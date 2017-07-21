Ход курортного сезона в Крыму продолжает оставаться одной из самых популярных тем в соцсетях.

Некоторые крымские пляжи пустынными уже не назовешь.

Но, судя по постам в соцсетях, на большинстве крымских курортов туристов как не было, так и нет.

Анатолий Пономаренко

Реально ихтамнету!:-)

Alexey Starodubov

Теперь, все купаются по ночам, чтоб не попадать в объективы украинских камер;)))

Reshat Djappar

Будьте же оптимистами – этот сезон лучший, по сравнению с будущим!

Не видно толп туристов и на Керченской переправе. Зато от желающих купить путевку в Турцию и Грецию отбоя нет.

«Качество» российских туристов, таки доезжающих до Крыма, тоже оставляет желать лучшего. В большинстве своем это совсем не те «богатые россияне», о которых мечтали сдающие жилье крымчане.

tasha_jardinier

Первое лето все были в восторге. На второе папа страдал: цены на крымское вино были такими, что от возмущения он вел исключительно трезвый образ жизни

​По дороге в благословенный Крым заехали родственники. Третье лето едут отдыхать к морю всем семейством: папа, мама и трое детей. Первое лето все были в восторге. На второе папа страдал: цены на крымское вино были такими, что от возмущения он вел исключительно трезвый образ жизни. Нынче же семья едет в Крым в полном вооружении: большая машина забита под завязку самым необходимым на отдыхе. И тут не только купальники и наряды, но и хороший такой запас еды. Как сказал Вова: это мой ответ крымскому дикому капитализму…

Пошутила: собрались, как на войну. На что получила ответ: да не затем мы вкалываем на севере, чтобы приехать на отдых в теплые края и покупать продукты в 2 раза дороже, чем у нас…

Вот интересно было бы посмотреть в багажники машин, стоящих в длинных очередях на паром до Крыма. Что-то подсказываем мне, что не только мои родственники везут с собой запас вина и еды.