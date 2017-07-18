«Что завтра? Мегароссия?»

Поддерживаемые Россией сепаратисты «ДНР» заявили, что создают новое «государство» – «Малороссию». Совместно с «ЛНР» и еще девятнадцатью регионами Украины. Правда, в «ЛНР» это вскоре опровергли: заявили, что никаких «учредительных съездов» с донецкими сепаратистами не проводили. Что все это значит?

Конференц-зал, президиум и голосующие люди – так выглядит «учредительный съезд», на котором провозглашают «Малороссию». «Политическая декларация принята единогласно!» – вверх тянутся руки голосующих. Кто эти люди – модератор мероприятия не представляет, в сообщении их назвали «делегатами» и, по заявлению группировки «ДНР», были среди них и люди от группировки «ЛНР» – обе признаны в Украине террористическими.

«Честно скажу, очень приятно видеть сегодня боевых друзей, никогда даже не задумывался, что такие родные и знакомые лица живут в Кировограде, Запорожье...» – говорит перед собравшимися главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко.

Этот проект даже не обсуждался с «ЛНР»

Впрочем, в «ЛНР» заявили: не знают, о чем речь, и вообще в Донецке не были: «ЛНР» не направляла «официальных представителей» для участия в рассмотрении вопроса создания «Малороссии». Этот проект даже не обсуждался с «ЛНР». «Республика» считает важным оставаться приверженцем Минских соглашений, и далее будет требовать их выполнения от Украины, заявили в пресс-службе главаря «ЛНР».

Свое «государство» «делегаты» назвали «федеративным», регионы Украины – «бывшими», «столицей» провозгласили Донецк, а целью – прекращение войны. Киеву тоже нашлось место: его объявили «историко-культурным центром». Приняли «конституционный акт». И назвали себя «правопреемниками» Украины. В новой «Малороссии» тут же объявили «чрезвычайное положение» на три года: с «запретом» на деятельность партий и иностранных фондов. Донецкие боевики заявили, что отказываются от курса на полную интеграцию в Россию.

Впрочем, о роли «делегатов» в действе известно мало, так как все это провозглашал, в основном, Александр Захарченко.

«...учредить «государство» «Малороссия», – объявил он.

Несмотря на учреждение целого «государства», Захарченко спешил, справлялся о времени у своего коллеги и через полчаса, заявив «делегатам»: «простите, служба есть служба», заседание покинул.

Это крах идеи сепаратистских образований – Саакян

По «декларации», зачитанной главарем «ДНР», видно: текст писала не его команда, скорее – авторы из Москвы, считает политолог Олег Саакян. Захарченко довольно подковано, хоть и запинаясь на тексте, сыпал «историей», выстраивая концепцию про якобы права востока на «свою субъектность» в рамках Украины. В этом Олег Саакян и видит смысл происходящего.

«Содержательно это – крах идеи автономных Донецкой и Луганской областей, – полагает он. – Россия поняла, что продать их как некое сепаратистское образование западному миру не удалось, потому что все понимают, что нет ни этнического, ни культурного, ни религиозного обстоятельства для того, чтобы говорить о сепаратистских настроениях на востоке. Соответственно, они начали разрабатывать концепцию, каким образом не «вставить» «ДНР» и «ЛНР» в Украину, а политически и культурно «надеть» их на всю Украину».

Все эти продукты больного воображения команды Суркова показывают нам тренды, которые избрала Россия

Опасно ли это для Украины? Будущего этот продукт не имеет, считает Саакян, но Украине стоит быть готовой к тому, что Россия будет использовать концепт «Малороссии» на международной арене, апеллируя к якобы иному видению будущего Украины у оккупированных ею территорий. Раньше Россия крала украинскую историю, теперь начинает ею манипулировать, считает Саакян.​

​«Очевидно, что все эти продукты больного воображения, скорее всего, Кремля и, скорее всего, команды Суркова, не имеют будущего, но они показывают нам тренды, которые избрала Россия, и как она изменила стратегию противостояния с Украиной», – отметил он.

В то же время, глава Центра исследований политических ценностей Александр Доний считает, что в заявлении донецких сепаратистов кроется опасность. Это новая стадия плана превращения Украины в конфедерацию, написал Доний на своей странице в Фейсбук.

«Абстрагируйтесь от названия. И что тогда вы увидите? План Кремля по превращению Украины в конфедеративное государство с включением туда так называемых «ДНР» и «ЛНР», – считает он. – План, который и так постепенно воплощался в жизни через так называемые «минские переговоры». Теперь должна наступить новая стадия. Для этого так называемые «ДНР» и «ЛНР» должны отказаться от ориентации на вступление в Россию и от ориентации на отдельное существование, зато взять курс на объединение с остальной Украиной (конечно, на своих условиях)».

Доний обращает внимание на то, что в так называемом «конституционном акте» сепаратистов группировка «ДНР» отказывается от вхождения в Россию как своей главной цели; отказывается от существования в нынешних территориальных границах; и видит себя в территориальной целостности с остальными украинскими землями (при чем – без Крыма).

Это опасный сигнал – Николаенко

Экс-первый заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации Андрей Николаенко видит опасность в другом: Захарченко в своем выступлении говорит, что Украине нужна новая Конституция, и она должна быть принята консенсусом громады и утверждена на референдуме.​

Мы видим «кейс», когда самопровозглашенные боевики, террористы предлагают для европейцев очень понятный метод

«Мы видим «кейс», когда самопровозглашенные боевики, террористы предлагают для европейцев очень понятный, очень цивилизованный, по-настоящему европейский метод, тем самым, с одной стороны, его дискредитируя, а с другой – выводя разговор в другую парадигму, о которой они не имеют права даже открывать рот, потому что они – захватчики. Это опасный сигнал, потому что это Россия их устами запускает пробные шары и тем самым торпедирует процесс, который на самом деле мог бы быть объединяющим в Украине, но должен был быть запущен в Киеве», – говорит Андрей Николаенко.

Как отреагировали Украина, Запад и Россия

Президент Украины Петр Порошенко, который в этот день пребывает в Грузии, напомнил, что руководители группировок «ЛНР» и «ДНР» – это марионетки Кремля, которые провозглашают его тезисы.

«Вы должны понимать, что Захарченко, Плотницкий – это не политические фигуры, это – марионеточное шоу, которое транслирует месседжи, полученные из России. С начала военной агрессии против моей нации целью России было разделить Украину на части. Проект «Новороссии» включал девять регионов Украины. Этот проект полностью рухнул», – сказал он.

Франция и Германия призвали Россию осудить заявление Захарченко. В Министерстве иностранных дел Франции заявили, что оно нарушает минские договоренности: «Франция остается преданной полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах».

«Полностью неприемлемыми» считает заявления и Берлин: спикер правительства Германии в интервью «Немецкой волне» выразила ожидание, что Россия немедленно осудит заявления о «Малороссии» и не будет признавать его.

«Малороссия» не вписывается в «Минск» – такова официальная позиция России. Ее представитель в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что заявления со стороны сепаратистов о создании «государства» «Малороссии» «не вписываются в Минский процесс», назвал эти заявления лишь «призывом к дискуссии» и отметил, что никаких правоустанавливающих последствий они не имеют: «Скорее всего, это предложение имеет отношение к информационной войне и не является предметом реальной политики», – сказал он.

«Засыпаешь в «ДНР» – просыпаешься в «Малороссии»

«Засыпаешь в «ДНР», просыпаешься в «Малороссии». Что завтра? Мегароссия?», – комментируют новость о новом «государстве» в сепаратистских соцсетях.

«Только получила «ДНР» «паспорт». Мне что, опять его менять?»

«Давайте ещё кого-нибудь? Что там мелочиться, ВСЕ страны переименуем! Черногория – Чернороссия, Нигер – Нигероссия, Казахстан – Казароссия, Китай – Китароссия, ну и конечно: США – Антироссия».

В начале войны контролируемые Россией сепаратисты уже называли свое образование «Новороссией», потом от этого имени отказались, заменив на «ДНР» и «ЛНР». Как понимать, что свое участие в проекте «Малороссия» опровергает Игорь Плотницкий, главарь «ЛНР»? Ни в Кремле, ни в России не считаются с его мнением, полагает политолог Олег Сааякян. Он считает, что Захарченко мог допустить фальстарт, не дождавшись, пока в созданной Россией сепаратисткой системе всех проинформируют о «новом курсе».​