Российские СМИ со ссылкой на портал «Комментарии» рассказали о якобы «митинге» на Харьковском заводе железобетонных конструкций и в подтверждение продемонстрировали ролик с людьми, требующими «восстановить экономические связи с Россией». Как оказалось, это видео не имеет никакого отношения к настоящему заводу железобетонных конструкций в Харькове, об этом сообщил директор предприятия. Также на заводе побывали местные журналисты, которые сняли целый сюжет-опровержение на эту тему.

Российский канал «Россия-24» сообщил во вторник о якобы «митинге» ‒ «за восстановление экономических связей с Российской Федерацией» работников Харьковского завода железобетонных конструкций.

Российская ведущая рассказывает: «Жители Харькова требуют от власти немедленно восстановить экономические связи с Россией. Митинг, на который вышли 500 человек, прошел в понедельник на территории местного завода железобетонных конструкций. Рабочие скандировали: «Дайте нам работу!». Предприятие находится на грани разорения. С подобными требованиями к президенту Порошенко обратились уже более десятка крупных производств страны».

Канал продемонстрировал якобы видео «этого митинга».

Об этом рассказали и другие медиа и сайты.

Журналисты портала 057.ua ‒ «Сайт города Харькова» ‒ заинтересовались историей и решили отправиться на завод.

«Увидев видеоролик, директор предприятия на котором якобы прошел «митинг», очень удивился. Первое, что отметил Владислав Остренко ‒ место съемки ему незнакомо. Отсмотрев видео тщательно, с уверенностью заявил: видео ‒ фейк», ‒ пишет 057.uа

Директор предприятия Владислав Остренко дал комментарии и другим изданиям Харькова, в которых объяснил, что «новость является фейком».

Ни один из тех, кто участвует в «митинге», на нашем заводе не работает

​«Снято не на нашем предприятии, ни один из тех, кто участвует в «митинге», на нашем заводе не работает. Предприятие никогда не работало с Россией, так как железобетон ‒ продукт сугубо регионального значения, его экономически нецелесообразно возить дальше, чем на 100 километров от завода. На данный момент завод работает стабильно, никакой напряженности в коллективе нет», ‒ заявил Остренко.

Откуда видео и где его снимали?

Журналисты портала 057.ua сообщают, что в издании, которое распространило материал и является первоисточником, комментировать ситуацию отказываются.

«В телефонном разговоре представитель сайта рассказал, что материал прислали по почте. Кем именно ‒ уточнять не захотел. Якобы прислал некий журналист, а редакция не проверила информацию и выставила на сайт».

Некоторые пользователи соцсетей после выхода материала портала 057.ua сообщили, что узнают это помещение, и, вероятно, это снимали именно в Харькове.

Фейк о митинге на заводе в Харькове подробно прокомментировал на своей странице в Facebook народный депутат, военный эксперт Дмитрий Тымчук. По его мнению, Россия добивается дестабилизации ситуации в Харьковской и Запорожской областях. «Дестабилизация этих регионов, чего усиленно добивается Россия и ее агенты влияния, будет особенно чувствительна для Украины. Помимо разъяснительной работы с людьми все острее становится вопрос об ответственности организаторов таких провокаций​».