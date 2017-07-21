Специально для Крым.Реалии

Полвека назад в истории крымскотатарского народа происходили чрезвычайно значимые события. Можно сказать без преувеличения, что в это время решалась судьба целого народа. 5 сентября 1967 года был принят Указ высшего органа власти «О гражданах татарской национальности, проживавших в Крыму», на долгие годы определивший положение народа-изгнанника. Крым.Реалии продолжают вспоминать историю подготовки и принятия этого документа (предыдущую часть читайте здесь, начало – здесь).

Вот что значит находиться в изгнании, в ссылке, быть бесправным. Не имеешь права открыто признать свою национальную принадлежность, не имеешь права требовать своей родины – Крыма

​В своем заявлении к делегатам ХХIII съезда Муаррем Мартынов описывает репрессии в отношении активистов национального движения крымскотатарского народа, а также процесс своего исключения из партии: «То, что творится в городе Бекабаде и его районах, нет сил и возможностей описать. И в других городах и областях Узбекистана в отношении крымских татар творятся такие же безобразия, попирание элементарных человеческих прав в отношении крымскотатарского народа... Вот что значит находиться в изгнании, в ссылке, быть бесправным. Не имеешь права открыто признать свою национальную принадлежность, не имеешь права жить там, где жили твои деды и прадеды, не имеешь права жить там, где ты родился, не имеешь права требовать своей родины – Крыма. Если же ты требуешь свои права, то тебя сажают в тюрьму, наказывают, преследуют и т.д. Как бы ни старались советские и партийные руководители Узбекистана закрыть рот крымским татарам путем репрессий, арестов, тюремных заключений, исключений из партии, отказа в приеме в члены КПСС, увольнений с работы и т.д. – все эти меры напоминают мрачные времена культа личности, но никакие силы не смогут подорвать уверенность народа в правоте, ибо народ знает и верит, что ленинская национальная политика восторжествует».

Свое письмо старый коммунист Муаррем Мартынов заканчивает выражением надежды, что делегаты съезда исправят ошибки своих предшественников по партии, реабилитируют крымскотатарский народ и вернут его на родину, что позволит «компактно заселить крымских татар в родном Крыму».

Ответом властей на это письмо коммуниста c 35-летним стажем были новые репрессии в отношении Мартынова и его соотечественников…

О размахе репрессий и о том, за какие «преступления» судили крымских татар в этот период, красноречиво свидетельствует лишь один из многочисленных документов такого рода, сохранившийся в подготовительных к Указу материалах. Это – ответ Прокуратуры СССР в Президиум Верховного Совета СССР в связи с событиями, произошедшими в апреле 1967 года в узбекском Андижане. Документ хранится в Государственном архиве Российской Федерации в Москве (фонд 7523, Верховный Совет СССР).

ПРИЕМНАЯ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Ваш №К-57 от 1 августа 1967 г.

Сообщаю, что жалоба ХАЛИЛОВОЙ Ш. и других лиц проверена.

Установлено следующее.

22 апреля 1967 года в городе Андижане на проспекте Навои собралась группа лиц, проживающих в Андижанской и Ферганской областях Узбекской ССР, и организовала шествие к памятнику В.И.Ленина.

Впереди шли женщины и дети с венками, на которых были прикреплены ленты с надписями: «Владимиру Ильичу Ленину от изгнанных крымских татар».

Работники милиции и дружинники предупредили собравшихся о том, что с такими надписями нельзя возлагать венки к памятнику В.И.Ленина, а когда из толпы стали раздаваться оскорбления и нецензурная брань – преградили путь к памятнику.

От толпы отделились Велиуллаев А.М., Абдулджемилов Ф.И., Гулиев П.И. и Ходжаева У.С., которые пытались оттолкнуть работников милиции и дружинников и дать возможность толпе пройти к памятнику.

При этом Велиуллаев нанес удары работникам милиции Максудову и Абдуллаеву, причинив им легкие телесные повреждения.

Абдулджемилов и Гулиев наносили удары начальнику городского отдела милиции Камбарову, а Ходжаева укусила его.

Наряду с ними оскорблял и применял насилие в отношении дружинников и работников милиции учащийся профессионально-технического училища Аблязизов В., 1950 года рождения.

За активное участие в действиях, нарушающих общественный порядок, насилие в отношении работников милиции и дружинников, Велиуллаев, Абдулджемилов и Гулиев осуждены к 3 годам лишения свободы каждый, Аблязизов – 6 месяцам лишения свободы, а Ходжаева – к 3 годам лишения свободы условно.

Виновность указанных лиц установлена и оснований к постановке вопроса об опротестовании приговоров не имеется.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО НАДЗОРУ ЗА РАССМОТРЕНИЕМ В СУДАХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

Государственный советник юстиции I класса (ПОДПИСЬ) П.КУДРЯВЦЕВ

Это – лишь малая толика подготовительных материалов, демонстрирующих властную политическую «кухню», аргументацию властей, любыми способами пытавшихся удержать крымских татар в местах изгнания.

При таких идейных посылках ключевой для национального движения крымскотатарского народа и, по-видимому, самый существенный для власти вопрос восстановления крымскотатарской автономии признавался «беспредметным»

​Вполне понятно, что при таких идейных посылках ключевой для национального движения крымскотатарского народа и, по-видимому, самый существенный для власти вопрос восстановления крымскотатарской автономии признавался «беспредметным». В справке «К вопросу об образовании национальной автономии в Крыму и возвращения татар в Крым» от (6 июня 1967) читаем: «При образовании Крымской АССР не говорилось о том, что республика является «татарской» или «крымско-татарской». Республика за все время существования рассматривалась как многонациональная, которая исходила из интересов всех национальностей, проживающих в Крыму... Но поскольку татары, проживавшие в Крыму, по количеству населения в многонациональной республике занимали второе место после русских и были народом, отстававшим в своем экономическом, культурном и социально-политическом отношении, на их развитие обращалось особое внимание».

Таким образом, вопрос о восстановлении крымскотатарской автономии считался беспредметным, поскольку, по мнению советских властей, такой автономии на территории Крыма не существовало.

Неблагоприятными были и перспективы решения главного вопроса – возвращения крымскотатарского народа в Крым. После пространной тирады об успехах крымских татар в Узбекистане в справке Верховного Совета говорилось: «Обратное переселение татар в Крым сказалось бы отрицательно на их материально-бытовом положении. Кроме того, в настоящее время Крым полностью заселен. Для массового поселения татар здесь нет ни пригодных земель, ни жилья, ни рабочих мест. Переселение татар вызвало бы дезорганизацию производства и нормальной жизни местного населения».

Что до тех крымских татар, кто все же захочет посетить свою родину, им предлагалось: «Гражданам татарской национальности, которым по состоянию здоровья необходимо побывать в здравницах Крыма, теперь разрешается приезжать в Крым и на основании имеющихся у них путевок получать необходимое лечение».

Очевидно, что уже в июле 1967 года, накануне встречи в Кремле с представителями крымских татар, вопрос о том, каким быть будущему Указу, был решен. 21 июля 1967 года в Кремле состоялся прием депутации крымских татар высшим руководством страны…

(Окончание следует)

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