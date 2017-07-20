С началом курортного сезона на админгранице с Крымом возобновились автомобильные очереди. Украинские пограничники и общественники периодически фиксируют скопление нескольких десятков автомобилей на въезде в Крым, которые часами дожидаются прохождения пропускных операций под открытым небом и палящим солнцем. Такая ситуация с 2014 года наблюдается ежегодно. Но в этом году кроме взаимных обвинений украинских и российских пограничников ситуация сопровождается политическими заявлениями по обе стороны перешейка. Кто и зачем создает очереди на админгранице с полуостровом, разбирались Крым.Реалии.

Скопление автомобилей на админгранице с Крымом в основном связывают с традиционным увеличением количества транспорта в направлении полуострова летом. Дополнительная нагрузка ложится и на украинские, и на российские пункты пропуска. Однако в этом году российские СМИ усмотрели в этой ситуации намерения украинских властей не пускать на полуостров туристов с материка. Эта информационная волна разгоняется подконтрольными России крымскими чиновниками и политиками.

«Туристическая блокада»

В ряде российских СМИ недавно появились публикации с заголовками «Украина не пускает своих туристов в Крым»

В ряде российских СМИ недавно появились публикации с заголовками «Украина не пускает своих туристов в Крым», «Киев пытается помешать поездкам украинских туристов в Крым» и так далее. В каждой из них очереди на админгранице объясняются нежеланием украинских властей пропускать на полуостров отдыхающих с материка. В каждом материале такие месседжи озвучивают одни и те же люди – глава Госкомнаца подконтрольного России правительства Крыма Заур Смирнов и глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму подконтрольного России парламента Крыма Алексей Черняк.

Черняк еще в начале июня заявил, что украинские власти «пытаются не пускать своих граждан в Крым каждое лето». Это заявление затем было опровергнуто спикером Государственной пограничной службы Украины Олегом Слободяном.

Радио Крым.Реалии. «Эта информация (о попытках украинских властей не пускать граждан в Крым – КР) не соответствует действительности. У нас нет никаких ограничений для граждан Украины, если они не имели проблем с законом и не являются сотрудниками российских спецслужб. Мы не фильтруем на админгранице людей на туристов и нетуристов, не разворачиваем назад тех, кто, предположительно, едет отдыхать», – заявлял Слободян в эфире

Тем не менее слова Черняка продолжают тиражировать российские СМИ без упоминания опровержения спикера Госпогранслужбы Украины. А недавно к этой теме присоединился Заур Смирнов, заявивший о «туристической блокаде» Крыма украинскими властями.

Этот месседж тоже активно распространяют российские СМИ.

Кто виноват?

Российские пограничники обычно не комментируют факты очередей на админгранице с Крымом. Но в этот раз сделали исключение. В российских СМИ появилось заявление созданного на админгранице с полуостровом пограничного управления ФСБ России, в котором говорится, что украинские службы «по неизвестным причинам» препятствуют отдыхающим, которые направляются в Крым.

Эти скопления транспорта возникают из-за того, что представители оккупационных служб очень медленно оформляют автотранспорт

В Госпогранслужбе Украины, в свою очередь, это отрицают и винят в ситуации медлительность российских пограничников, из-за чего на пунктах пропуска создаются искусственные очереди. «Эти скопления транспорта возникают из-за того, что представители оккупационных служб очень медленно оформляют автотранспорт. Они сами писали на своих сайтах, что оформляют в пределах от четырех автомобилей в час. Сейчас несколько тенденция изменилась: они стали оформлять до 10 автомобилей в час. Но эта активизация происходит только в момент приезда съемочных групп российских телеканалов. То есть, эти очереди создаются искусственно. Разумеется, чем медленнее оформляют транспортные средства на той стороне, тем большие скопления происходят. Эту устойчивую тенденцию мы отслеживаем с мая», ‒ говорит Слободян.

Говоря о пассажиропотоке в направлении полуострова, российские и украинские пограничники озвучивают информацию, противоречащую друг другу. В Госпогранслужбе Украины утверждают, что пассажиропоток с материка на полуостров за последние три года значительно сократился. По данным ведомства, в июне 2015 года админграницу с Крымом пересекли более 315 тысяч человек, в июне 2016 года – более 192 тысяч, а в июне 2017 – всего около 180 тысяч человек. «Если сравнить динамику двух недель июля 2016 года с двумя неделями июля 2017 года, это снижение пассажиропотока на 13% и снижение транспортного потока на 27%. Это устойчивая тенденция к снижению из года в год», ‒ отмечают в ведомстве.

Российские пограничники, в свою очередь, утверждают, что пассажиропоток с материковой части Украины в направлении полуострова, напротив, увеличился. Но свою статистику не приводят.

«Вся дорога заполнена людьми»

В то же время, по наблюдениям Крымской правозащитной группы, которая мониторит ситуацию на украинских пунктах пропуска, на данный момент на админгранице с полуостровом ничего экстраординарного не происходит. Но понять, кто именно создает там очереди, сложно, поскольку люди, которые пересекают админграницу, жалуются и на украинские, и на российские службы.

По поводу причин очередей люди рассказывают нам разные истории

«По поводу причин очередей люди рассказывают нам разные истории. Одни сообщают, что на российских пунктах пропуска пограничники уводят мужчин на дополнительные опросы и это занимает время. Другие сообщают и о задержках на украинских пунктах пропуска. Например, если админграницу пересекает группа людей и украинские пограничники составляют админпротокол в отношении кого-либо из них, вся группа вынуждена ждать. То есть задержки движения могут возникнуть на обоих сторонах», – рассказала Крым.Реалии координатор КПГ Ольга Скрипник.

В соцсетях люди, недавно пересекавшие админграницу с полуостровом, утверждают, что на украинской стороне пропускные операции производятся быстрее, чем на российской

В соцсетях люди, недавно пересекавшие админграницу с полуостровом, утверждают, что на украинской стороне пропускные операции производятся быстрее, чем на российской, несмотря на меньшее количество работающих окон. «Российская сторона. Сначала очередь на проверку документов. Потом очередь на досмотр вещей. На украинской быстрее, учитывая, что там всего одно окно. Потом второе открыли. Но все равно народу полно. Вся дорога между украинской и российской границей заполнена людьми», – описывает ситуацию очевидица.

По словам Ольги Скрипник, очереди на админгранице с Крымом являются «обычной тенденцией», поскольку в летние месяцы ежегодно увеличивается пассажиропоток в направлении полуострова. И в этом году ситуация ничем не отличается от предыдущих лет, поэтому вряд ли стоит говорить о дополнительных препятствиях для тех, кто едет в Крым.

Две стороны «медали»

Вместе с тем, очереди на админгранице с полуостровом стали предметом политических заявлений по обе стороны перешейка.

Ни вранье российских пропагандистов, ни манипуляции российских пограничников уже не помогают скрыть тот факт, что поток людей в Крым сократился

Народный депутат Украины Дмитрий Тымчук видит в этом борьбу российских властей за украинских туристов в условиях провального сезона в Крыму. «Ни вранье российских пропагандистов, ни манипуляции российских пограничников, провоцирующих очереди на КПВВ, уже не помогают скрыть тот факт, что поток людей в Крым сократился. Местные жители начинают открыто роптать, и это недовольство просачивается через все информационные барьеры. Крымчан особенно «радует» то, что за пять месяцев 2017 года (то есть еще до высокого сезона) количество российских туристов в Турции уже составило 608 тысяч человек, или 21% от всех иностранцев (!), посетивших эту страну. <...> Любить Крым жители России предпочитают с Анатолийского или Эгейского побережья», – утверждает нардеп.

В свою очередь, подконтрольные России крымские чиновники усматривают в очередях на админгранице с Крымом нежелание украинских властей признавать, что жители материковой части Украины отдыхают на полуострове.