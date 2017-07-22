Телеканал Министерства обороны России​ «Звезда» сообщил: «В Вашингтоне признал Крым российским».

В тексте «новости» сказано, что американское издание Washington Post опубликовало в твиттере карту Украины без Крыма – как иллюстрацию к статье об объединении так называемых «ДНР» и «ЛНР» в новое «государство» «Малороссия».

Что не соответствует заголовку публикации.

Об этой публикации Washington Post сообщили и другие сайты.

В статье Washington Post «Украинские сепаратисты утверждают, что создали новую «страну»: «Малороссия» или «Маленькая Россия» действительно использовали карту Украины без Крыма, но изображение взяли из заявления группировки «ДНР», чтобы продемонстрировать новое «государство» боевиков – так называемую «Малороссию».

Автор материала Адам Тейлор пишет о заявлении лидеров группировки: «Сепаратисты в восточной Украине заявили, что во вторник основали новую «страну» – «Малороссию», что по-английски означает «Маленькая Россия» – они надеются, что наконец обойдут Украину. На карте, опубликованной сепаратистами, вся Украина была изображена как часть «Малороссии», за исключением Крымского полуострова, который Россия аннексировала в марте 2014 года. Киев, по словам сепаратистов, в новом «государстве» останется «историко-культурным центром без статуса столицы», а Донецк станет новым политическим «центром» «Малороссии».

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели экономические санкции против России. В конце июня Минфин США расширил санкции – в общем на 38 позиций. В перечень попали организация «Ночные волки», «министры» группировок «ЛНР» и «ДНР» и другие.

Не должно быть никакого смягчения санкций, пока Россия не выполнит свои обязательства

«Таким образом Россию подталкивают к поиску дипломатического решения, – заявил министр финансов США Стивен Мнучин. – Действующая администрация предана дипломатическому процессу, который гарантирует суверенитет Украины, и не должно быть никакого смягчения санкций, пока Россия не выполнит свои обязательства, в соответствии с Минскими соглашениями».

Верховная Рада Украины объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон 7 октября 2015 года. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».