Государственная дума России 19 июля приняла в третьем чтении закон о введении курортного сбора в Краснодарском, Алтайском и Ставропольском крае, а также в аннексированном Крыму. Однако власти Севастополя отказались участвовать в эксперименте по внедрению «налога на отдых». Отразится ли решение чиновников на курортном климате региона – разбирался корреспондент Крым.Реалии.

Согласно положениям закона, сумма курортного сбора составляет 100 рублей, ее будут взымать с граждан за сутки проживания на территории указанных регионов за исключением дня заезда. В первый год эксперимента налог снизят вдвое, а впоследствии могут повысить.

Документ вступит в законную силу 1 мая 2018 года и будет действовать четыре с половиной года – до 31 декабря 2022 года.

История севастопольского демарша

О нежелании участвовать в эксперименте представители обеих ветвей севастопольской власти высказались еще полгода назад – практически сразу после того, как инициативу озвучил президент России Владимир Путин. Официальной причиной отказа, по словам подконтрольного России врио губернатора города Дмитрия Овсянникова, стало желание правительства провести кампанию по выведению из теневого сектора экономики региона всех средств размещения туристов.

Его заместитель Юрий Кривов обратил внимание на то, что вопрос нового налога в Севастополе необходимо вынести на совместный коллоквиум с бизнес-сообществом.

«Отношения с бизнесом для нас очень важны», – резюмировал вице-губернатор.

Российский глава Крыма Сергей Аксенов (чьи подчиненные приняли участие в разработке документов нициативы – КР) раскритиковал решение Дмитрия Овсянникова. Аксенов заявил, что разделить туристические потоки между Крымом и Севастополем, невозможно.

«Я не вижу, как нам разделить туристов, которые приезжают в Симферополь. Допрашивать их, что ли, куда они едут? Не понимаю логики руководства Севастополя», – недоумевал глава полуострова.

В начале текущего года ряд российских экспертов и чиновников начали опасаться срыва «президентской курортной инициативы» из-за того, что курортным регионам не удалось найти общего языка.

«У меня есть сомнения, что он будет введен в силу того, что распадается компания регионов, которые попадали в эксперимент» – заявлял глава постоянного комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Эксперты, опрошенные корреспондентом Крым.Реалии, выражают скепсис в отношении практики внедрения нового налога.

Курортный сбор – это новое денежное обременение отдыхающих. Это отпугнет оставшуюся часть турпотока

«Курортный сбор – это новое денежное обременение отдыхающих, – говорит российский политик, глава общественной организации «Чистый берег. Крым» Владимир Гарначук. – Туристическую отрасль в Крыму и так нельзя назвать развитой, а эта информация отпугнет оставшуюся часть туристического потока».

По мнению общественника, внедрение курортного сбора в Крыму негативно отразится и на Севастополе, несмотря на отказ местных властей участвовать в «пилотном» проекте.

«Для российского континентального туриста Крым и Севастополь были и остаются одним целым. Мало кто придает значение факту, что это разные субъекты. Стало быть, никто не будет разбираться, что вот в Крыму есть курортный сбор – туда мы, мол, не поедем, а в Севастополе нет этого сбора – поедем туда. Нет, такой логикой условный турист не оперирует. Сам факт введения налога на отдых в Крыму создаст негативный информационный фон для туриста, и этот фон распространится и на Севастополь», – считает Гарначук.

В то же время источник Крым.Реалии в действующем правительстве Севастополя считает отсутствие курортного сбора благом, которое отразится на разнице туристических потоков в Крыму и Севастополе.

Турист предпочтет остановиться в Севастополе, а не в Крыму

«Нежелание вводить курортный сбор в Севастополе – это очень разумное решение, которое было принято благодаря воле наших депутатов. Не думаю, что введение этого налога в Крыму каким-то негативным образом отразится на Севастополе. Напротив, я считаю, что это сыграет положительную роль, поскольку турист, взвешивая эти нюансы, предпочтет останавливаться в Севастополе, а не в Крыму. Помимо всего прочего, для Крыма, как мне кажется, курортный сбор спровоцирует еще более интенсивный уход в теневой сектор представителей туристического бизнеса, поэтому вряд ли стоит ожидать от этого закона каких-либо материальных выгод», – говорит чиновник.

По его словам, введение сбора может сулить гостям Крыма совсем неожиданными последствиями.

Оплачивать этот налог будут не только отдыхающие, но и другие категории граждан

«По этому закону, как я понимаю, любой чиновник или служащий, приехавший работать в Крым, но не оформивший регистрацию, будет вынужден оплачивать более 36 тысяч рублей в год просто так – за пребывание. Об этом сегодня почему-то вообще не говорят. А если чиновник, к примеру, решит временно зарегистрироваться, эта услуга, с учетом нововведений станет значительно дороже. Так что оплачивать этот налог – в прямой или косвенной форме – будут не только отдыхающие, но и другие категории граждан», – подытожил наш собеседник.

А депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик считает, что рано или поздно Севастополь все же присоединится к когорте регионов с курортным сбором.

Средства можно направить на содержание улиц, благоустройство. Считаю, что появление курортного сбора – нормальная практика

«В Севастополе не против самой идеи, а не согласны с ее существующей интерпретацией. Поэтому я уверен, что мы еще вернемся к рассмотрению этого вопроса, но спустя какое-то время», – заявил Белик.

По мнению депутата, средства, которые город впоследствии будет получать от налога, следует направлять на благоустройство города после повышенной нагрузки в курортный сезон.

«В летний период население Севастополя значительно увеличивается, в результате возрастает количество мусора, нагрузка на сети и так далее. Средства, полученные от курортного сбора, можно направить на содержание улиц, благоустройство. Считаю, что появление курортного сбора – нормальная практика», – считает депутат.