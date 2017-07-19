Специально для Крым.Реалии

Полвека назад в истории крымскотатарского народа происходили чрезвычайно значимые события. Можно сказать без преувеличения, что в это время решалась судьба целого народа. 5 сентября 1967 года был принят Указ высшего органа власти «О гражданах татарской национальности, проживавших в Крыму», на долгие годы определивший положение народа-изгнанника. Крым.Реалии продолжают вспоминать историю подготовки и принятия этого документа (начало читайте здесь).

В подготовительных к Указу документах, хранящихся в Государственном архиве Российской Федерации, обнаруживаем заявление двадцати четырех активистов крымскотатарского движения «по вопросу награждения Абденнановой Алиме и участников подполья деревни Джермай-Кашик». Оно начинается так: «Мы, представители крымских татар, по поручению своего народа данным письмом обращаемся в Президиум Верховного Совета СССР с ходатайством о присвоении звания Героя Советского Союза Алиме Абденнановой и Абдулле Дагджи». В своем письме активисты движения рассказывают о героической военной биографии резидента Алиме Абденнановой и одного из руководителей Симферопольской подпольной группы Абдуллы Дагджи, трагически погибших в период оккупации Крыма нацистами.

Активисты национального движения также с возмущением пишут о книге Ильи Вергасова «В горах Таврии», где легендарный крымский партизан Бекир Османов назван предателем и расстрелян.

Сегодня это может показаться странным, но о славном военном прошлом руководителей национального движения в официальных справках Президиума Верховного Совета не говорится ни слова. Вот, к примеру, один из таких документов – «Список наиболее активных сторонников идеи возвращения татар в Крым и предоставления им национальной автономии (по данным ЦК КП Узбекистана)». В справке обнаруживаем имена участников войны – одного из руководителей партизанского движения в Крыму Мустафы Селимова, знаменитого партизана Бекира Османова, редактора газеты «Красный Крым» во время войны Джеппара (Джеббара) Акимова.

​«СЕЛИМОВ Мустафа Веисович, член КПСС с 1931 года, бывший секретарь Ялтинского райкома партии, работает заместителем директора Ташкентского института «Узгипроводхоз», является одним из руководителей «инициативной группы». Поведение Селимова в 1958 году обсуждалось на бюро Куйбышевского райкома партии. За нарушение партийной дисциплины, выразившейся в организации коллективных писем крымских татар в ЦК КПСС, ему был объявлен строгий выговор с предупреждением. После этого он прекратил свою подстрекательскую работу среди татар, а с 1964 года снова ее возобновил. Он часто проводил нелегальные встречи с руководителями т.н. «инициативных групп» областей и районов. В декабре 1964 года возглавлял «делегацию» крымских татар в Москве. На одном из совещаний в Фергане летом 1966 года Селимов предложил распространять среди татар версию о том, что из Узбекистана их якобы не отпускают потому, что здесь нужна рабочая сила…

ОСМАНОВ Бекир Османович в декабре 1966 года исключен из партии за грубость, клевету, злонамеренную фальсификацию и активную подстрекательскую деятельность среди татар. Работает агрономом опытного участка Ферганского областного сортоуправления. Османов – один из активных главарей «движения за возвращение в Крым». Систематически проводит совещания с руководителями «инициативной группы» Ферганы, Коканда, Андижана, Намангана и Ленинабад. Неоднократно выезжал в Москву в качестве «делегата», по его инициативе в Ферганской области происходили крупные сборища.

АКИМОВ Джеппар, 1909 года рождения, в октябре 1966 года исключен из партии за националистическую пропаганду среди крымских татар и разжигание национальной розни... Под руководством Акимова в Бекабадском районе распространяются различные письма провокационного содержания. В результате его подстрекательской работы в Бекабаде имели место массовые выступления татар у здания горкома партии и других районных учреждений. На беседе в Бекабадском горкоме в апреле 1966 года Акимов заявил, что будет продолжать действовать до тех пор, пока не добьется организованного возвращения татар в Крым».

Среди самых активных «автономистов» назван и активный участник национального движения Муаррем Мартынов. Для него в характеристике нашлись такие слова:

«МАРТЫНОВ Муаррем, 1906 года рождения, в июне 1964 исключен из КПСС за клевету на политику КПСС по национальному вопросу. Проживает в Бекабаде. Распространением автономистских настроений среди татар Мартынов занимается с 1953 года. В 1963 в хлопсовхозе «Дальверзин 1» на собраниях татар призывал активно добиваться возвращения в Крым, вплоть до объявления забастовок. В течение 1965-1966 неоднократно публично выступал на крупных сборищах татар в Бекабадском районе Ташкентской области с «отчетами» о своих поездках в Москву».

В документах фонда Прокуратуры СССР в Государственном архиве Российской Федерации сохранилось и большое обращение Муаррема Мартынова, адресованное делегатам ХХIII съезда КПСС (март 1966 года). Вот лишь отрывок из этого пространного документа:

«Я, МАРТЫНОВ Муаррем Джелял-оглы, обращаюсь в ХХIII съезду Ленинской партии и ко всем делегатам ХХIII съезда КПСС. На пороге ХХIII съезда, который открывает перед нами новые грандиозные задачи коммунистического строительства, который, руководствуясь ленинскими принципами о праве наций на самоопределение, не может не обсудить гнуснейший факт: 22 года крымские татары живут в ссылке с клеймом «предателей».

За 20 лет до открытия ХХ съезда нашей Коммунистической партии, который окончательно уничтожил пережитки культа личности, я обращался с заявлением к делегатам съезда, но до сего времени не дан положительный ответ на мое заявление, хотя оно было отправлено как письмо. Как будут отчитываться перед делегатами ХХIII съезда коммунисты-ленинцы в вопросе о национальной судьбе крымских татар.

После исторического ХХ съезда крымскотатарский народ ожидал исправления ошибок, допущенных в период культа личности, но надежды рассеялись как сон, как утренний туман. Наоборот, еще сильней началась клеветническая кампания против крымских татар, в частности, со стороны «литераторов», «писателей», «историков» и т.д. Самая позорная, самая разнузданная пропаганда. Если бы эти книги выпускали сами авторы, то можно было бы обвинить только авторов, но эти книги проходили через редколлегии, в составе которых большинство коммунистов. Со стороны татар-коммунистов поступали сигналы вплоть до ЦК КПСС о запрещении всякого клеветнических выступлений в печати по адресу крымских татар. Однако еще наблюдаются подобные факты. До сих пор не дан решительный отпор со стороны партии ни авторам, ни редколлегии; значит, получается так: «кто как может, кто как сумеет, пусть оскверняет крымского татарина». Из сказанного следует вывод: «Наши деды и прадеды не смогли избавиться от крымских татар, мы же внуки и правнуки избавились от них. Наконец-то Крымский полуостров удалось русифицировать. Слава богу!»…

После выселения крымских татар из Крыма с молниеносной быстротой переименовали города, деревни. Цензурой запрещено слово «крымский татарин». Советских людей хотели убедить, что крымские татары, как нация, не существует. И все это творится в наш ХХ век – в Стране Советов, строящей коммунизм»…

(Продолжение следует)

Взгляды, высказанные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не всегда отражают позицию редакции