Специально для Крым.Реалии

Крымское «правительство» душит собственное детище — пропагандистский телеканал «Миллет». «Власти» рассчитывали, что новое СМИ повлияет на общественное мнение коренного народа, нивелирует влияние канала ATR и украинских сетевых изданий. Но команда «Миллета» с задачей не справилась.

На подконтрольном «совмину» телеканале «Миллет» («Нация» – КР) назначили нового генерального директора – Эрвина Мусаева. Прежний руководитель, Сейран Мамбетов, якобы написал заявление об уходе. Эта новость стала неожиданностью. Бывший директор был полностью лоялен «власти», действовал строго по ее указке, превратив «Миллет» в аналог российского «зомбоящика».

Ранее стало известно, что на телеканале возникли проблемы с финансированием. Работникам без объяснения причин сократили зарплату в два раза, часть сотрудников «Миллета» уволились. И это важная деталь. Нынешняя крымская «власть», действуя по примеру Кремля, не станет экономить на пропаганде. Велика вероятность, что финансовый голод на «Миллете» создают искусственно. И для таких подозрений есть основания.

Эрвин Мусаев – 28-летний кандидат экономических наук, выпускник Крымского инженерно-педагогического университета. Ранее он занимал должность заместителя начальника управления внутренней политики российского «министерства» внутренней политики Крыма. Происходит из интеллигентной семьи. Его отец – Кязим Мусаев – давно преподает в КИПУ, был деканом одного из технических факультетов, а сейчас заведует кафедрой. И сам Эрвин Мусаев до перехода в «министерство» трудился в вузе на должности преподавателя кафедры менеджмента.

Судя по всему, «власти» взяли курс на постепенную ликвидацию «Миллета»

Почему и с какой целью на должность директора усадили человека, не имеющего никакого отношения к телевидению и СМИ вообще? Равно как в глаза бросается относительно скромный профессиональный опыт нового руководителя. Судя по информационное и политическому контексту, «власти» взяли курс на постепенную ликвидацию «Миллета». Телеканал изначально сопровождали интриги и подковерные склоки между крымскотатарскими коллаборационистами и «совмином».

Два года назад в околовластных кругах республики циркулировала информация, что «министр» внутренней политики Дмитрий Полонский и руководство «госсовета» были против создания отдельного крымскотатарского телеканала. Даже полностью лояльного. Их устраивал прежний формат, когда коренной народ имел отдельную редакцию в рамках ГТРК «Крым». Во многом эта позиция была обусловлена банальным шовинизмом. Участники аннексии уверены, что коренному народу нет места в «русском» Крыму, национальное образование, СМИ и культура должны существовать только на бумаге. Все, кто с этим не согласен, пусть едут на материковую Украину или в Татарстан, который де-факто объявили «материнской республикой» для крымских татар. Сторонники такого подхода были уверены, что коренной народ в основной массе не примет новые реалии, и все равно будет смотреть в сторону Украины.

Нынешний «депутат» Госдумы Руслан Бальбек и руководитель «госкомитета» по межнациональным отношениям Заур Смирнов настаивали на создании отдельного СМИ. Они полагали, что национальный телеканал нужен, дабы эффективнее влиять на общественное мнение коренного народа, настроить его если не за Россию, то хотя бы на нейтральный лад. Два года назад, когда «власть» еще пыталась приручить крымских татар, чаша весов качнулась в сторону Бальбека и Смирнова.

Весной 2015 года указом «главы» Крыма Сергея Аксенова создали «Общественную крымскотатарскую телерадиокомпанию» под брендом «Миллет» и радио «Ветан седасы», что переводится как «голос Родины». С сентября того же года «Миллет» вещал в тестовом режиме. При назначении директора выбор пал на Сейрана Мамбетова – личность как бы далекую от политики. До аннексии он руководил департаментом национальных программ ГТРК «Крым», занимался музыкальным проектом «Шелляле». Сотрудников, имеющих собственное мнение относительно аннексии и новых порядков, выставили с работы. Мамбетов принял предложенные правила игры и публично оправдывал цензуру в национальных СМИ. Дескать, затыкать рот оппозиции – нормальное явление для «молодой республики». На случай возможных эксцессов в рабочий коллектив внедрили «проверенных сотрудников». Службу новостей возглавила крымская журналистка Алена Иваниченко. Дама, 15 лет проработавшая корреспондентом российского Первого канала, известна в профессиональных кругах своими татарофобскими взглядами.

«Миллет» с задачей не справился – крымские татары не согласны с результатами «референдума»

К началу 2017 года стало очевидно, что «Миллет» с задачей не справился – крымские татары в основной массе не согласны с результатами «референдума». Информационные сюжеты и «аналитические» передачи, преисполненные обожанием «власти» и кремлевских порядков, представляют собой унылую кальку с российской госпропаганды. Сообщения о якобы «позитивных изменениях» в жизни народа, потоки похвалы в адрес руководства России, которое «реабилитировало» крымских татар, критика в адрес лидеров Меджлиса и властей Украины – нехитрый набор тем, которые отрабатывала команда «Миллета».

Преследования по политическим мотивам, незаконные обыски, аресты и фабрикации уголовных дел замалчивались или сопровождались «правильными» комментариями коллаборационистов. Крымских татар не удалось посредством национального «зомбоящика» превратить в безмолвных россиян, которым пропаганда заменила реальность. Думающую публику раздражает информационная стерильность «Миллета» и откровенное игнорирование насущных проблем соотечественников.

Шовинисты, засевшие в «совмине», получили дополнительные козыри. Назначение руководителем телеканала малоопытного подчиненного Дмитрия Полонского и искусственно созданные финансовые проблемы – признаки того, что «Миллет» ждет череда «преобразований». В лучшем случае, телеканал переведут в формат небольшой редакции. Под видом «оптимизации» сократят штат, пересмотрят формат и темы передач, некоторые закроют как «неинтересные».

Эрвин Мусаев, сам того не понимая, оказался главой «ликвидационной комиссии» телеканала. Сейчас он фонтанирует идеями телевизионных проектов, но это скоро пройдет. Через год-полтора его «внезапно» обвинят в служебных просчетах и снимут с должности. Сейран Мамбетов тоже думал, что пришел на «Миллет» всерьез и надолго.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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