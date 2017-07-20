Совместные украинско-молдавские контрольные пограничные пункты беспокоят Россию и лидеров неконтролируемого Молдовой Приднестровского региона. Они заявляют о нарушении договоренностей, блокаде и возможной эскалации конфликта из-за такого решения. Украина и Молдова настаивают, что такие пункты улучшат экономическое сотрудничество и уменьшат контрабанду. Однако за экономическим обоснованием стоит политическая мотивация, считают эксперты по обе стороны границы, и поэтому в Приднестровье могут пойти на соответствующие шаги, отмечают в Тирасполе.

Пункт пропуска «Кучурган-Первомайск» является крупнейшим на границе с Приднестровским регионом, куда молдавские официальные структуры не имеют доступа. Теперь молдавские пограничники и таможенники смогут контролировать поток транспорта и пересечение границы с украинской стороны, а также на выезде с приднестровской территории в Молдове.

На 4-х пунктах пропуска уже действует совместный украинско-молдавский контроль, но они расположены не вблизи Приднестровского региона.

В первом полугодии 2017 года в режиме «транзит» через пункт пропуска «Кучурган-Первомайск» вывезено товаров на сумму 1 миллиард 300 миллионов гривен, а в режиме «экспорт» ‒ на сумму 535 миллионов гривен, сообщает Государственная фискальная служба Украины.

Как это работает?

Это лишь первый этап реализации программы, которая финансируется и координируется Европейским союзом в рамках Миссии Европейского союза по приграничной помощи Украине и Молдове (EUBAM).

Первые полгода пункт будет работать в режиме мониторинга грузооборота, а затем планируется применять нормы молдавского законодательства к перевозчикам при пересечении молдавской границы на неконтролируемой территории. Если опыт будет удачным, то он распространится на другие пункты украино-молдавского контроля на приднестровском сегменте, отмечает представитель Государственной пограничной службы Олег Слободян. «Это, с одной стороны, даст возможность бизнесу сокращать путь, время, экономические издержки. С другой стороны, будет способствовать развитию двусторонних товаро-экономических отношений и увеличению товарооборота», ‒ объясняет он.

Ранее грузы из Молдовы следовали в Украину только там, где правительство контролирует границу. А вот украинские грузы могли следовать транзитом через приднестровскую сепаратистскую территорию, объясняет Слободян.

Импорт в Приднестровский регион возможен без молдавского контроля с 2005 года, в соответствии с договоренностями. А вот экспорт из самопровозглашенной ПМР должен быть оформлен в официальных органах Молдовы.

Экспорт произведенной в Приднестровье продукции в Украину увеличился с 51 миллиона долларов США в 2015 году до 61 миллиона долларов США в 2016 году и продолжает расти в текущем году, по данным МИД Украины.

Чего боятся в Приднестровье?

В сепаратистском Приднестровском регионе обеспокоены таким решением. Говорят, это приведет к экономической блокаде. Также беспокоит лидеров самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики (ПМР) и концентрация военных на пунктах пропуска. Такое же беспокойство выражают и в России.

На приднестровской территории ‒ 25 пунктов пропуска вблизи украинской границы. Три из этих пунктов являются международными с усиленным контролем, на них работает европейская миссия EUBAM с 2005 года, отмечает представитель президента сепаратистской власти Приднестровья по украинскому сотрудничеству Владимир Ястребчак.

Переживают в Тирасполе, как будет осуществляться экспорт к ним, который до сих пор происходил по упрощенному режиму, как смогут передвигаться автомобили с номерами непризнанной республики, как будут пересекать границу физические лица ‒ предприниматели с товарами, когда в Приднестровье более льготный режим.

Версию об улучшении импорта и экспорта из Приднестровского региона после внедрения украинско-молдавских таможен Ястребчак отвергает.

«Такая версия направлена на то, чтобы максимально приднестровский экспорт-импорт сориентировать на получение документов в Республике Молдова. Это значит платить пошлину и другие налоги и сборы в бюджет Республики Молдовы. И мы в условиях неурегулированного конфликта получаем как минимум двойное таможенное оформление. Это противоречит двустороннему соглашению Еханурова-Тарлева 2005 года, согласно которому, по крайней мере, импорт в Приднестровье должен осуществляться беспрепятственно», ‒ говорит в комментарии Радіо Свобода представитель по вопросам сотрудничества с Украиной в Тирасполе.

Документы от Приднестровья, как и печати, никем не признаются, поэтому за транзит груза сепаратистский регион ничего не получает и не в состоянии брать официальную плату. Основная задача ‒ все же получить товар, отмечает Ястребчак.

Чего ждать в ответ?

Сейчас резких ответных действий от самопровозглашенной ПМР не будет, хотят посмотреть, как заработает система, а дальше ‒ будут решения.

Как отмечает Ястребчак, Украине выгоден импорт в Приднестровский регион не менее, и происходит он по льготным тарифам. Одной из ответных мер может быть пересмотр этих тарифов, а также вопросов транзита молдавского транспорта через Приднестровье, поставок электроэнергии в Молдову, введения 100% пошлины на поставку молдавских товаров, как это было раньше, добавляет экономический эксперт из Тирасполя Сергей Мельниченко.

Пострадают мелкие предприниматели, которых в Приднестровье ‒ около 19 тысяч, что приведет к «тиражированию бедности», считает экономист.

«Если не регистрировать юридическое лицо в Молдове и провозить товары мелким оптом, то придется еще больше дробить партии и чаще ездить на Одесский «7-й километр», чтобы привезти вещи и реализовать здесь. Это отразится и на цене товара, а в конечном итоге ‒ на покупательной способности», ‒ объясняет Сергей Мельниченко.

Практически с уничтожением региона сравнивает эти украинско-молдавские мероприятия эксперт из Тирасполя.

Экономическая стратегия возвращения Приднестровья?

То, что это не только экономические меры, но и политическое сотрудничество, выходит со слов президента Украины Петра Порошенко на открытии пункта «Кучурган-Первомайск» вместе с премьер-министром Молдовы.

«Украина готова максимально содействовать восстановлению территориальной целостности, восстановлению суверенитета Республики Молдова для того, чтобы восстановить то, что 25 лет назад было спровоцировано и имеет тяжелые последствия для сотен тысяч людей, которые сегодня проживают в Приднестровье», ‒ заявил Петр Порошенко.

По мнению многих политологов, это сотрудничество ускорит интеграцию Приднестровья в экономическую жизнь Молдовы и вернет его под контроль Кишинева.

Никакие ответные меры в Приднестровье не могут применить, потому что им это невыгодно, отмечает председатель Союза приднестровцев Украины Олег Хвощевский. К тому же, местного населения там осталось мало ‒ около 400 тысяч, оно запугано российской пропагандой и не хочет конфликтов.

«Активных граждан практически не осталось, пусть даже и пророссийских. Только местные лидеры. Хотя что они могут? Если Украина перекроет им границы ‒ они умрут через три дня. Все продукты из Украины к ним идут. Россия может дать какие-то деньги, помощь направить, но они далеко находятся. Они же не пришлют им хлеба, как говорится», ‒ отмечает Хвощевский, который сам родом из Приднестровского региона.

Только местные лидеры при поддержке российских военных, которые там присутствуют, способны раздуть конфликт, отмечает Хвощевский, которого в Приднестровье преследуют за «украинский национализм».

Сейчас в Приднестровье и России настаивают на возобновлении переговоров в формате «5+2», которые Тирасполь блокировал несколько лет.

Приднестровье, в значительной степени русскоязычный сепаратистский регион Молдовы, еще в советские времена, в 1990 году, односторонне провозгласило «независимость» от остальной Молдовы. После короткой войны в 1992 году при поддержке базировавшихся в регионе российских войск Приднестровье окончательно вышло из-под контроля Кишинева. Самопровозглашенную «независимость» Приднестровья не признал никто в мире, но регион имеет постоянную и существенную поддержку России ‒ экономическую, политическую и военную ‒ и с 2013 года пользуется российским законодательством.