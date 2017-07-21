В соцсетях обсуждают решение компании Siemens не работать с российскими энергетиками.

Вот заявление на официальном сайте компании:

Сегодня «Сименсом» приняты следующие четыре важных решения:

1. «Сименс» полностью откажется от своей доли в российской компании «Интеравтоматика», которая предлагает оборудование и услуги для вспомогательных и контрольных систем управления электростанций.

2. «Сименс» инициировала отзыв лицензий, выданных российским компаниям, на поставку оборудования для электростанций смешанного цикла.

3. «Сименс» временно приостановит поставки электрогенерирующего оборудования по текущим контрактам российским клиентам, контроль над которыми осуществляется государством. Одновременно «Сименс» вводит значительно более строгий режим контроля, чем предписывается законодательными требованиями. Этот новый постоянный механизм предусматривает, что потенциальные новые поставки оборудования будут осуществляться только после того, как «Сименс» будет уверен в том, что оборудование может быть установлено в оговоренных контрактами конечных пунктах назначения. Это также означает, что «Сименс» будет осуществлять контроль за поставками, а установка оборудования на площадках будет осуществляться специалистами компании. Новые бизнес-проекты, связанные с газотурбинным оборудованием, будут осуществляться исключительно контролируемым «Сименс» совместным предприятием «Сименс технологии газовых турбин» и находящейся в Москве 100% дочерней компанией ООО «Сименс». Новый механизм постоянного контроля подлежит применению во всех новых проектах.

4. Дополнительно на время проведения расследования два сотрудника «Сименс», входящие в наблюдательный совет «Интеравтоматики», будут немедленно заменены или соответствующим образом приостановят свои полномочия.

Глеб Павловский:

хитрецы доигрались. Плохая была шутка с турбинами

Владимир Матов:

Ситуация с турбинами хорошо иллюстрирует одну национальную особенность россиян. Им мало <обмануть> и <украсть>. Им надо этим ещё и похвастаться.

Глеб Морев:

Ну вот ты захватил Крым и строишь из себя государя. А потом попадаешься на мелком воровстве и получаешь по носу.

Как говорится, в нем мало от Петра Великого и много от уличного жулика.

Фёдор Крашенинников:

Допрыгались идиоты со своим Крымом. А ведь кто-то думал, что немцев можно так просто надуть.

Саша Сотник:

Крым украли - отдыхать не получается. Siemens обвели вокруг пальца, но даже здесь никакого профита. Бездари, сэр!...

Надо сказать, далеко не все верят, что Siemens был именно обманут.

Борис Фель:

Сейчас, по слухам, хантинговые агентства получили крупный заказ на инженеров, работавших на Сименсе: им предлагают пятикратные зарплаты и всю социалку в обмен на переезд в Крым.

Но вся эта суета - не завершение неприятной истории, а лишь ее развитие. Пример Сименса многих в Германии и Европе заставит серьезно задуматься: если так обращаются с гигантами экономики, то чего ждать компаниям без связей и возможностей транснационального концерна?

Но можно ожидать сюрпризов и от внутреннего расследования компании. Не исключено, что высокие представители концерна в России, как и руководство его дочерних компаний, догадывались о предназначении злополучной продукции. Ведь в России от друзей нет тайн. Тогда сюжет станет еще интереснее.

ИА "Стекломой":

Вполне объяснимо, почему компания изо всех сил юлит и пытается выкрутиться из сложившейся ситуации. Ведь рыночек - он такой: уйдут немцы, тут же придут корейцы (которые уже отвечают за новый терминал симферопольского аэропорта например). Уйдут корейцы, придут японцы или китайцы. Это сто лет назад отказ от европейского промышленного рынка означал верную смерть, а сейчас ёк - азиатские узкоглазые атланты расправили плечи и усиленно ищут, куда бы их (плечи) подставить (за звонкую монету, разумеется).



Ну а Сименс просто очень <хитрые> ребята. Достаточно вспомнить, как в конце мая компания вовсю рассылала официальные приглашения на торжественный пуск сортировки в Усть-Луге с установленным там

сименсовским хай-тек оборудованием. А через несколько дней всем также сообщили, что мероприятие отменяется. При этом открытие состоялось в назначенную дату, просто тихо и без прессы.

Что не так? (с)

Наталья Маршалкович:

Я, кстати, думала, что это был договорной матч. Но нет, похоже, немцев таки обманули. Сименс работает в России (с естественными перерывами) почти 170 лет

Патриоты смотрят на вещи просто - нужно плюнуть на немцев и всё делать самим. Словом, импортозамещение.

alexey43:

Сименс никогда, ни при каких обстоятельствах не должен вернуться на российский рынок. А те, кто разрушил советское тяжёлое машиностроение должны получить пожизненное. И дело не в мести и не в амбициях.



По сути, установка электростанций в Крыму - гуманитарная операция после прекращения поставок электроэнергии мирному населению бандой в Киеве. Нет иных причин. Вводя запреты на энергетическое и транспортное строительство, Германия и Сименс делают то, что умеют: концлагерь размером с регион моей страны. Нравится это или нет Светлейшему? В принципе, безразлично. Если его записали в крепостные и поселили в барак - это его проблема и пусть сам ищет себе доктора. Не хочет учиться на ошибках - даже для безнадёжных есть методы ускоренного обучения.. Немецкий учитель приступил к обучению клиента. Или ученика будет пороть "заморский" студент, или он подумает и вернётся в советскую школу. Или - идиот.

nilsky_nikolay:

Не знаю, разумеется, какие там идут закулисные игры Сименса, немецкого правительства и наших властей в крымские турбины, но если Сименс действительно начнёт бычить всерьёз, то, по моему скромному мнению, компанию нужно показательно выпиздрить с российского рынка полностью, под корень. Пора уже играть во взрослых мальчиков по-настоящему, и это тот случай, когда у Китая действительно есть чему поучиться.



И вообще, это вполне себе повод антимонопольной службе озадачиться вопросом всевозможных ограничений на использование, перемещение или перепродажу того или иного оборудования. Если у нас в мире либеральная экономика (она же либеральная, да, товарищи?), то какие в попочку могут быть ограничения? Покупатель купил товар и должен быть вправе распоряжаться им по своему усмотрению.

Илья Валиев:

Мне дальше просто интересно, что будет.



Как эти турбины - со слов Пескова, полностью отечественные - будут забираться обратно в Германию?



Подгонят линкор и подводную лодку, десантируются в Крым с воздуха, объявят войну, или что.



Что они там разорвали? Пусть дальше рвут. Ни один Семен Семеныч на свете есть. Найдем, с кем сотрудничать. И насколько их хватит с этими разрывами - на год-два?



Это показательное выступление Симменса - демонстрация лояльности, не более. А турбины... Ну, наши уже турбины. И Крымнаш.

Егор Холмогоров:

Вообще до сих пор все попытки обломать Россию санкциями оборачивались тем, что мы-таки строили то, что нам нужно.

То есть Сименс своими руками толкает нас к строительству собственных газотурбин. Неплохо.

Неплохо-то неплохо, только вот в реальность этих замыслов верят не все.

"Повестка":

А вот новость о том, что Siemens прекращает поставлять оборудование для госзакупок сегодня встряхнула сразу ряд министерств и ведомств. Потому, что одно дело импортозамещать хамон с пармезаном, а другое - оборудование, производство которого в Росии практически похоронили.

Павел Пряников:

У России нет и не будет возможностей создать такие турбины. А мире есть лишь два или три производителя газовых турбин такой мощности, среди которых - немецкая Siemens (турбина SGT52000E) и американская General Electric (а то тут заёрзали потреотики, что, дескать, не хотят немцы - придут корейцы или китайцы; нет, не придут - азиаты - технический придаток Европы и США). По-настоящему никаких санкций Запада против России нет: что турбины, страны НАТО даже делают россиянам баллистические ракеты, С-300 и пр. Были бы настоящие санкции хотя бы на год-два - в глобализированной России всё обрушилось бы.

Дмитрий Гудков:

В сюжете про Siemens, самовыпиливающемся с российского рынка, все очевидно.

Начинается он с вопроса о том, где же было импортозамещение, когда в Крым воровато везли санкционные турбины? Неужели 17 лет вставания с колен прошли даром?

Продолжается напоминаниями о том, что «это были не наши турбины», и «такие турбины можно купить в любом военторге».

А заканчивается еще одной ступенькой в подвал с табличкой «Международная изоляционная».

Сухой остаток: «Siemens приостановит поставки генерирующего оборудования российским компаниям, подконтрольным государству», а также выйдет «из российской компании «Интеравтоматика», где немецкому концерну принадлежало 45,7% акций».

Фашисты эти Siemens, что с них взять. Зато Крым — наш.

Андрей Леутин:

Знаете, что самое забавное в руководителях государства Российская Федерация -- то что они сами искренне верят в тот пропагандистский бред, который по их заказу сочиняется для рядовых российских граждан. Знают ведь, что это специальная пропагандистская стряпня созданная для достижения строго определенных целей, сами ее заказывают, сами её оплачивают, а потом ВДРУГ сами же начинают в неё верить. Видимо потому что по уровню культуры и интеллектуальным способностям они и есть самые рядовые российские граждане. В частности наше руководство в какой-то момент искренне поверило в созданный ими же самим миф о "жадном и беспринципном европейском бизнесе", который готов на что угодно ради возможности "деньжат по-лёгкому срубить" на российском рынке.



Нет, я ни в коем случае не пытаюсь опровергнуть знаменитую фразу Маркса про готовность капитала на любые преступления заради 300 процентов прибыли. Но те, кто очень любит цитировать эту фразу и пытается именно на ней построить взаимодействие государства Российская Федерация со всем остальным миром забывают несколько достаточно очевидных вещей:

Россия НЕ МОЖЕТ сейчас обеспечить ТРИСТА ПРОЦЕНТОВ прибыли своим западным партнерам. Увы, мы уже давно не настолько богаты.

Оборот с Россией занимает в общем обороте крупных западных компаний слишком незначительную долю чтобы прибыль даже в 300% сильно сказалась на общей прибыли компании. Если вы заработали на 2% своего оборота (именно столько в среднем составляет оборот с Россией для крупных транснациональных компаний) прибыль в триста процентов, а на остальных 98% стандартные для Европы 10%, то общая ваша рентабельность не увеличилась даже на 1%. То есть весь ваш риск дал вам не триста процентов, а максимум ПОЛ-ПРОЦЕНТА. А вот про готовность идти на любые преступления ради лишних пол-процента Маркс ничего не писал.

И наконец самое главное. Крупные западные компании меряют свои доходы, расходы и риски интервалами в ДЕСЯТКИ, а то и СОТНИ лет. Компания Simens AG создана СТО СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ назад. За это время несколько раз поменялось государственное и социально-политическое устройство и в Германии и в России, а компания как существовала так и продолжает существовать. И скорее всего продолжит существовать и тогда когда от государства Российская Федерация (именно от государства РФ, а не от страны Россия) не останется и следа. Так стоит ли Сименсу пачкать свою 170-летнюю историю влазя в сомнительную политико-экономическую авантюру ради копеешной (для Сименса) прибыли?

Но самое интересное даже не это. Самое интересное во всей этой ситуации с Сименсом -- то, что она ИНДИКАТОР. Если сегодня из России уйдет Сименс (ну или таки заставит вернуть свои турбины из Крыма, во что я совершенно не верю ибо наша власть идти на попятную не умеет), то завтра при определенных условиях из России уйдут AMD и INTEL. А вот это уже будет полным крахом российской экономики. И никакие "Эльбрусы" нас с вами, мои уважаемые френды, не спасут. Останется только верить (как это делает кое-кто из моих френдов) в полную остановку научно-технического прогресса в мире и возврата к "новому средневековью". Что ж, хотите верить --верьте, вера дело глубоко интимное. И кто я такой чтобы оскорблять чувства верующих? Но сам я в это поверить не могу...

iskra0000:

Либероиды, как и путиноиды живут одинаковыми штампами. Одни постоянно кричат, что "Рашка все". По любому поводу и без повода. Другие, что "Великая Россия сейчас всех порвет, а если надо то шапками закидаем".

Аналогичная история сейчас пошла вокруг прекращения сотрудничества с немецким концерном Сименс. Сименс обиделся что турбины привезли в Крым и теперь решил вообще прекратить сотрудничество с Россией.

Что это значит? Это значит геморрой для обеих сторон. Ибо Сименс теперь перестанет получать прибыль и российские заказы, в том числе по другим проектам. А это серьезные убытки и недополученная прибыль в десятки и сотни миллионов евро.

А РФ придется искать других поставщиков, партнеров, либо налаживать собственное производство. Сборка осуществлялась по лицензии, частично с немецкими комплектующими и соответственно самостоятельную сборку наладить не проблема, но это время и доп затраты.

Либо искать других поставщиков: Китай, Турция, Иран будут рады зайти на российский рынок, но это опять дополнительное время и дополнительные затраты.

Для понимания проблемы - Россия полностью отказалась от украинских поставок с украинского Мотор Сич, и быстро наладила собственное производство аналогичных двигателей для вертолетов и ракет. Стало всем плохо. Украина потеряла большой рынок сбыта, а России пришлось нести расходы на создание собственного производства.