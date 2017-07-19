Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Эстония видит себя осажденной Россией», – интервью с эстонским министром обороны Юри Луйком опубликовало швейцарское издание Luzerner Zeitung:

– Является ли вторжение России действительно реальной угрозой?

– Российская аннексия Крыма, конфликт на востоке Украины и война с Грузией в 2008 году показывают, что это не абстрактный страх. Наряду с военными возможностями необходимо также учитывать политические намерения. А президент России Владимир Путин ясно дал понять несколько раз, что он враждебно относится к НАТО. Если Россия решит продолжать жить с менталитетом 20-го века, мы не можем ничего с этим сделать, кроме как самим подготовиться.

– При аннексии Крыма Кремль заявил, что он действовал, чтобы защитить русское меньшинство. В Эстонии проживает 30% этнических русских. Есть ли опасность того, что эти люди попадут под перекрестный огонь?

– Русскоязычное население является частью нашего общества. Оно служит в армии и в государственном секторе, и мы не рассматриваем его как своего рода фактор риска. Кроме того, я не видел, чтобы русское население было под угрозой в Крыму. Путин любит использовать меньшинство в качестве предлога.

«Из-за своего здоровья она не торопилась сказать, что думает о крымском конфликте. До сегодняшнего дня», – интервью с бывшим корреспондентом телеканала NRK в Москве Марит Кристенсен опубликовала норвежская газета Dagbladet. «Была причина, по которой я не высказывала своего мнения обо всем этом. Надо крепко стоять на ногах, чтобы выстоять в том урагане критики, который неизбежно поднимется, если сказать то, что я сейчас скажу впервые: что Крым был и есть российским. Поскольку Россия и Украина тогда были одной страной, то было неважно, кто управляет Крымом. А после распада СССР это вдруг стало иметь огромное значение. В советские времена Украина была советским военным центром. После распада СССР Россия практически прекратила заниматься своими вооруженными силами. Это было совершенно безнадежно. То, что Украина вдобавок получила еще и Крым, было тотальной ошибкой. И почему же мир не протестовал тогда? Если Запад сейчас хочет наказать Россию за то, что она вернула Крым, это значит, что он забыл историю. Нет, Крым никогда не был украинским. Я четыре месяца провела в Крыму по работе в начале 1970-х, и единственное украинское, с чем мне довелось столкнуться там за все это время, были пампушки к борщу».

«Сила устойчивости Путина», – 4 сценария сохранения Владимиром Путиным своей власти рассматривает американское информагентство U.S.News. «Ему необходимо было быстро провести институциональные реформы по очистке токсичного внутреннего инвестиционного климата или найти еще одну основу для народной поддержки его режима. Он нашел ее, воспользовавшись идеологией имперской реставрации. Это была его самая большая в политической жизни игра, и это сработало. Последовали аннексия Крыма, гибридная война и вторжение в Украину, и спасение старейшего постоянного ближневосточного клиента России, режима Башара Асада в Сирии. Популярность Путина вернулась в стратосферу. Россия, в случае кончины 77-летнего президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, может воспользоваться потенциальной нестабильностью, захватив и удерживая северные регионы страны, которые являются «русскими», по крайней мере, этнически и исторически, как и Крым. (Коллега, посетивший Казахстан весной 2014 года, передал, что официальные лица из Казахстана говорят о том, что «Крым – это наше 11 сентября», – сигнал для пробуждения и осознания существующей опасности)».

«Навальный – будущее России?», – задается вопросом британское издание The European Post. «Европейское сообщество поддерживает российского блогера, лидера оппозиции, руководителя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В его программе есть множество идей, близких европейцам, и, конечно, он не боится четко выражать свою позицию по Крыму. Этот вопрос вызвал громкий резонанс в России и за рубежом. По этой причине Навальный рискует потерять значительное количество голосов на предстоящих президентских выборах в России. Однако «крымский вопрос» требует четко выраженной позиции. Мы должны отметить, что Алексей Навальный пару раз упоминал о том, что не будет открывать отделения своего предвыборного штаба в Крыму. Что он имел в виду? Это очень важное заявление. Но что может значить его решение не открывать предвыборные штабы в Крыму? Означает ли это, что он не считает Крым частью российской территории? Вернет ли он Крым в состав Украины в случае избрания? Многие европейцы надеются, что да. Это одна из нескольких причин, по которой многие западные политики поддерживают Навального. Если его изберут, возврат Крыма Украине может стать реальностью, и поэтому мировой порядок вернется к стабильности».