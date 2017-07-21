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Страницы крымской истории

«Вот что значит находиться в изгнании»

Активисты национального движения крымскотатарского народа в Москве, 1967 год

Специально для Крым.Реалии

Полвека назад в истории крымскотатарского народа происходили чрезвычайно значимые события. Можно сказать без преувеличения, что в это время решалась судьба целого народа. 5 сентября 1967 года был принят Указ высшего органа власти «О гражданах татарской национальности, проживавших в Крыму», на долгие годы определивший положение народа-изгнанника. Крым.Реалии продолжают вспоминать историю подготовки и принятия этого документа (предыдущую часть читайте здесь, начало здесь).

Вот что значит находиться в изгнании, в ссылке, быть бесправным. Не имеешь права открыто признать свою национальную принадлежность, не имеешь права требовать своей родины – Крыма
Муаррем Мартынов

​В своем заявлении к делегатам ХХIII съезда Муаррем Мартынов описывает репрессии в отношении активистов национального движения крымскотатарского народа, а также процесс своего исключения из партии: «То, что творится в городе Бекабаде и его районах, нет сил и возможностей описать. И в других городах и областях Узбекистана в отношении крымских татар творятся такие же безобразия, попирание элементарных человеческих прав в отношении крымскотатарского народа... Вот что значит находиться в изгнании, в ссылке, быть бесправным. Не имеешь права открыто признать свою национальную принадлежность, не имеешь права жить там, где жили твои деды и прадеды, не имеешь права жить там, где ты родился, не имеешь права требовать своей родины – Крыма. Если же ты требуешь свои права, то тебя сажают в тюрьму, наказывают, преследуют и т.д. Как бы ни старались советские и партийные руководители Узбекистана закрыть рот крымским татарам путем репрессий, арестов, тюремных заключений, исключений из партии, отказа в приеме в члены КПСС, увольнений с работы и т.д. – все эти меры напоминают мрачные времена культа личности, но никакие силы не смогут подорвать уверенность народа в правоте, ибо народ знает и верит, что ленинская национальная политика восторжествует».

Из заявления Муаррема Мартынова
Из заявления Муаррема Мартынова

Свое письмо старый коммунист Муаррем Мартынов заканчивает выражением надежды, что делегаты съезда исправят ошибки своих предшественников по партии, реабилитируют крымскотатарский народ и вернут его на родину, что позволит «компактно заселить крымских татар в родном Крыму».

Ответом властей на это письмо коммуниста c 35-летним стажем были новые репрессии в отношении Мартынова и его соотечественников…

О размахе репрессий и о том, за какие «преступления» судили крымских татар в этот период, красноречиво свидетельствует лишь один из многочисленных документов такого рода, сохранившийся в подготовительных к Указу материалах. Это – ответ Прокуратуры СССР в Президиум Верховного Совета СССР в связи с событиями, произошедшими в апреле 1967 года в узбекском Андижане. Документ хранится в Государственном архиве Российской Федерации в Москве (фонд 7523, Верховный Совет СССР).

ПРИЕМНАЯ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Ваш №К-57 от 1 августа 1967 г.

Сообщаю, что жалоба ХАЛИЛОВОЙ Ш. и других лиц проверена.

Установлено следующее.

22 апреля 1967 года в городе Андижане на проспекте Навои собралась группа лиц, проживающих в Андижанской и Ферганской областях Узбекской ССР, и организовала шествие к памятнику В.И.Ленина.

Впереди шли женщины и дети с венками, на которых были прикреплены ленты с надписями: «Владимиру Ильичу Ленину от изгнанных крымских татар».

Работники милиции и дружинники предупредили собравшихся о том, что с такими надписями нельзя возлагать венки к памятнику В.И.Ленина, а когда из толпы стали раздаваться оскорбления и нецензурная брань – преградили путь к памятнику.

От толпы отделились Велиуллаев А.М., Абдулджемилов Ф.И., Гулиев П.И. и Ходжаева У.С., которые пытались оттолкнуть работников милиции и дружинников и дать возможность толпе пройти к памятнику.

При этом Велиуллаев нанес удары работникам милиции Максудову и Абдуллаеву, причинив им легкие телесные повреждения.

Абдулджемилов и Гулиев наносили удары начальнику городского отдела милиции Камбарову, а Ходжаева укусила его.

Наряду с ними оскорблял и применял насилие в отношении дружинников и работников милиции учащийся профессионально-технического училища Аблязизов В., 1950 года рождения.

За активное участие в действиях, нарушающих общественный порядок, насилие в отношении работников милиции и дружинников, Велиуллаев, Абдулджемилов и Гулиев осуждены к 3 годам лишения свободы каждый, Аблязизов – 6 месяцам лишения свободы, а Ходжаева – к 3 годам лишения свободы условно.

Виновность указанных лиц установлена и оснований к постановке вопроса об опротестовании приговоров не имеется.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО НАДЗОРУ ЗА РАССМОТРЕНИЕМ В СУДАХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

Государственный советник юстиции I класса (ПОДПИСЬ) П.КУДРЯВЦЕВ

Это – лишь малая толика подготовительных материалов, демонстрирующих властную политическую «кухню», аргументацию властей, любыми способами пытавшихся удержать крымских татар в местах изгнания.

При таких идейных посылках ключевой для национального движения крымскотатарского народа и, по-видимому, самый существенный для власти вопрос восстановления крымскотатарской автономии признавался «беспредметным»

​Вполне понятно, что при таких идейных посылках ключевой для национального движения крымскотатарского народа и, по-видимому, самый существенный для власти вопрос восстановления крымскотатарской автономии признавался «беспредметным». В справке «К вопросу об образовании национальной автономии в Крыму и возвращения татар в Крым» от (6 июня 1967) читаем: «При образовании Крымской АССР не говорилось о том, что республика является «татарской» или «крымско-татарской». Республика за все время существования рассматривалась как многонациональная, которая исходила из интересов всех национальностей, проживающих в Крыму... Но поскольку татары, проживавшие в Крыму, по количеству населения в многонациональной республике занимали второе место после русских и были народом, отстававшим в своем экономическом, культурном и социально-политическом отношении, на их развитие обращалось особое внимание».

Таким образом, вопрос о восстановлении крымскотатарской автономии считался беспредметным, поскольку, по мнению советских властей, такой автономии на территории Крыма не существовало.

Из справки Президиума Верховного Совета СССР
Из справки Президиума Верховного Совета СССР

Неблагоприятными были и перспективы решения главного вопроса – возвращения крымскотатарского народа в Крым. После пространной тирады об успехах крымских татар в Узбекистане в справке Верховного Совета говорилось: «Обратное переселение татар в Крым сказалось бы отрицательно на их материально-бытовом положении. Кроме того, в настоящее время Крым полностью заселен. Для массового поселения татар здесь нет ни пригодных земель, ни жилья, ни рабочих мест. Переселение татар вызвало бы дезорганизацию производства и нормальной жизни местного населения».

Из справки Президиума Верховного Совета СССР
Из справки Президиума Верховного Совета СССР

Что до тех крымских татар, кто все же захочет посетить свою родину, им предлагалось: «Гражданам татарской национальности, которым по состоянию здоровья необходимо побывать в здравницах Крыма, теперь разрешается приезжать в Крым и на основании имеющихся у них путевок получать необходимое лечение».

Очевидно, что уже в июле 1967 года, накануне встречи в Кремле с представителями крымских татар, вопрос о том, каким быть будущему Указу, был решен. 21 июля 1967 года в Кремле состоялся прием депутации крымских татар высшим руководством страны…

(Окончание следует)

Взгляды, высказанные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не всегда отражают позицию редакции​

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