Главарь сепаратистской группировки «ДНР» Александр Захарченко заявил о создании нового «государства» ‒ так называемой «Малороссии», в состав которой должны войти захваченные луганскими и донецкими боевиками земли и еще девятнадцать регионов Украины. Впрочем, позже в группировке «ЛНР» открестились от объединения: заявили, что никаких «учредительных съездов» с донецкими сепаратистами не проводили. Украинские эксперты называют этот шаг боевиков отвлечением внимания от важных вопросов накануне встречи в Минске, зато в России считают это ответом на якобы «блокаду» Украиной Донбасса и Крыма.

Переселенец из Луганска Денис Денищенко говорит: желание донецких поглотить Луганск ‒ явление не новое: «Даже сейчас, когда существуют «ДНР» и «ЛНР», уже неоднократно предпринимались попытки провести такое поглощение. У «ДНР» и «ЛНР» разные кураторы, которые сидят в разных кремлевских башнях».

У «ДНР» и «ЛНР» разные кураторы, которые сидят в разных кремлевских башнях

​По мнению Денищенко, заявление Захарченко ‒ это часть игры со стороны Москвы, направленной на достижение более масштабных целей.

Научный сотрудник Национального института стратегических исследований Андрей Каракуц предполагает, что Захарченко мог инициировать объединение из собственных соображений.

«На выступлении был ближайший круг Захарченко, те, с кем он начинал военные действия, ‒ отмечает он. ‒ Таким образом он пытался повысить собственную субъектность, продемонстрировать, что является главарем, который имеет возможность производить инициативы. Еще в январе этого года в Крыму Захарченко и Плотницкий вместе праздновали годовщину Переяславской рады. Соответственно, эта инициатива была общей».

По мнению эксперта, активность Захарченко означает, что он чувствует угрозу не только своей «власти», но и жизни. Андрей Каракуц также обращает внимание на то, что заявления главаря группировки «ДНР» уже вызвали реакцию Запада, но не непосредственно в его адрес, а в сторону России.

«Это заявление подрывает минские договоренности. Оно означает, что один из «пазлов» конфликта заявляет свои права на какие-то субъектные действия, чем демонтирует достигнутые договоренности», ‒ объясняет Каракуц.

Объединение группировок «ЛНР» и «ДНР» в «Малороссию» является ответом Киеву на блокаду Донбасса, Крыма и Приднестровья, убежден заведующий отделом Кавказа российского Института стран СНГ Владимир Евсеев. Впрочем, это вовсе не означает, что боевики выходят из минского процесса и нарушают договоренности, говорит он.

«Если Захарченко говорит то, что не соответствует минским договоренностям, это не значит, что минские договоренности провалились. Они базируются не на том, что думают в Луганске, Донецке или Киеве, а на том, что думает международное сообщество», ‒ напоминает Евсеев.

Минские договоренности базируются не на том, что думают в Луганске, Донецке или Киеве, а на том, что думает международное сообщество

​По его мнению, заявление главаря группировки «ДНР» ‒ это реакция на «политику конфронтации» со стороны Киева, в частности, как выражается Евсеев, «блокаду» оккупированных территорий.

«Они осуществляют блокаду не только Донецка и Луганска, а и Приднестровья, Крыма. Это же не демократично. Если Киев хочет жить с соседями, он должен не заборы ставить, а договариваться», ‒ уверен эксперт из России.

Не стоит реагировать

Слова Захарченко ‒ это отвлечение внимания от важных вопросов накануне заседания контактной группы в Минске 19 июля, уверен бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный. По его словам, главная цель подобных информационных вбросов ‒ держать украинцев в состоянии информационного шока.

«Прошу украинских дипломатов, переговорщиков не рефлексировать. Потому что вместо того, чтобы заниматься ключевыми темами ‒ прекращением обстрелов и освобождением наших заложников ‒ будут эмоциональные словесные перепалки. Целый день обсуждаем то, что с точки зрения ответа на вопрос не имеет никакого значения», ‒ говорит дипломат.

Денис Денищенко не согласен с тем, что главной целью этой инициативы является отвлечь внимание от минского процесса.

«Там не от чего отвлекать, ведь все стороны этого процесса понимают, что никто не будет выполнять функций этого соглашения». Он убежден: Захарченко полностью контролируем Кремлем и его выступление, как и реакция Плотницкого ‒ попытка России показать, что боевики являются независимыми субъектами.

Россияне хотят сделать эти территории субъектами переговоров, которые сами формируют свою внутреннюю и внешнюю политику. К миру это не ведет

​«Россияне хотят сделать эти территории субъектами переговоров, которые сами формируют свою внутреннюю и внешнюю политику. К миру это не ведет, потому что россияне продолжают нарушать соглашения, которые заключают в рамках переговоров, и далее ведут политику на поглощение Украины», ‒ уверен переселенец.

Между тем президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина вернет суверенитет над Донбассом и Крымом, а главари боевиков ‒ это марионетки Кремля, которые провозглашают его тезисы.

По мнению заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Туки, комментировать заявление Захарченко было ошибкой со стороны руководства страны.

«Не стоит ставить себя на один уровень с этим «недоразумением», ‒ уверен он. ‒ Посмотрите, как отреагировали социальные сети: ирония, сарказм, смех. Это абсолютно адекватная реакция на эти нелепые потуги».

По мнению Туки, следовало бы сосредоточиться на одном заявлении.

Возможно, стоит каким-то образом намекнуть, что официальный Киев игнорирует подобные заявления

​«Возможно, стоит каким-то образом намекнуть, что официальный Киев игнорирует подобные заявления. Тем более, что через 15-20 минут после заявления было продолжение: шла речь о принятии «государственной программы по объединению народов Донбасса», затем было заявление о наследовании режима «безвиза» от Украины этим новообразованием. Это надо было бы высмеивать и шутить, а не идти по пути глубинного анализа», ‒ уверен замминистра.

Андрей Каракуц считает, что отсутствие поддержки объединения группировок «ДНР» и «ЛНР» со стороны официального Кремля свидетельствует о том, что будущего эта инициатива не имеет.

«Думаю, российские кураторы четко продемонстрируют, что эти заявления должны быть забыты. Как сказал вчера один из помощников Суркова, это заявление было выдумкой и его жизнь будет недолгой», ‒ утверждает эксперт.