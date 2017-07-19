Все равно турист будет побежден

Госдума России приняла во втором чтении законопроект о введении курортного сбора. В качестве эксперимента его намерены взимать с туристов, в том числе и в аннексированном Крыму. В соцсетях считают, что это окончательно отобьет у россиян охоту ехать на крымские курорты.

Согласно законопроекту, с мая 2018 года курортный сбор будет составлять 50 рублей в сутки, а с 2019 года – уже сто рублей. Назначенный Москвой глава крымского парламента Владимир Константинов уже строит планы на грядущие денежные поступления в бюджет.

Сергей Дудченко

Когда встречаются жадность и глупость, у воронов –​ праздник

Некоторые комментаторы согласны с необходимостью введения курортного сбора. При этом в качестве аргумента они приводят зарубежный опыт.

Андронаки Владимир

Курортный сбор –​ обычное дело. В Австрии –​ 1 евро в сутки, в Эмиратах –​ от 2 до 5 долларов, в Италии –​ от 1 до 3 евро в сутки, Мальдивы –​ 8 долларов в сутки, Германия –​ 5% от стоимости гостиничного номера, Куба –​ 20 долларов…

Ante Grabovac

В Крыму еще приплачивать должны туристам –​ за экстремальный отдых, а не ровнять себя с Мальдивами)

Большинство участников обсуждения курортный сбор совсем не радует. Отдых в Крыму и без того обходится недешево. Теперь же, с введением курортного сбора, он станет еще дороже.

gmichailov

...Неужели они и правда думают, что если с отдыхающих будут взимать сбор, то их станет еще больше? Провалъ однако будет…

...Представьте себе два магазина. Один дешевле и с бесплатным входом. А во-втором стоит охранник и собирает по 100 рублей за вход. И убеждает, что на эти деньги мы сделаем красивую вывеску и запустим еще больше рекламы... Куда вы пойдете, понятно и так.

Идиоты. Турция отменяет визы для россиян, а цена туров не идет ни в какое сравнение, про качество я уж и не говорю.

Недельный тур на двоих в отеле 4* по системе "Все включено" обойдется в среднем в 40 тысяч рублей. Хотя на майские праздники были туры от 7 тысяч рублей. И посчитайте сколько будет стоить отдых в Сочи или Крыму...

Чтобы поехали, отдыхающим, наоборот, доплачивать надо и благодарить, что приехали

​...Не деньги надо собирать, а мусор у вас под ногами. Культуру повышать, хотя бы улыбаться отдыхающим и не [надувать] их на каждом шагу. Вся ваша философия строится на том, что сейчас урвать, а приедут или нет еще наплевать. Начните изменения с себя. Сделайте нормальные кафе с вкусной едой, чистые пляжи и люди сами потянуться.

А чтобы поехали, отдыхающим, наоборот, доплачивать надо и благодарить, что приехали...

Александр Горный

...С одной стороны сбор нужен, так как инфраструктура Крыма разрушена и нужны ресурсы, которых банально нет, а с другой стороны люди поголовно должны платить за то, чего просто нет, инвестируя в будущее? Есть ли в этом справедливость? Это получается курортное рабство...

Михаил Смирнов

В Италии турсбор полтора евро, если не ошибаюсь. Те же 100р. Так я их лучше в Италии оставлю :о)

Юрий Каюров

Обычно курортный сбор внедряют если туристские места пользуются популярностью. В противном случае сбор ухудшит положение

Ggeorg Verkryz

В свое время собирали курортный сбор и что, получали дырку от бублика

Idris Asaev

Наше правительство работает на Эрдогана?))))

Анжелика Бурыгина

Не доросли еще, что бы брать курортный сбор, тем более со своих соотечественников. Кругом грязь, разруха и зашкаливающий ценник. Кто к нам поедет? Да и механизм сбора и учета этих средств с трудом представляется. А учитывая любовь "отцов наших" к народным деньгам знаем наперед как они осваиваться будут

Владимир Груднев

Говорят, кто не захочет ехать на курорт, введут сбор за отказ от курорта. Цены будут выше

Петро Олещук

Все равно турист будет побежден

anza

Сбор будет, а курортов нет