Главари «ЛНР» и «ДНР» зачастили в аннексированный Крым: посещают фестивали, «заседания» и даже обещают помогать крымчанам с поставками овощей. Что это – имитация единства непризнанных с аннексированными или новые разработки кремлевских политтехнологов? Выясняли журналисты проекта Радіо Свобода «Донбасс.Реалии».

В сюжетах российского и подконтрольного боевикам телевидения Сергей Аксенов, Александр Захарченко и Игорь Плотницкий дружат. К примеру, они собрались в аннексированном Крыму на годовщину Переяславской рады. Они вместе помолились в Симферопольском Александро-Невском соборе, а затем обсудили сотрудничество на «Форуме славянского единства» в крымской столице.

Главари боевиков заявили: могут поставлять в аннексированный Крым уголь и металл, а вместо этого хотят продукты и крымское вино.

Двое бедняков, стоя с протянутой рукой на паперти, не могут ничего друг другу предложить

«Эта история о том, как двое бедняков, стоя с протянутой рукой на паперти, не могут ничего друг другу предложить. Они стоят в одной и той же очереди – в списке лояльных к Кремлю – в ту же бухгалтерию, которая выдает деньги из российского бюджета», ‒ объясняет журналист Павел Казарин.

Наступила весна, и лидеры самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР» снова поехали в солнечный Крым – отметиться на третьей годовщине никем не признанного референдума.

«Праздник не только ваш, но и наш», ‒ говорил со сцены в Симферополе Плотницкий.

«Слава Крыму!» ‒ кричал Захарченко.

Напраздновавшись в крымской столице, главари группировок «ЛНР» и «ДНР» отправились в Ялту в Ливадийский дворец ‒ на заседание «интеграционного комитета».

«Мы рассчитываем на тесное экономическое взаимодействие с Крымом», ‒ выразил надежду Захарченко.

Взаимную интеграцию Захарченко и Плотницкому обещал и помощник Аксенова из «казачества» Антон Сироткин.

«Обмен культурной информацией, культурным потенциалом ‒ это тоже важно. Следующие шаги, так или иначе, будут еще более глубокими, я уверен», ‒ уверял он.

Может ли Крым объединиться с группировками «ЛНР» и «ДНР»?

А это уже визит крымских чиновников в оккупированный Донецк. На празднование трехлетия «ДНР» приехала целая делегация. Во главе ‒ депутат Госдумы России Андрей Козенко.

«Спасибо вам за действительно достойный праздник, искренний праздник», ‒ сказал он во время выступления.

С наступлением лета делегация «ДНР» ‒ снова на аннексированном полуострове. Их показывают в сюжетах о фестивале «Великое русское слово».

Россия пытается показать, что «жить стало лучше, жить стало веселее»

«Россия пытается показать, что она якобы поддерживает все эти территории. Что там «жить стало лучше, жить стало веселее». Все друг к другу ездят, улыбаются, общаются. Конечно, с Крымом они не объединятся. Я думаю, это просто имитация бурной деятельности. А что им еще остается делать? Только делать вид, что они живут какой-то полноценной жизнью», ‒ отмечает журналист Денис Казанский.

На оккупированной части Донбасса нет доступа к украинским СМИ. Исключение ‒ интернет. Но большинство жителей получают информацию из российского и подконтрольного главарям группировок «ЛНР» и «ДНР» телевидения.

‒ И кабачки, и баклажаны, и огурцы.

‒ Скажите, а на экспорт будет поставляться?

‒ Обязательно, мы будем продавать везде. Особенно в Турции, ‒ заверил Захарченко журналиста местного телеканала.

Они выглядят «царями-священниками», несмотря на то, что это бандиты и убийцы

​«Они комичны для нас. Но они не комичны для людей, которые там живут. Почему? Потому что, когда нет других источников информации, ты не хочешь верить ни во что ‒ эти люди выглядят органичным продолжением региона. Они выглядят «царями-священниками», несмотря на то, что это бандиты и убийцы», ‒ рассказывает политтехнолог Тарас Загородний.

За пределами оккупированных территорий они остаются непризнанными. Поэтому и дружить приходится только между собой.