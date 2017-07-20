«Ситуация в городе накаленная»

В Симферополе разгорелся скандал: общественники выразили недоверие подконтрольным России властям города, обвинив их в систематическом нарушении российского законодательства при выделении земли застройщикам, уничтожении зеленых зон города и игнорировании мнения общественности по ключевым вопросам жизни города. Активисты намерены организовывать митинги и пикеты, а также инициировать отзыв депутатов горсовета. Чиновники называют эти инициативы провокациями.

19 июля в подконтрольном России горсовете Симферополя провели публичные слушания, посвященные вопросам использования земельных участков. Во время мероприятия общественники заявили, что чиновники лоббируют интересы застройщиков, чем нарушают правила проведения мероприятия. После нескольких попыток привлечь к этому внимание правоохранители вывели из-за зала активистку. Остальные в знак солидарности тоже покинули зал, но обещают продолжать публичные акции.

«Власть меньшинства»

Претензии общественников к нынешней администрации города поддержал депутат горсовета Симферополя Степан Кискин. По его словам, во время общественных слушаний чиновники нарушили процедуру регистрации участников. Сначала их регистрировали по заранее сформированным спискам, а после стали регистрировать по паспортам. Была также группа людей, попавшая в зал проведения слушаний вообще без регистрации, утверждает депутат.

«Некий гражданин в церковной рясе священнослужителя завел толпу граждан в сессионный зал, обходя пункты регистрации по паспортам. Они шли так быстро, что чуть не сбили меня с ног. Позже я наблюдал заход в зал организованной группы молодых людей также в обход регистрации по паспортам. На мое замечание по поводу таких антиправовых участников слушаний представители администрации города Симферополя никак не отреагировали. По моим ощущениям, примерное количество таких антиправовых участников слушаний составило около 150 человек!» – утверждает Кискин.

Активисты гражданского движения «Активный Симферополь» также утверждают, что была нарушена процедура проведения общественных слушаний. Симферопольский активист Илья Изотов заявляет, что решения утверждали, несмотря на отсутствие большинства голосов:

В Симферополе настоящая демократия – власть меньшинства!

«Опять слушания по уплотнительной застройке города, и опять циничное игнорирование процедур и норм федеральных законов главой администрации Симферополя Геннадием Бахаревым. Он так мастерски и виртуозно руководил процессом, что принимались решения за проекты точечной застройки даже в тех случаях, когда за них голосовало меньшинство в зале. А на вопрос о количестве зарегистрированных участников отказался отвечать – как в рот воды набрал. Ну что же, поздравляю – в Симферополе настоящая демократия – власть меньшинства!».

О нарушениях во время голосования говорит и активист Илья Большедворов.

«Решения по 90% объектов утверждались с нарушением положения о проведении публичных слушаний, согласно которому решение принимается большинством голосов от числа зарегистрированных в зале. Во время голосования подсчитывались голоса только тех, кто против, а остальные считались автоматически «за». То есть не выясняли, кто против, кто за, а кто воздержался. А просто если тех, кто против мало, вопрос объявляли согласованным», – заявил он Крым.Реалии.

Когда активистка Ангелина Махно призвала обратить внимание на нарушения, правоохранители по требованию Геннадия Бахарева вывели ее из зала. Остальные несогласные общественники вышли вместе с ней, заявив, что ситуация «выходит за всякие рамки».

Впоследствии глава подконтрольной России администрации Симферополя назвал общественные слушания продуктивными.

«Я считаю, что сегодняшние публичные слушания прошли продуктивно. Мы обсудили большое количество вопросов и уложились в отведенное для подобного мероприятия время. Мы и в дальнейшем будем продолжать активно развивать город совместно с горожанами», – цитирует Геннадия Бахарева пресс-служба.

О скандале на сайтах администрации и горсовета не упоминается.

«Враждебно настроенная группа лиц»

По словам активиста Ильи Большедворова, это не первый случай, когда на общественных слушаниях нарушают процедуры. При этом чиновники задействуют информационные ресурсы в отношении общественников.

К примеру, 8 июля симферопольские чиновники пытались провести слушания по вопросам застройки города, но их пришлось перенести из-за активности общественников, настаивавших на необходимости соблюдения законной процедуры. На обнародованном видео люди кричат чиновникам «Позор!».

Заместитель главы администрации Симферополя Ирина Иванова тогда назвала это провокацией и массовыми беспорядками.

«Мероприятие было сорвано организованной группой лиц, оказавшейся в сессионном зале Симферопольского городского совета, где должны были пройти публичные слушания по обсуждению проектов планировки и межевания территории города Симферополя. <...> Несмотря на то, что большая часть людей стремилась к продолжению процедуры, слушания были сорваны враждебно настроенной группой лиц. В течении двух часов мы пытались аргументировано прийти к согласию о продолжении слушаний, но провокации продолжались», – заявила она провластной газете «Южная столица».

Общественники требуют опровержения этой информации и публичных извинений.

После общественных слушаний 19 июля в подконтрольном властям издании «Крыминформ» также появились сообщения о «группе протестующих активистов», выдвигающих ультиматум властям.

«Ситуация в городе накаленная»

Чтобы добиться реакции симферопольских и крымских властей на проблемы города, общественники планировали провести пикет. За несколько дней им удалось собрать более 1 тысячи подписей в поддержку своей инициативы. Но в администрации Симферополя проведение акции не согласовали, поэтому ее пришлось отменить.

Мы не думали, что администрация города может запретить пикет, который называется «Любимый город Симферополь»

«Мы собирали подписи, чтобы было видно, что это не какие-то голословные утверждения недовольной группы лиц, а действительно ситуация в городе накаленная, люди недовольны происходящим и уже готовы выходить на массовые мероприятия. И мы не думали, что администрация города может запретить пикет, который называется «Любимый город Симферополь» и не предполагает политических требований. Мы получили в очередной раз незаконный отказ, чиновники заявили, что площадь на данное время будет занята. Поэтому акцию мы вынуждены отменить», – рассказал Крым.Реалии Илья Большедворов.

Активисты обнародовали обращение к руководству и депутатам горсовета Симферополя. Они требуют досрочно прекратить полномочия общественного и градостроительного советов при горсовете и сформировать новые составы с учетом мнения общественности, утвердить правила застройки города и землепользования в соответствии с действующим генпланом города, обнародовать все проекты планировок города, утвердить схему расположения торговых объектов и так далее. Отдельным требованием значится расторжение договоров аренды земли с двумя десятками коммерческих структур, которые намерены застраивать Симферополь.

«В случае неисполнения указанных поручений общественное движение «Активный Симферополь» будет использовать другие инструменты: инициирование референдума, публичных слушаний, собраний граждан, митингов и пикетов в специально установленных местах вплоть до процедуры отзыва депутатов Симферопольского городского совета», – говорится в обращении.

Власти города на него пока не отреагировали. Крым.Реалии передали вопросы помощнику Геннадия Бахарева, чтобы узнать его позицию на происходящее. На звонки он в течение дня не ответил.