исходу» и белой гвардии монументов не было, поэтому за данную идею и ухватились. К ее продвижению подключилась пропагандистская машина в лице российского левопатриотического общественного движения «Суть времени», основателем и лидером которого является политолог, театральный режиссер, глава ЭТЦ и общественный деятель Сергей Кургинян. Всю весну и начало лета в Севастополе «сутьвременщики» проводили соцопросы, собирали подписи в поддержку проекта и заявляли, что народ души не чает в таком замечательном и нужном парке.

После «включения в корону империи» такого сакрального, по выражению президента Путина, города, как Севастополь, его обязательно надо было застолбить важной «скрепой»

Парк и памятник – стелу с бойцами Белой и Красной армий у подножия и девушкой, символизирующей вечно живую Россию, на вершине – хотят разместить на улице Катерной. Это берег Карантинной бухты с видом на Херсонес. Когда дело дошло до практических действий, на общественном обсуждении ветеранские организации высказались категорически против: никто ни с кем не хотел мириться или объединяться. Коммунисты даже написали в своей газете: «Руки прочь от нашей истории!»

У врио губернатора Овсянникова, посовещавшись с Минкультом, решили парк переименовать – теперь его официально называют «Парк Единения России». Но не тут-то было. 13 июля на совещании в правительстве города врио губернатора поругался с депутатами: Вячеслав Горелов и Александр Кулагин в резкой форме заявили, что не считают нужным продолжать обсуждение проекта, продвигаемого Минкультом и Военно-историческим обществом, поскольку «все и так понятно». Свидетельствует ли это о том, что Алексей Чалый решил не идти против мнения горожан и, по выражению авиаторов, «лег на крыло», как он регулярно в последнее время делает? Овсянников же оказался между двух огней: с одной стороны – поддерживающие идею парка президент и министры, с другой – самая активная часть избирателей на предстоящих в сентябре губернаторских выборах.

Основная проблема, конечно, кроется не в названии или назначении парка и памятника, она находится гораздо глубже. Московские стратеги и «варяги», присланные управлять новой «колонией», не понимают, что севастопольцы любят только себя и мифы о былом величии их города. В силу этого они в принципе никогда не хотели ни с кем или ни с чем мириться: ни с «белой гвардией», которой нет уже почти сотню лет, ни с присылаемыми в город хоть украинскими, хоть российскими начальниками, ни с украинским языком, который, кроме учеников и чиновников, никого больше не касался.

Толерантность в городе-герое отсутствовала и отсутствует напрочь. Поэтому даже не пытайтесь обсуждать здесь вопросы примирения или, упаси боже, проблемы ЛГБТ-сообщества. Заклюют и заплюют.

Андрей Покровский, крымчанин (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

Взгляды, высказанные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не всегда отражают позицию редакции

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове